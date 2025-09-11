AS Monaco (ASM) realiojo laiko kaina yra $ 0.2191. Per pastarąsias 24 valandas ASM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2166 iki aukščiausios $ 0.2222 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASM kaina yra $ 2.753173777433573, o žemiausia – $ 0.17967373495653602.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASM per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – -0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AS Monaco (ASM) rinkos informacija
No.2104
$ 1.16M
$ 1.16M
$ 55.18K
$ 55.18K
$ 2.19M
$ 2.19M
5.30M
5.30M
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
53.00%
CHZ
Dabartinė AS Monaco rinkos kapitalizacija yra $ 1.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.18K. ASM apyvartoje yra 5.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.19M
AS Monaco (ASM) kainos istorija USD
Stebėkite AS Monaco kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001878
-0.85%
30 dienų
$ -0.0359
-14.08%
60 dienų
$ +0.0129
+6.25%
90 dienų
$ -0.029
-11.69%
AS Monaco kainos pokytis šiandien
Šiandien ASM užfiksuotas $ -0.001878 (-0.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AS Monaco 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0359 (-14.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AS Monaco 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASM rodiklis pasikeitė $ +0.0129 (+6.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AS Monaco 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.029 (-11.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AS Monaco (ASM) pokyčius?
$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.
AS Monaco galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti ASMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AS Monaco mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AS Monaco, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AS Monaco kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AS Monaco (ASM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AS Monaco (ASM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AS Monaco prognozes.
Supratimas apie AS Monaco (ASM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AS Monaco (ASM)
Ieškote, kaip nusipirkti AS Monaco? Viskas paprasta ir patogu! AS Monaco lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
