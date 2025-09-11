COSMOS (ATOM) realiojo laiko kaina yra $ 4.694. Per pastarąsias 24 valandas ATOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.568 iki aukščiausios $ 4.716 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATOM kaina yra $ 44.6955257850945, o žemiausia – $ 1.13096252523.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATOM per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
COSMOS (ATOM) rinkos informacija
No.49
$ 2.20B
$ 2.20B$ 2.20B
$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M
$ 2.20B
$ 2.20B$ 2.20B
467.68M
467.68M 467.68M
--
----
467,675,840
467,675,840 467,675,840
0.05%
2019-03-15 00:00:00
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
ATOM
Dabartinė COSMOS rinkos kapitalizacija yra $ 2.20B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.98M. ATOM apyvartoje yra 467.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 467675840. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.20B
COSMOS (ATOM) kainos istorija USD
Stebėkite COSMOS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00375
+0.08%
30 dienų
$ +0.166
+3.66%
60 dienų
$ +0.097
+2.11%
90 dienų
$ +0.599
+14.62%
COSMOS kainos pokytis šiandien
Šiandien ATOM užfiksuotas $ +0.00375 (+0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
COSMOS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.166 (+3.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
COSMOS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ATOM rodiklis pasikeitė $ +0.097 (+2.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
COSMOS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.599 (+14.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir COSMOS (ATOM) pokyčius?
The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.
COSMOS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų COSMOS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti COSMOS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
COSMOS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos COSMOS (ATOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų COSMOS (ATOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes COSMOS prognozes.
Supratimas apie COSMOS (ATOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti COSMOS (ATOM)
Ieškote, kaip nusipirkti COSMOS? Viskas paprasta ir patogu! COSMOS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.