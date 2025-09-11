Artyfact (ARTY) realiojo laiko kaina yra $ 0.1543. Per pastarąsias 24 valandas ARTY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1528 iki aukščiausios $ 0.1677 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARTY kaina yra $ 4.504571539568279, o žemiausia – $ 0.12062367419152462.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARTY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Artyfact (ARTY) rinkos informacija
No.1688
$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M
$ 288.23K
$ 288.23K$ 288.23K
$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M
19.48M
19.48M 19.48M
25,000,000
25,000,000 25,000,000
24,858,616
24,858,616 24,858,616
77.92%
BSC
Dabartinė Artyfact rinkos kapitalizacija yra $ 3.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 288.23K. ARTY apyvartoje yra 19.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 24858616. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.86M
Artyfact (ARTY) kainos istorija USD
Stebėkite Artyfact kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002493
-1.59%
30 dienų
$ +0.0008
+0.52%
60 dienų
$ -0.0002
-0.13%
90 dienų
$ -0.0052
-3.27%
Artyfact kainos pokytis šiandien
Šiandien ARTY užfiksuotas $ -0.002493 (-1.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Artyfact 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0008 (+0.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Artyfact 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARTY rodiklis pasikeitė $ -0.0002 (-0.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Artyfact 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0052 (-3.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Artyfact (ARTY) pokyčius?
Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.
Artyfact galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Artyfact investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ARTYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Artyfact mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Artyfact, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Artyfact kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Artyfact (ARTY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Artyfact (ARTY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Artyfact prognozes.
Supratimas apie Artyfact (ARTY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARTYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Artyfact (ARTY)
Ieškote, kaip nusipirkti Artyfact? Viskas paprasta ir patogu! Artyfact lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.