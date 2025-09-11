Daugiau apie ASM

AS Monaco logotipas

AS Monaco kaina(ASM)

1 ASM į USD – tiesioginė kaina:

$0.2191
$0.2191$0.2191
-0.85%1D
USD
AS Monaco (ASM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:03:11(UTC+8)

AS Monaco (ASM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2166
$ 0.2166$ 0.2166
24 val. žemiausia
$ 0.2222
$ 0.2222$ 0.2222
24 val. aukščiausia

$ 0.2166
$ 0.2166$ 0.2166

$ 0.2222
$ 0.2222$ 0.2222

$ 2.753173777433573
$ 2.753173777433573$ 2.753173777433573

$ 0.17967373495653602
$ 0.17967373495653602$ 0.17967373495653602

+0.64%

-0.85%

+1.20%

+1.20%

AS Monaco (ASM) realiojo laiko kaina yra $ 0.2191. Per pastarąsias 24 valandas ASM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2166 iki aukščiausios $ 0.2222 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASM kaina yra $ 2.753173777433573, o žemiausia – $ 0.17967373495653602.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASM per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – -0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AS Monaco (ASM) rinkos informacija

No.2104

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 55.18K
$ 55.18K$ 55.18K

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

5.30M
5.30M 5.30M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

53.00%

CHZ

Dabartinė AS Monaco rinkos kapitalizacija yra $ 1.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.18K. ASM apyvartoje yra 5.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.19M

AS Monaco (ASM) kainos istorija USD

Stebėkite AS Monaco kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001878-0.85%
30 dienų$ -0.0359-14.08%
60 dienų$ +0.0129+6.25%
90 dienų$ -0.029-11.69%
AS Monaco kainos pokytis šiandien

Šiandien ASM užfiksuotas $ -0.001878 (-0.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AS Monaco 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0359 (-14.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AS Monaco 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASM rodiklis pasikeitė $ +0.0129 (+6.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AS Monaco 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.029 (-11.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AS Monaco (ASM) pokyčius?

Peržiūrėkite AS Monaco kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AS Monaco (ASM)

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

AS Monaco galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AS Monaco investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ASMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AS Monaco mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AS Monaco, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AS Monaco kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AS Monaco (ASM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AS Monaco (ASM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AS Monaco prognozes.

Peržiūrėkite AS Monaco kainos prognozę dabar!

AS Monaco (ASM) Tokenomika

Supratimas apie AS Monaco (ASM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AS Monaco (ASM)

Ieškote, kaip nusipirkti AS Monaco? Viskas paprasta ir patogu! AS Monaco lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ASM į vietos valiutas

1 AS Monaco(ASM) į VND
5,765.6165
1 AS Monaco(ASM) į AUD
A$0.330841
1 AS Monaco(ASM) į GBP
0.159943
1 AS Monaco(ASM) į EUR
0.186235
1 AS Monaco(ASM) į USD
$0.2191
1 AS Monaco(ASM) į MYR
RM0.924602
1 AS Monaco(ASM) į TRY
9.046639
1 AS Monaco(ASM) į JPY
¥32.2077
1 AS Monaco(ASM) į ARS
ARS$312.10795
1 AS Monaco(ASM) į RUB
18.678275
1 AS Monaco(ASM) į INR
19.335575
1 AS Monaco(ASM) į IDR
Rp3,591.802704
1 AS Monaco(ASM) į KRW
305.151525
1 AS Monaco(ASM) į PHP
12.534711
1 AS Monaco(ASM) į EGP
￡E.10.549665
1 AS Monaco(ASM) į BRL
R$1.18314
1 AS Monaco(ASM) į CAD
C$0.302358
1 AS Monaco(ASM) į BDT
26.68638
1 AS Monaco(ASM) į NGN
330.466339
1 AS Monaco(ASM) į COP
$859.213796
1 AS Monaco(ASM) į ZAR
R.3.83425
1 AS Monaco(ASM) į UAH
9.044448
1 AS Monaco(ASM) į VES
Bs34.1796
1 AS Monaco(ASM) į CLP
$210.5551
1 AS Monaco(ASM) į PKR
Rs62.226591
1 AS Monaco(ASM) į KZT
118.112428
1 AS Monaco(ASM) į THB
฿6.96738
1 AS Monaco(ASM) į TWD
NT$6.640921
1 AS Monaco(ASM) į AED
د.إ0.804097
1 AS Monaco(ASM) į CHF
Fr0.173089
1 AS Monaco(ASM) į HKD
HK$1.704598
1 AS Monaco(ASM) į AMD
֏83.720301
1 AS Monaco(ASM) į MAD
.د.م1.978473
1 AS Monaco(ASM) į MXN
$4.077451
1 AS Monaco(ASM) į SAR
ريال0.821625
1 AS Monaco(ASM) į PLN
0.797524
1 AS Monaco(ASM) į RON
лв0.948703
1 AS Monaco(ASM) į SEK
kr2.048585
1 AS Monaco(ASM) į BGN
лв0.365897
1 AS Monaco(ASM) į HUF
Ft73.696476
1 AS Monaco(ASM) į CZK
4.572617
1 AS Monaco(ASM) į KWD
د.ك0.0668255
1 AS Monaco(ASM) į ILS
0.727412
1 AS Monaco(ASM) į AOA
Kz199.724987
1 AS Monaco(ASM) į BHD
.د.ب0.0826007
1 AS Monaco(ASM) į BMD
$0.2191
1 AS Monaco(ASM) į DKK
kr1.397858
1 AS Monaco(ASM) į HNL
L5.742611
1 AS Monaco(ASM) į MUR
9.982196
1 AS Monaco(ASM) į NAD
$3.851778
1 AS Monaco(ASM) į NOK
kr2.177854
1 AS Monaco(ASM) į NZD
$0.368088
1 AS Monaco(ASM) į PAB
B/.0.2191
1 AS Monaco(ASM) į PGK
K0.928984
1 AS Monaco(ASM) į QAR
ر.ق0.797524
1 AS Monaco(ASM) į RSD
дин.21.951629

AS Monaco išteklius

Išsamesnei AS Monaco analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali AS Monaco svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AS Monaco

Kiek AS Monaco(ASM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASM kaina USD valiuta yra 0.2191USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASM į USD kaina?
Dabartinė ASM kaina USD valiuta yra $ 0.2191. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AS Monaco rinkos kapitalizacija?
ASM rinkos kapitalizacija yra $ 1.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASM apyvartoje?
ASM apyvartoje yra 5.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASM kaina?
ASM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.753173777433573USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASM kaina?
ASM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.17967373495653602USD.
Kokia yra ASM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASM yra $ 55.18KUSD.
Ar ASM kaina šiais metais kils?
ASM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:03:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ASM-į-USD skaičiuoklė

Suma

ASM
ASM
USD
USD

1 ASM = 0.2191 USD

Prekiauti ASM

ASMUSDT
$0.2191
$0.2191$0.2191
-0.89%

