ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

VardasATOM

ReitingasNo.52

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0005%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)19.97%

Cirkuliuojantis kiekis469,679,900

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla469,679,900

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2019-03-15 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.1 USDT

Visų laikų rekordas44.6955257850945,2021-09-20

Mažiausia kaina1.13096252523,2020-03-13

Vieša blokų grandinėATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

