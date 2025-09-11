Apertum (APTM) realiojo laiko kaina yra $ 1.396. Per pastarąsias 24 valandas APTM svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.314 iki aukščiausios $ 1.452 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APTM kaina yra $ 1.972488445629584, o žemiausia – $ 0.7208375990263015.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APTM per pastarąją valandą pasikeitė -1.70%, per 24 valandas – -1.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Apertum (APTM) rinkos informacija
No.446
$ 78.19M
$ 438.04K
$ 2.93B
56.01M
2,100,000,000
56,334,730.719318
2.66%
APERTUM
Dabartinė Apertum rinkos kapitalizacija yra $ 78.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 438.04K. APTM apyvartoje yra 56.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 56334730.719318. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.93B
Apertum (APTM) kainos istorija USD
Stebėkite Apertum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.02687
-1.89%
30 dienų
$ -0.349
-20.00%
60 dienų
$ +0.095
+7.30%
90 dienų
$ +0.35
+33.46%
Apertum kainos pokytis šiandien
Šiandien APTM užfiksuotas $ -0.02687 (-1.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Apertum 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.349 (-20.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Apertum 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APTM rodiklis pasikeitė $ +0.095 (+7.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Apertum 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.35 (+33.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Apertum (APTM) pokyčius?
APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.
Apertum kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Apertum (APTM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Apertum (APTM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Apertum prognozes.
Supratimas apie Apertum (APTM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APTMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
