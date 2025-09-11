Daugiau apie APT

Aptos logotipas

Aptos kaina(APT)

1 APT į USD – tiesioginė kaina:

Aptos (APT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:51:33(UTC+8)

Aptos (APT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Aptos (APT) realiojo laiko kaina yra $ 4.517. Per pastarąsias 24 valandas APT svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.372 iki aukščiausios $ 4.55 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APT kaina yra $ 19.90315084342996, o žemiausia – $ 3.086972917064586.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APT per pastarąją valandą pasikeitė -0.56%, per 24 valandas – +1.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aptos (APT) rinkos informacija

No.42

0.07%

APTOS

Dabartinė Aptos rinkos kapitalizacija yra $ 3.11B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.75M. APT apyvartoje yra 688.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 1174363161.5162797. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.30B

Aptos (APT) kainos istorija USD

Stebėkite Aptos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.05577+1.25%
30 dienų$ -0.041-0.90%
60 dienų$ -0.465-9.34%
90 dienų$ +0.069+1.55%
Aptos kainos pokytis šiandien

Šiandien APT užfiksuotas $ +0.05577 (+1.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aptos 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.041 (-0.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aptos 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APT rodiklis pasikeitė $ -0.465 (-9.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aptos 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.069 (+1.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aptos (APT) pokyčius?

Peržiūrėkite Aptos kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aptos (APT)

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Aptos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aptos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti APTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aptos mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aptos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aptos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aptos (APT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aptos (APT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aptos prognozes.

Peržiūrėkite Aptos kainos prognozę dabar!

Aptos (APT) Tokenomika

Supratimas apie Aptos (APT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aptos (APT)

Ieškote, kaip nusipirkti Aptos? Viskas paprasta ir patogu! Aptos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

APT į vietos valiutas

Aptos išteklius

Išsamesnei Aptos analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Aptos svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aptos

Kiek Aptos(APT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė APT kaina USD valiuta yra 4.517USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė APT į USD kaina?
Dabartinė APT kaina USD valiuta yra $ 4.517. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aptos rinkos kapitalizacija?
APT rinkos kapitalizacija yra $ 3.11BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra APT apyvartoje?
APT apyvartoje yra 688.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) APT kaina?
APT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 19.90315084342996USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) APT kaina?
APT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3.086972917064586USD.
Kokia yra APT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis APT yra $ 4.75MUSD.
Ar APT kaina šiais metais kils?
APT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite APT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:51:33(UTC+8)

Aptos (APT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

