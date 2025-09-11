Daugiau apie ATOM

ATOM Kainos informacija

ATOM Baltoji knyga

ATOM Oficiali svetainė

ATOM Tokenomika

ATOM Kainų prognozė

ATOM Istorija

ATOM pirkimo vadovas

ATOMvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ATOM Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

COSMOS logotipas

COSMOS kaina(ATOM)

1 ATOM į USD – tiesioginė kaina:

$4.694
$4.694$4.694
+0.08%1D
USD
COSMOS (ATOM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:20:47(UTC+8)

COSMOS (ATOM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4.568
$ 4.568$ 4.568
24 val. žemiausia
$ 4.716
$ 4.716$ 4.716
24 val. aukščiausia

$ 4.568
$ 4.568$ 4.568

$ 4.716
$ 4.716$ 4.716

$ 44.6955257850945
$ 44.6955257850945$ 44.6955257850945

$ 1.13096252523
$ 1.13096252523$ 1.13096252523

+0.10%

+0.08%

+4.61%

+4.61%

COSMOS (ATOM) realiojo laiko kaina yra $ 4.694. Per pastarąsias 24 valandas ATOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.568 iki aukščiausios $ 4.716 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATOM kaina yra $ 44.6955257850945, o žemiausia – $ 1.13096252523.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATOM per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

COSMOS (ATOM) rinkos informacija

No.49

$ 2.20B
$ 2.20B$ 2.20B

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

$ 2.20B
$ 2.20B$ 2.20B

467.68M
467.68M 467.68M

--
----

467,675,840
467,675,840 467,675,840

0.05%

2019-03-15 00:00:00

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

ATOM

Dabartinė COSMOS rinkos kapitalizacija yra $ 2.20B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.98M. ATOM apyvartoje yra 467.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 467675840. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.20B

COSMOS (ATOM) kainos istorija USD

Stebėkite COSMOS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00375+0.08%
30 dienų$ +0.166+3.66%
60 dienų$ +0.097+2.11%
90 dienų$ +0.599+14.62%
COSMOS kainos pokytis šiandien

Šiandien ATOM užfiksuotas $ +0.00375 (+0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

COSMOS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.166 (+3.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

COSMOS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ATOM rodiklis pasikeitė $ +0.097 (+2.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

COSMOS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.599 (+14.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir COSMOS (ATOM) pokyčius?

Peržiūrėkite COSMOS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra COSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

COSMOS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų COSMOS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ATOMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie COSMOS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti COSMOS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

COSMOS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos COSMOS (ATOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų COSMOS (ATOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes COSMOS prognozes.

Peržiūrėkite COSMOS kainos prognozę dabar!

COSMOS (ATOM) Tokenomika

Supratimas apie COSMOS (ATOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti COSMOS (ATOM)

Ieškote, kaip nusipirkti COSMOS? Viskas paprasta ir patogu! COSMOS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ATOM į vietos valiutas

1 COSMOS(ATOM) į VND
123,522.61
1 COSMOS(ATOM) į AUD
A$7.08794
1 COSMOS(ATOM) į GBP
3.42662
1 COSMOS(ATOM) į EUR
3.9899
1 COSMOS(ATOM) į USD
$4.694
1 COSMOS(ATOM) į MYR
RM19.76174
1 COSMOS(ATOM) į TRY
193.76832
1 COSMOS(ATOM) į JPY
¥690.018
1 COSMOS(ATOM) į ARS
ARS$6,686.603
1 COSMOS(ATOM) į RUB
396.59606
1 COSMOS(ATOM) į INR
413.5414
1 COSMOS(ATOM) į IDR
Rp76,950.80736
1 COSMOS(ATOM) į KRW
6,519.40272
1 COSMOS(ATOM) į PHP
268.12128
1 COSMOS(ATOM) į EGP
￡E.225.7814
1 COSMOS(ATOM) į BRL
R$25.3476
1 COSMOS(ATOM) į CAD
C$6.47772
1 COSMOS(ATOM) į BDT
571.7292
1 COSMOS(ATOM) į NGN
7,090.61558
1 COSMOS(ATOM) į COP
$18,407.80264
1 COSMOS(ATOM) į ZAR
R.82.09806
1 COSMOS(ATOM) į UAH
193.76832
1 COSMOS(ATOM) į VES
Bs732.264
1 COSMOS(ATOM) į CLP
$4,510.934
1 COSMOS(ATOM) į PKR
Rs1,333.14294
1 COSMOS(ATOM) į KZT
2,530.44152
1 COSMOS(ATOM) į THB
฿149.17532
1 COSMOS(ATOM) į TWD
NT$141.9935
1 COSMOS(ATOM) į AED
د.إ17.22698
1 COSMOS(ATOM) į CHF
Fr3.70826
1 COSMOS(ATOM) į HKD
HK$36.51932
1 COSMOS(ATOM) į AMD
֏1,793.62434
1 COSMOS(ATOM) į MAD
.د.م42.38682
1 COSMOS(ATOM) į MXN
$87.26146
1 COSMOS(ATOM) į SAR
ريال17.6025
1 COSMOS(ATOM) į PLN
17.08616
1 COSMOS(ATOM) į RON
лв20.32502
1 COSMOS(ATOM) į SEK
kr43.84196
1 COSMOS(ATOM) į BGN
лв7.83898
1 COSMOS(ATOM) į HUF
Ft1,577.27788
1 COSMOS(ATOM) į CZK
97.8699
1 COSMOS(ATOM) į KWD
د.ك1.43167
1 COSMOS(ATOM) į ILS
15.58408
1 COSMOS(ATOM) į AOA
Kz4,294.58754
1 COSMOS(ATOM) į BHD
.د.ب1.769638
1 COSMOS(ATOM) į BMD
$4.694
1 COSMOS(ATOM) į DKK
kr29.94772
1 COSMOS(ATOM) į HNL
L123.02974
1 COSMOS(ATOM) į MUR
213.577
1 COSMOS(ATOM) į NAD
$82.52052
1 COSMOS(ATOM) į NOK
kr46.61142
1 COSMOS(ATOM) į NZD
$7.88592
1 COSMOS(ATOM) į PAB
B/.4.694
1 COSMOS(ATOM) į PGK
K19.90256
1 COSMOS(ATOM) į QAR
ر.ق17.08616
1 COSMOS(ATOM) į RSD
дин.470.1041

COSMOS išteklius

Išsamesnei COSMOS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali COSMOS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie COSMOS

Kiek COSMOS(ATOM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ATOM kaina USD valiuta yra 4.694USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ATOM į USD kaina?
Dabartinė ATOM kaina USD valiuta yra $ 4.694. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra COSMOS rinkos kapitalizacija?
ATOM rinkos kapitalizacija yra $ 2.20BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ATOM apyvartoje?
ATOM apyvartoje yra 467.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ATOM kaina?
ATOM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 44.6955257850945USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ATOM kaina?
ATOM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.13096252523USD.
Kokia yra ATOM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ATOM yra $ 1.98MUSD.
Ar ATOM kaina šiais metais kils?
ATOM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ATOM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:20:47(UTC+8)

COSMOS (ATOM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis