APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

VardasAPTM

ReitingasNo.441

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)13.28%

Cirkuliuojantis kiekis57,663,405.965199

Maksimali pasiūla2,100,000,000

Bendra pasiūla57,988,575.920406

Cirkuliacijos norma0.0274%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.972488445629584,2025-04-11

Mažiausia kaina0.7208375990263015,2025-04-24

Vieša blokų grandinėAPERTUM

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

