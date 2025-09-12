Aethir (ATH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Aethir kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ATH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Aethir kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Aethir kainos prognozė
$0.06029
+29.21%
USD
Faktinis
Prognozė
Aethir Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Aethir (ATH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Aethir galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06029 prekybos kainą 2025 m.

Aethir (ATH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Aethir galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.063304 prekybos kainą 2026 m.

Aethir (ATH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ATH ateities kaina yra $ 0.066469 su 10.25% augimo norma.

Aethir (ATH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ATH ateities kaina yra $ 0.069793 su 15.76% augimo norma.

Aethir (ATH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ATH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.073282, o augimo norma – 21.55%.

Aethir (ATH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ATH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.076947, o augimo norma – 27.63%.

Aethir (ATH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Aethir kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.125338 prekybos kainą.

Aethir (ATH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Aethir kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.204163 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.06029
    0.00%
  • 2026
    $ 0.063304
    5.00%
  • 2027
    $ 0.066469
    10.25%
  • 2028
    $ 0.069793
    15.76%
  • 2029
    $ 0.073282
    21.55%
  • 2030
    $ 0.076947
    27.63%
  • 2031
    $ 0.080794
    34.01%
  • 2032
    $ 0.084834
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.089075
    47.75%
  • 2034
    $ 0.093529
    55.13%
  • 2035
    $ 0.098206
    62.89%
  • 2036
    $ 0.103116
    71.03%
  • 2037
    $ 0.108272
    79.59%
  • 2038
    $ 0.113685
    88.56%
  • 2039
    $ 0.119370
    97.99%
  • 2040
    $ 0.125338
    107.89%
Trumpalaikės Aethir kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.06029
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.060298
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.060347
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.060537
    0.41%
Aethir (ATH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ATH kaina yra $0.06029. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Aethir (ATH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ATH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.060298. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Aethir (ATH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ATH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.060347. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Aethir (ATH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ATH kaina yra $0.060537. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Aethir kainų statistika

$ 0.06029
$ 0.06029

+29.21%

$ 736.64M
$ 736.64M

12.21B
12.21B

$ 5.73M
$ 5.73M

--

Naujausia ATH kaina yra $ 0.06029. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +29.21%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 5.73M.
Be to, ATH turi 12.21B apyvartą ir $ 736.64M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Aethir (ATH)

Bandote įsigyti ATH? Dabar galite ATH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Aethir ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ATH dabar

Aethir istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Aethir, dabartinė Aethir kaina yra 0.06033USD. Apyvartinė Aethir (ATH) pasiūla yra 0.00 ATH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $736.64M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.25%
    $ 0.012130
    $ 0.06235
    $ 0.04577
  • 7 dienos
    0.97%
    $ 0.02963
    $ 0.06235
    $ 0.02975
  • 30 dienų
    0.77%
    $ 0.02622
    $ 0.06235
    $ 0.02929
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Aethir kaina pasikeitė $0.012130, atspindinti 0.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Aethir buvo prekiaujama aukščiausia $0.06235 ir žemiausia $0.02975. Kainos pokytis buvo 0.97%. Ši naujausia tendencija parodo ATH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Aethir įvyko 0.77%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.02622 vertę. Tai rodo, kad ATH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Aethir kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ATH kainų istoriją

Kaip veikia Aethir (ATH) kainų prognozės modulis?

Aethir Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ATH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Aethir ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ATH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Aethir kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ATH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ATH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Aethir potencialą.

Kodėl ATH kainų prognozė yra svarbi?

ATH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ATH dabar?
Pagal jūsų prognozes, ATH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ATH kainų prognozė?
Remiantis Aethir (ATH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ATH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ATH 2026 m.?
1 vieneto Aethir (ATH) kaina šiandien yra $0.06029. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ATH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ATH kaina 2027 m.?
Aethir (ATH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ATH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ATH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aethir (ATH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ATH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aethir (ATH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ATH 2030 m.?
1 vieneto Aethir (ATH) kaina šiandien yra $0.06029. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ATH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ATH kainų prognozė 2040 metams?
Aethir (ATH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ATH kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:29:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.