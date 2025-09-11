Daugiau apie ARKM

Arkham logotipas

Arkham kaina(ARKM)

1 ARKM į USD – tiesioginė kaina:

$0.6161
$0.6161
+1.95%1D
USD
Arkham (ARKM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:02:56(UTC+8)

Arkham (ARKM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5929
$ 0.5929
24 val. žemiausia
$ 0.6343
$ 0.6343
24 val. aukščiausia

$ 0.5929
$ 0.5929

$ 0.6343
$ 0.6343

$ 3.9939637047529053
$ 3.9939637047529053

$ 0.28693406195211785
$ 0.28693406195211785

+0.88%

+1.95%

+31.87%

+31.87%

Arkham (ARKM) realiojo laiko kaina yra $ 0.6164. Per pastarąsias 24 valandas ARKM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5929 iki aukščiausios $ 0.6343 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARKM kaina yra $ 3.9939637047529053, o žemiausia – $ 0.28693406195211785.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARKM per pastarąją valandą pasikeitė +0.88%, per 24 valandas – +1.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +31.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Arkham (ARKM) rinkos informacija

No.295

$ 138.75M
$ 138.75M

$ 2.02M
$ 2.02M

$ 616.40M
$ 616.40M

225.10M
225.10M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

22.51%

ETH

Dabartinė Arkham rinkos kapitalizacija yra $ 138.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.02M. ARKM apyvartoje yra 225.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 616.40M

Arkham (ARKM) kainos istorija USD

Stebėkite Arkham kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.011784+1.95%
30 dienų$ +0.1026+19.96%
60 dienų$ +0.0679+12.37%
90 dienų$ +0.1546+33.47%
Arkham kainos pokytis šiandien

Šiandien ARKM užfiksuotas $ +0.011784 (+1.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Arkham 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1026 (+19.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Arkham 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARKM rodiklis pasikeitė $ +0.0679 (+12.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Arkham 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1546 (+33.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Arkham (ARKM) pokyčius?

Peržiūrėkite Arkham kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Arkham (ARKM)

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

Arkham galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Arkham investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ARKMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Arkham mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Arkham, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Arkham kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Arkham (ARKM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arkham (ARKM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arkham prognozes.

Peržiūrėkite Arkham kainos prognozę dabar!

Arkham (ARKM) Tokenomika

Supratimas apie Arkham (ARKM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARKMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Arkham (ARKM)

Ieškote, kaip nusipirkti Arkham? Viskas paprasta ir patogu! Arkham lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ARKM į vietos valiutas

1 Arkham(ARKM) į VND
16,220.566
1 Arkham(ARKM) į AUD
A$0.930764
1 Arkham(ARKM) į GBP
0.449972
1 Arkham(ARKM) į EUR
0.52394
1 Arkham(ARKM) į USD
$0.6164
1 Arkham(ARKM) į MYR
RM2.601208
1 Arkham(ARKM) į TRY
25.451156
1 Arkham(ARKM) į JPY
¥90.6108
1 Arkham(ARKM) į ARS
ARS$878.0618
1 Arkham(ARKM) į RUB
52.5481
1 Arkham(ARKM) į INR
54.3973
1 Arkham(ARKM) į IDR
Rp10,104.916416
1 Arkham(ARKM) į KRW
858.4911
1 Arkham(ARKM) į PHP
35.264244
1 Arkham(ARKM) į EGP
￡E.29.67966
1 Arkham(ARKM) į BRL
R$3.32856
1 Arkham(ARKM) į CAD
C$0.850632
1 Arkham(ARKM) į BDT
75.07752
1 Arkham(ARKM) į NGN
929.709956
1 Arkham(ARKM) į COP
$2,417.249584
1 Arkham(ARKM) į ZAR
R.10.787
1 Arkham(ARKM) į UAH
25.444992
1 Arkham(ARKM) į VES
Bs96.1584
1 Arkham(ARKM) į CLP
$592.3604
1 Arkham(ARKM) į PKR
Rs175.063764
1 Arkham(ARKM) į KZT
332.288912
1 Arkham(ARKM) į THB
฿19.60152
1 Arkham(ARKM) į TWD
NT$18.683084
1 Arkham(ARKM) į AED
د.إ2.262188
1 Arkham(ARKM) į CHF
Fr0.486956
1 Arkham(ARKM) į HKD
HK$4.795592
1 Arkham(ARKM) į AMD
֏235.532604
1 Arkham(ARKM) į MAD
.د.م5.566092
1 Arkham(ARKM) į MXN
$11.471204
1 Arkham(ARKM) į SAR
ريال2.3115
1 Arkham(ARKM) į PLN
2.243696
1 Arkham(ARKM) į RON
лв2.669012
1 Arkham(ARKM) į SEK
kr5.76334
1 Arkham(ARKM) į BGN
лв1.029388
1 Arkham(ARKM) į HUF
Ft207.332304
1 Arkham(ARKM) į CZK
12.864268
1 Arkham(ARKM) į KWD
د.ك0.188002
1 Arkham(ARKM) į ILS
2.046448
1 Arkham(ARKM) į AOA
Kz561.891748
1 Arkham(ARKM) į BHD
.د.ب0.2323828
1 Arkham(ARKM) į BMD
$0.6164
1 Arkham(ARKM) į DKK
kr3.932632
1 Arkham(ARKM) į HNL
L16.155844
1 Arkham(ARKM) į MUR
28.083184
1 Arkham(ARKM) į NAD
$10.836312
1 Arkham(ARKM) į NOK
kr6.127016
1 Arkham(ARKM) į NZD
$1.035552
1 Arkham(ARKM) į PAB
B/.0.6164
1 Arkham(ARKM) į PGK
K2.613536
1 Arkham(ARKM) į QAR
ر.ق2.243696
1 Arkham(ARKM) į RSD
дин.61.757116

Arkham išteklius

Išsamesnei Arkham analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Arkham svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Arkham

Kiek Arkham(ARKM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARKM kaina USD valiuta yra 0.6164USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARKM į USD kaina?
Dabartinė ARKM kaina USD valiuta yra $ 0.6164. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Arkham rinkos kapitalizacija?
ARKM rinkos kapitalizacija yra $ 138.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARKM apyvartoje?
ARKM apyvartoje yra 225.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARKM kaina?
ARKM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.9939637047529053USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARKM kaina?
ARKM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.28693406195211785USD.
Kokia yra ARKM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARKM yra $ 2.02MUSD.
Ar ARKM kaina šiais metais kils?
ARKM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARKM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:02:56(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

