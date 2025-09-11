ASRR (ASRR) realiojo laiko kaina yra $ 0.08603. Per pastarąsias 24 valandas ASRR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08272 iki aukščiausios $ 0.08845 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASRR kaina yra $ 1.3903180372472872, o žemiausia – $ 0.07716786059791711.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASRR per pastarąją valandą pasikeitė -1.46%, per 24 valandas – +0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ASRR (ASRR) rinkos informacija
Dabartinė ASRR rinkos kapitalizacija yra $ 1.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.51K. ASRR apyvartoje yra 14.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.60M
ASRR (ASRR) kainos istorija USD
Stebėkite ASRR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0005728
+0.67%
30 dienų
$ -0.00127
-1.46%
60 dienų
$ -0.05597
-39.42%
90 dienų
$ -0.23547
-73.25%
ASRR kainos pokytis šiandien
Šiandien ASRR užfiksuotas $ +0.0005728 (+0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ASRR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00127 (-1.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ASRR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASRR rodiklis pasikeitė $ -0.05597 (-39.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ASRR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.23547 (-73.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ASRR (ASRR) pokyčius?
Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents.
ASRR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ASRR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ASRR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ASRR kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ASRR (ASRR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ASRR (ASRR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ASRR prognozes.
Supratimas apie ASRR (ASRR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASRRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ASRR (ASRR)
Ieškote, kaip nusipirkti ASRR? Viskas paprasta ir patogu! ASRR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.