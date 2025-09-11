Daugiau apie ARTY

ARTY Kainos informacija

ARTY Baltoji knyga

ARTY Oficiali svetainė

ARTY Tokenomika

ARTY Kainų prognozė

ARTY Istorija

ARTY pirkimo vadovas

ARTYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ARTY Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Artyfact logotipas

Artyfact kaina(ARTY)

1 ARTY į USD – tiesioginė kaina:

$0.1543
$0.1543$0.1543
-1.59%1D
USD
Artyfact (ARTY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:19:57(UTC+8)

Artyfact (ARTY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1528
$ 0.1528$ 0.1528
24 val. žemiausia
$ 0.1677
$ 0.1677$ 0.1677
24 val. aukščiausia

$ 0.1528
$ 0.1528$ 0.1528

$ 0.1677
$ 0.1677$ 0.1677

$ 4.504571539568279
$ 4.504571539568279$ 4.504571539568279

$ 0.12062367419152462
$ 0.12062367419152462$ 0.12062367419152462

0.00%

-1.59%

+1.04%

+1.04%

Artyfact (ARTY) realiojo laiko kaina yra $ 0.1543. Per pastarąsias 24 valandas ARTY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1528 iki aukščiausios $ 0.1677 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARTY kaina yra $ 4.504571539568279, o žemiausia – $ 0.12062367419152462.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARTY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Artyfact (ARTY) rinkos informacija

No.1688

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

$ 288.23K
$ 288.23K$ 288.23K

$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M

19.48M
19.48M 19.48M

25,000,000
25,000,000 25,000,000

24,858,616
24,858,616 24,858,616

77.92%

BSC

Dabartinė Artyfact rinkos kapitalizacija yra $ 3.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 288.23K. ARTY apyvartoje yra 19.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 24858616. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.86M

Artyfact (ARTY) kainos istorija USD

Stebėkite Artyfact kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002493-1.59%
30 dienų$ +0.0008+0.52%
60 dienų$ -0.0002-0.13%
90 dienų$ -0.0052-3.27%
Artyfact kainos pokytis šiandien

Šiandien ARTY užfiksuotas $ -0.002493 (-1.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Artyfact 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0008 (+0.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Artyfact 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARTY rodiklis pasikeitė $ -0.0002 (-0.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Artyfact 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0052 (-3.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Artyfact (ARTY) pokyčius?

Peržiūrėkite Artyfact kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Artyfact (ARTY)

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

Artyfact galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Artyfact investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ARTYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Artyfact mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Artyfact, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Artyfact kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Artyfact (ARTY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Artyfact (ARTY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Artyfact prognozes.

Peržiūrėkite Artyfact kainos prognozę dabar!

Artyfact (ARTY) Tokenomika

Supratimas apie Artyfact (ARTY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARTYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Artyfact (ARTY)

Ieškote, kaip nusipirkti Artyfact? Viskas paprasta ir patogu! Artyfact lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ARTY į vietos valiutas

1 Artyfact(ARTY) į VND
4,060.4045
1 Artyfact(ARTY) į AUD
A$0.232993
1 Artyfact(ARTY) į GBP
0.112639
1 Artyfact(ARTY) į EUR
0.131155
1 Artyfact(ARTY) į USD
$0.1543
1 Artyfact(ARTY) į MYR
RM0.649603
1 Artyfact(ARTY) į TRY
6.369504
1 Artyfact(ARTY) į JPY
¥22.6821
1 Artyfact(ARTY) į ARS
ARS$219.80035
1 Artyfact(ARTY) į RUB
13.036807
1 Artyfact(ARTY) į INR
13.59383
1 Artyfact(ARTY) į IDR
Rp2,529.507792
1 Artyfact(ARTY) į KRW
214.304184
1 Artyfact(ARTY) į PHP
8.813616
1 Artyfact(ARTY) į EGP
￡E.7.42183
1 Artyfact(ARTY) į BRL
R$0.83322
1 Artyfact(ARTY) į CAD
C$0.212934
1 Artyfact(ARTY) į BDT
18.79374
1 Artyfact(ARTY) į NGN
233.080951
1 Artyfact(ARTY) į COP
$605.096708
1 Artyfact(ARTY) į ZAR
R.2.698707
1 Artyfact(ARTY) į UAH
6.369504
1 Artyfact(ARTY) į VES
Bs24.0708
1 Artyfact(ARTY) į CLP
$148.2823
1 Artyfact(ARTY) į PKR
Rs43.822743
1 Artyfact(ARTY) į KZT
83.180044
1 Artyfact(ARTY) į THB
฿4.903654
1 Artyfact(ARTY) į TWD
NT$4.667575
1 Artyfact(ARTY) į AED
د.إ0.566281
1 Artyfact(ARTY) į CHF
Fr0.121897
1 Artyfact(ARTY) į HKD
HK$1.200454
1 Artyfact(ARTY) į AMD
֏58.959573
1 Artyfact(ARTY) į MAD
.د.م1.393329
1 Artyfact(ARTY) į MXN
$2.868437
1 Artyfact(ARTY) į SAR
ريال0.578625
1 Artyfact(ARTY) į PLN
0.561652
1 Artyfact(ARTY) į RON
лв0.668119
1 Artyfact(ARTY) į SEK
kr1.441162
1 Artyfact(ARTY) į BGN
лв0.257681
1 Artyfact(ARTY) į HUF
Ft51.847886
1 Artyfact(ARTY) į CZK
3.217155
1 Artyfact(ARTY) į KWD
د.ك0.0470615
1 Artyfact(ARTY) į ILS
0.512276
1 Artyfact(ARTY) į AOA
Kz141.170613
1 Artyfact(ARTY) į BHD
.د.ب0.0581711
1 Artyfact(ARTY) į BMD
$0.1543
1 Artyfact(ARTY) į DKK
kr0.984434
1 Artyfact(ARTY) į HNL
L4.044203
1 Artyfact(ARTY) į MUR
7.02065
1 Artyfact(ARTY) į NAD
$2.712594
1 Artyfact(ARTY) į NOK
kr1.532199
1 Artyfact(ARTY) į NZD
$0.259224
1 Artyfact(ARTY) į PAB
B/.0.1543
1 Artyfact(ARTY) į PGK
K0.654232
1 Artyfact(ARTY) į QAR
ر.ق0.561652
1 Artyfact(ARTY) į RSD
дин.15.453145

Artyfact išteklius

Išsamesnei Artyfact analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Artyfact svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Artyfact

Kiek Artyfact(ARTY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARTY kaina USD valiuta yra 0.1543USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARTY į USD kaina?
Dabartinė ARTY kaina USD valiuta yra $ 0.1543. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Artyfact rinkos kapitalizacija?
ARTY rinkos kapitalizacija yra $ 3.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARTY apyvartoje?
ARTY apyvartoje yra 19.48MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARTY kaina?
ARTY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.504571539568279USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARTY kaina?
ARTY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12062367419152462USD.
Kokia yra ARTY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARTY yra $ 288.23KUSD.
Ar ARTY kaina šiais metais kils?
ARTY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARTY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:19:57(UTC+8)

Artyfact (ARTY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ARTY-į-USD skaičiuoklė

Suma

ARTY
ARTY
USD
USD

1 ARTY = 0.1543 USD

Prekiauti ARTY

ARTYUSDT
$0.1543
$0.1543$0.1543
-1.53%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis