ASRR (ASRR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ASRR kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ASRR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ASRR kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ASRR kainos prognozė
$0.08534
+0.42%
USD
Faktinis
Prognozė
ASRR Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ASRR (ASRR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ASRR galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.08534 prekybos kainą 2025 m.

ASRR (ASRR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ASRR galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.089607 prekybos kainą 2026 m.

ASRR (ASRR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ASRR ateities kaina yra $ 0.094087 su 10.25% augimo norma.

ASRR (ASRR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ASRR ateities kaina yra $ 0.098791 su 15.76% augimo norma.

ASRR (ASRR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASRR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.103731, o augimo norma – 21.55%.

ASRR (ASRR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASRR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.108917, o augimo norma – 27.63%.

ASRR (ASRR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ASRR kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.177415 prekybos kainą.

ASRR (ASRR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ASRR kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.288991 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.08534
    0.00%
  • 2026
    $ 0.089607
    5.00%
  • 2027
    $ 0.094087
    10.25%
  • 2028
    $ 0.098791
    15.76%
  • 2029
    $ 0.103731
    21.55%
  • 2030
    $ 0.108917
    27.63%
  • 2031
    $ 0.114363
    34.01%
  • 2032
    $ 0.120081
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.126086
    47.75%
  • 2034
    $ 0.132390
    55.13%
  • 2035
    $ 0.139009
    62.89%
  • 2036
    $ 0.145960
    71.03%
  • 2037
    $ 0.153258
    79.59%
  • 2038
    $ 0.160921
    88.56%
  • 2039
    $ 0.168967
    97.99%
  • 2040
    $ 0.177415
    107.89%
Trumpalaikės ASRR kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.08534
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.085351
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.085421
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.085690
    0.41%
ASRR (ASRR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ASRR kaina yra $0.08534. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ASRR (ASRR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ASRR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.085351. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ASRR (ASRR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ASRR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.085421. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ASRR (ASRR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ASRR kaina yra $0.085690. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ASRR kainų statistika

$ 0.08534
+0.42%

$ 1.25M
14.62M
$ 61.09K
--

Naujausia ASRR kaina yra $ 0.08534. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.42%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 61.09K.
Be to, ASRR turi 14.62M apyvartą ir $ 1.25M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti ASRR (ASRR)

Bandote įsigyti ASRR? Dabar galite ASRR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti ASRR ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ASRR dabar

ASRR istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ASRR, dabartinė ASRR kaina yra 0.08528USD. Apyvartinė ASRR (ASRR) pasiūla yra 0.00 ASRR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.25M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000639
    $ 0.08599
    $ 0.08432
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.002299
    $ 0.08845
    $ 0.07833
  • 30 dienų
    -0.05%
    $ -0.005410
    $ 0.09211
    $ 0.07667
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ASRR kaina pasikeitė $0.000639, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ASRR buvo prekiaujama aukščiausia $0.08845 ir žemiausia $0.07833. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo ASRR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ASRR įvyko -0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005410 vertę. Tai rodo, kad ASRR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ASRR kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ASRR kainų istoriją

Kaip veikia ASRR (ASRR) kainų prognozės modulis?

ASRR Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ASRR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ASRR ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ASRR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ASRR kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ASRR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ASRR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ASRR potencialą.

Kodėl ASRR kainų prognozė yra svarbi?

ASRR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ASRR dabar?
Pagal jūsų prognozes, ASRR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ASRR kainų prognozė?
Remiantis ASRR (ASRR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ASRR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ASRR 2026 m.?
1 vieneto ASRR (ASRR) kaina šiandien yra $0.08534. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASRR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ASRR kaina 2027 m.?
ASRR (ASRR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ASRR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ASRR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ASRR (ASRR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ASRR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ASRR (ASRR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ASRR 2030 m.?
1 vieneto ASRR (ASRR) kaina šiandien yra $0.08534. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASRR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ASRR kainų prognozė 2040 metams?
ASRR (ASRR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ASRR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.