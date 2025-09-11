Arkham (ARKM) realiojo laiko kaina yra $ 0.6164. Per pastarąsias 24 valandas ARKM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5929 iki aukščiausios $ 0.6343 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARKM kaina yra $ 3.9939637047529053, o žemiausia – $ 0.28693406195211785.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARKM per pastarąją valandą pasikeitė +0.88%, per 24 valandas – +1.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +31.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Arkham (ARKM) rinkos informacija
No.295
$ 138.75M
$ 2.02M
$ 616.40M
225.10M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.51%
ETH
Dabartinė Arkham rinkos kapitalizacija yra $ 138.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.02M. ARKM apyvartoje yra 225.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 616.40M
Arkham (ARKM) kainos istorija USD
Stebėkite Arkham kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.011784
+1.95%
30 dienų
$ +0.1026
+19.96%
60 dienų
$ +0.0679
+12.37%
90 dienų
$ +0.1546
+33.47%
Arkham kainos pokytis šiandien
Šiandien ARKM užfiksuotas $ +0.011784 (+1.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Arkham 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1026 (+19.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Arkham 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARKM rodiklis pasikeitė $ +0.0679 (+12.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Arkham 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1546 (+33.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Arkham (ARKM) pokyčius?
ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.
Arkham galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Arkham investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Arkham, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Arkham kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Arkham (ARKM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arkham (ARKM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arkham prognozes.
Supratimas apie Arkham (ARKM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARKMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Arkham (ARKM)
Ieškote, kaip nusipirkti Arkham? Viskas paprasta ir patogu! Arkham lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.