Artyfact (ARTY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieArtyfact (ARTY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Artyfact (ARTY) Informacija

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

Oficiali svetainė:
https://artyfact.game/
Baltoji knyga:
https://artyfact.game/Whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x617Cab4aAae1f8dfb3eE138698330776a1e1b324

Artyfact (ARTY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Artyfact (ARTY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 3.13M
$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M
Bendra pasiūla:
$ 24.86M
$ 24.86M$ 24.86M
Cirkuliacinis tiekimas: $ 19.48M
$ 19.48M
$ 19.48M$ 19.48M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 4.01M
$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M
Visų laikų rekordas: $ 3.5999
$ 3.5999
$ 3.5999$ 3.5999
Visų laikų minimumas:
$ 0.12062367419152462
$ 0.12062367419152462$ 0.12062367419152462
Dabartinė kaina:
$ 0.1605
$ 0.1605$ 0.1605

Artyfact (ARTY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Artyfact (ARTY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ARTY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ARTY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ARTY tokenomiką, galite peržiūrėti ARTY tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ARTY

Norite įtraukti Artyfact (ARTY) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ARTY pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Artyfact (ARTY) Kainų istorija

ARTY kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ARTY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ARTY? Mūsų ARTY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.