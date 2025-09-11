Daugiau apie APTM

Apertum logotipas

Apertum kaina(APTM)

1 APTM į USD – tiesioginė kaina:

$1.395
$1.395$1.395
-1.89%1D
USD
Apertum (APTM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:36:23(UTC+8)

Apertum (APTM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.314
$ 1.314$ 1.314
24 val. žemiausia
$ 1.452
$ 1.452$ 1.452
24 val. aukščiausia

$ 1.314
$ 1.314$ 1.314

$ 1.452
$ 1.452$ 1.452

$ 1.972488445629584
$ 1.972488445629584$ 1.972488445629584

$ 0.7208375990263015
$ 0.7208375990263015$ 0.7208375990263015

-1.70%

-1.89%

-10.58%

-10.58%

Apertum (APTM) realiojo laiko kaina yra $ 1.396. Per pastarąsias 24 valandas APTM svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.314 iki aukščiausios $ 1.452 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APTM kaina yra $ 1.972488445629584, o žemiausia – $ 0.7208375990263015.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APTM per pastarąją valandą pasikeitė -1.70%, per 24 valandas – -1.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Apertum (APTM) rinkos informacija

No.446

$ 78.19M
$ 78.19M$ 78.19M

$ 438.04K
$ 438.04K$ 438.04K

$ 2.93B
$ 2.93B$ 2.93B

56.01M
56.01M 56.01M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

56,334,730.719318
56,334,730.719318 56,334,730.719318

2.66%

APERTUM

Dabartinė Apertum rinkos kapitalizacija yra $ 78.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 438.04K. APTM apyvartoje yra 56.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 56334730.719318. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.93B

Apertum (APTM) kainos istorija USD

Stebėkite Apertum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.02687-1.89%
30 dienų$ -0.349-20.00%
60 dienų$ +0.095+7.30%
90 dienų$ +0.35+33.46%
Apertum kainos pokytis šiandien

Šiandien APTM užfiksuotas $ -0.02687 (-1.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Apertum 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.349 (-20.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Apertum 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APTM rodiklis pasikeitė $ +0.095 (+7.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Apertum 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.35 (+33.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Apertum (APTM) pokyčius?

Peržiūrėkite Apertum kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Apertum (APTM)

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Apertum galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Apertum investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti APTMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Apertum mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Apertum, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Apertum kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Apertum (APTM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Apertum (APTM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Apertum prognozes.

Peržiūrėkite Apertum kainos prognozę dabar!

Apertum (APTM) Tokenomika

Supratimas apie Apertum (APTM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APTMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Apertum (APTM)

Ieškote, kaip nusipirkti Apertum? Viskas paprasta ir patogu! Apertum lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

APTM į vietos valiutas

1 Apertum(APTM) į VND
36,735.74
1 Apertum(APTM) į AUD
A$2.10796
1 Apertum(APTM) į GBP
1.01908
1 Apertum(APTM) į EUR
1.1866
1 Apertum(APTM) į USD
$1.396
1 Apertum(APTM) į MYR
RM5.89112
1 Apertum(APTM) į TRY
57.62688
1 Apertum(APTM) į JPY
¥205.212
1 Apertum(APTM) į ARS
ARS$1,988.602
1 Apertum(APTM) į RUB
117.94804
1 Apertum(APTM) į INR
123.07136
1 Apertum(APTM) į IDR
Rp22,885.24224
1 Apertum(APTM) į KRW
1,938.87648
1 Apertum(APTM) į PHP
79.7814
1 Apertum(APTM) į EGP
￡E.67.2174
1 Apertum(APTM) į BRL
R$7.5384
1 Apertum(APTM) į CAD
C$1.92648
1 Apertum(APTM) į BDT
170.0328
1 Apertum(APTM) į NGN
2,105.57284
1 Apertum(APTM) į COP
$5,474.49776
1 Apertum(APTM) į ZAR
R.24.41604
1 Apertum(APTM) į UAH
57.62688
1 Apertum(APTM) į VES
Bs217.776
1 Apertum(APTM) į CLP
$1,341.556
1 Apertum(APTM) į PKR
Rs396.47796
1 Apertum(APTM) į KZT
752.55568
1 Apertum(APTM) į THB
฿44.36488
1 Apertum(APTM) į TWD
NT$42.3686
1 Apertum(APTM) į AED
د.إ5.12332
1 Apertum(APTM) į CHF
Fr1.10284
1 Apertum(APTM) į HKD
HK$10.86088
1 Apertum(APTM) į AMD
֏533.42556
1 Apertum(APTM) į MAD
.د.م12.60588
1 Apertum(APTM) į MXN
$25.9656
1 Apertum(APTM) į SAR
ريال5.235
1 Apertum(APTM) į PLN
5.08144
1 Apertum(APTM) į RON
лв6.05864
1 Apertum(APTM) į SEK
kr13.0526
1 Apertum(APTM) į BGN
лв2.33132
1 Apertum(APTM) į HUF
Ft469.23748
1 Apertum(APTM) į CZK
29.12056
1 Apertum(APTM) į KWD
د.ك0.42578
1 Apertum(APTM) į ILS
4.63472
1 Apertum(APTM) į AOA
Kz1,277.21436
1 Apertum(APTM) į BHD
.د.ب0.526292
1 Apertum(APTM) į BMD
$1.396
1 Apertum(APTM) į DKK
kr8.90648
1 Apertum(APTM) į HNL
L36.58916
1 Apertum(APTM) į MUR
63.518
1 Apertum(APTM) į NAD
$24.54168
1 Apertum(APTM) į NOK
kr13.86228
1 Apertum(APTM) į NZD
$2.34528
1 Apertum(APTM) į PAB
B/.1.396
1 Apertum(APTM) į PGK
K5.91904
1 Apertum(APTM) į QAR
ر.ق5.08144
1 Apertum(APTM) į RSD
дин.139.8094

Apertum išteklius

Išsamesnei Apertum analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Apertum svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Apertum

Kiek Apertum(APTM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė APTM kaina USD valiuta yra 1.396USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė APTM į USD kaina?
Dabartinė APTM kaina USD valiuta yra $ 1.396. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Apertum rinkos kapitalizacija?
APTM rinkos kapitalizacija yra $ 78.19MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra APTM apyvartoje?
APTM apyvartoje yra 56.01MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) APTM kaina?
APTM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.972488445629584USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) APTM kaina?
APTM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.7208375990263015USD.
Kokia yra APTM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis APTM yra $ 438.04KUSD.
Ar APTM kaina šiais metais kils?
APTM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite APTM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:36:23(UTC+8)

Apertum (APTM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

