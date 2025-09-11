Daugiau apie ASRR

ASRR Kainos informacija

ASRR Baltoji knyga

ASRR Oficiali svetainė

ASRR Tokenomika

ASRR Kainų prognozė

ASRR Istorija

ASRR pirkimo vadovas

ASRRvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ASRR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ASRR logotipas

ASRR kaina(ASRR)

1 ASRR į USD – tiesioginė kaina:

$0.08606
$0.08606$0.08606
+0.67%1D
USD
ASRR (ASRR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:20:04(UTC+8)

ASRR (ASRR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08272
$ 0.08272$ 0.08272
24 val. žemiausia
$ 0.08845
$ 0.08845$ 0.08845
24 val. aukščiausia

$ 0.08272
$ 0.08272$ 0.08272

$ 0.08845
$ 0.08845$ 0.08845

$ 1.3903180372472872
$ 1.3903180372472872$ 1.3903180372472872

$ 0.07716786059791711
$ 0.07716786059791711$ 0.07716786059791711

-1.46%

+0.67%

+4.21%

+4.21%

ASRR (ASRR) realiojo laiko kaina yra $ 0.08603. Per pastarąsias 24 valandas ASRR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08272 iki aukščiausios $ 0.08845 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASRR kaina yra $ 1.3903180372472872, o žemiausia – $ 0.07716786059791711.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASRR per pastarąją valandą pasikeitė -1.46%, per 24 valandas – +0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ASRR (ASRR) rinkos informacija

No.2068

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 73.51K
$ 73.51K$ 73.51K

$ 8.60M
$ 8.60M$ 8.60M

14.62M
14.62M 14.62M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

14.62%

BSC

Dabartinė ASRR rinkos kapitalizacija yra $ 1.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.51K. ASRR apyvartoje yra 14.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.60M

ASRR (ASRR) kainos istorija USD

Stebėkite ASRR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0005728+0.67%
30 dienų$ -0.00127-1.46%
60 dienų$ -0.05597-39.42%
90 dienų$ -0.23547-73.25%
ASRR kainos pokytis šiandien

Šiandien ASRR užfiksuotas $ +0.0005728 (+0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ASRR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00127 (-1.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ASRR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASRR rodiklis pasikeitė $ -0.05597 (-39.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ASRR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.23547 (-73.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ASRR (ASRR) pokyčius?

Peržiūrėkite ASRR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ASRR (ASRR)

Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents.

ASRR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ASRR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ASRRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ASRR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ASRR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ASRR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ASRR (ASRR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ASRR (ASRR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ASRR prognozes.

Peržiūrėkite ASRR kainos prognozę dabar!

ASRR (ASRR) Tokenomika

Supratimas apie ASRR (ASRR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASRRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ASRR (ASRR)

Ieškote, kaip nusipirkti ASRR? Viskas paprasta ir patogu! ASRR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ASRR į vietos valiutas

1 ASRR(ASRR) į VND
2,263.87945
1 ASRR(ASRR) į AUD
A$0.1299053
1 ASRR(ASRR) į GBP
0.0628019
1 ASRR(ASRR) į EUR
0.0731255
1 ASRR(ASRR) į USD
$0.08603
1 ASRR(ASRR) į MYR
RM0.3621863
1 ASRR(ASRR) į TRY
3.5513184
1 ASRR(ASRR) į JPY
¥12.64641
1 ASRR(ASRR) į ARS
ARS$122.549735
1 ASRR(ASRR) į RUB
7.2686747
1 ASRR(ASRR) į INR
7.579243
1 ASRR(ASRR) į IDR
Rp1,410.3276432
1 ASRR(ASRR) į KRW
119.4853464
1 ASRR(ASRR) į PHP
4.9140336
1 ASRR(ASRR) į EGP
￡E.4.138043
1 ASRR(ASRR) į BRL
R$0.464562
1 ASRR(ASRR) į CAD
C$0.1187214
1 ASRR(ASRR) į BDT
10.478454
1 ASRR(ASRR) į NGN
129.9543371
1 ASRR(ASRR) į COP
$337.3718068
1 ASRR(ASRR) į ZAR
R.1.5046647
1 ASRR(ASRR) į UAH
3.5513184
1 ASRR(ASRR) į VES
Bs13.42068
1 ASRR(ASRR) į CLP
$82.67483
1 ASRR(ASRR) į PKR
Rs24.4333803
1 ASRR(ASRR) į KZT
46.3770524
1 ASRR(ASRR) į THB
฿2.7340334
1 ASRR(ASRR) į TWD
NT$2.6024075
1 ASRR(ASRR) į AED
د.إ0.3157301
1 ASRR(ASRR) į CHF
Fr0.0679637
1 ASRR(ASRR) į HKD
HK$0.6693134
1 ASRR(ASRR) į AMD
֏32.8729233
1 ASRR(ASRR) į MAD
.د.م0.7768509
1 ASRR(ASRR) į MXN
$1.5992977
1 ASRR(ASRR) į SAR
ريال0.3226125
1 ASRR(ASRR) į PLN
0.3131492
1 ASRR(ASRR) į RON
лв0.3725099
1 ASRR(ASRR) į SEK
kr0.8035202
1 ASRR(ASRR) į BGN
лв0.1436701
1 ASRR(ASRR) į HUF
Ft28.9078006
1 ASRR(ASRR) į CZK
1.7937255
1 ASRR(ASRR) į KWD
د.ك0.02623915
1 ASRR(ASRR) į ILS
0.2856196
1 ASRR(ASRR) į AOA
Kz78.7097073
1 ASRR(ASRR) į BHD
.د.ب0.03243331
1 ASRR(ASRR) į BMD
$0.08603
1 ASRR(ASRR) į DKK
kr0.5488714
1 ASRR(ASRR) į HNL
L2.2548463
1 ASRR(ASRR) į MUR
3.914365
1 ASRR(ASRR) į NAD
$1.5124074
1 ASRR(ASRR) į NOK
kr0.8542779
1 ASRR(ASRR) į NZD
$0.1445304
1 ASRR(ASRR) į PAB
B/.0.08603
1 ASRR(ASRR) į PGK
K0.3647672
1 ASRR(ASRR) į QAR
ر.ق0.3131492
1 ASRR(ASRR) į RSD
дин.8.6159045

ASRR išteklius

Išsamesnei ASRR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ASRR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ASRR

Kiek ASRR(ASRR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASRR kaina USD valiuta yra 0.08603USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASRR į USD kaina?
Dabartinė ASRR kaina USD valiuta yra $ 0.08603. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ASRR rinkos kapitalizacija?
ASRR rinkos kapitalizacija yra $ 1.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASRR apyvartoje?
ASRR apyvartoje yra 14.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASRR kaina?
ASRR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.3903180372472872USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASRR kaina?
ASRR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07716786059791711USD.
Kokia yra ASRR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASRR yra $ 73.51KUSD.
Ar ASRR kaina šiais metais kils?
ASRR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASRR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:20:04(UTC+8)

ASRR (ASRR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ASRR-į-USD skaičiuoklė

Suma

ASRR
ASRR
USD
USD

1 ASRR = 0.08603 USD

Prekiauti ASRR

ASRRUSDC
$0.08581
$0.08581$0.08581
+0.68%
ASRRUSDT
$0.08606
$0.08606$0.08606
+0.67%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis