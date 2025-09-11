Aethir (ATH) realiojo laiko kaina yra $ 0.04885. Per pastarąsias 24 valandas ATH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04249 iki aukščiausios $ 0.05365 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATH kaina yra $ 0.29351376314911426, o žemiausia – $ 0.024430599906132534.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATH per pastarąją valandą pasikeitė -4.59%, per 24 valandas – +10.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +59.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Aethir (ATH) rinkos informacija
No.117
$ 557.27M
$ 557.27M$ 557.27M
$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M
$ 2.05B
$ 2.05B$ 2.05B
11.41B
11.41B 11.41B
42,000,000,000
42,000,000,000 42,000,000,000
42,000,000,000
42,000,000,000 42,000,000,000
27.16%
0.01%
ETH
Dabartinė Aethir rinkos kapitalizacija yra $ 557.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.85M. ATH apyvartoje yra 11.41B vienetų, o bendras kiekis siekia 42000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.05B
Aethir (ATH) kainos istorija USD
Stebėkite Aethir kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0047894
+10.87%
30 dienų
$ +0.01444
+41.96%
60 dienų
$ +0.01943
+66.04%
90 dienų
$ +0.00741
+17.88%
Aethir kainos pokytis šiandien
Šiandien ATH užfiksuotas $ +0.0047894 (+10.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Aethir 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01444 (+41.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Aethir 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ATH rodiklis pasikeitė $ +0.01943 (+66.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Aethir 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00741 (+17.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aethir (ATH) pokyčius?
Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.
Aethir galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aethir investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ATHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aethir mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aethir, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Aethir kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Aethir (ATH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aethir (ATH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aethir prognozes.
Supratimas apie Aethir (ATH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Aethir (ATH)
Ieškote, kaip nusipirkti Aethir? Viskas paprasta ir patogu! Aethir lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.