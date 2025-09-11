Daugiau apie API3

API3 kaina(API3)

1 API3 į USD – tiesioginė kaina:

$1.0038
$1.0038
+0.71%1D
USD
API3 (API3) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:02:21(UTC+8)

API3 (API3) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.9731
$ 0.9731
24 val. žemiausia
$ 1.0086
$ 1.0086
24 val. aukščiausia

$ 0.9731
$ 0.9731

$ 1.0086
$ 1.0086

$ 10.30624803
$ 10.30624803

$ 0.49636310987915105
$ 0.49636310987915105

+0.60%

+0.71%

+1.17%

+1.17%

API3 (API3) realiojo laiko kaina yra $ 1.0044. Per pastarąsias 24 valandas API3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9731 iki aukščiausios $ 1.0086 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia API3 kaina yra $ 10.30624803, o žemiausia – $ 0.49636310987915105.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, API3 per pastarąją valandą pasikeitė +0.60%, per 24 valandas – +0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

API3 (API3) rinkos informacija

No.422

$ 86.80M
$ 86.80M

$ 1.52M
$ 1.52M

$ 152.47M
$ 152.47M

86.42M
86.42M

151,805,220.07611978
151,805,220.07611978

ETH

Dabartinė API3 rinkos kapitalizacija yra $ 86.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.52M. API3 apyvartoje yra 86.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 151805220.07611978. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 152.47M

API3 (API3) kainos istorija USD

Stebėkite API3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.007077+0.71%
30 dienų$ +0.2753+37.75%
60 dienų$ +0.287+40.00%
90 dienų$ +0.3494+53.34%
API3 kainos pokytis šiandien

Šiandien API3 užfiksuotas $ +0.007077 (+0.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

API3 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2753 (+37.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

API3 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, API3 rodiklis pasikeitė $ +0.287 (+40.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

API3 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.3494 (+53.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir API3 (API3) pokyčius?

Peržiūrėkite API3 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra API3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų API3 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti API3statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie API3 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti API3, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

API3 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos API3 (API3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų API3 (API3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes API3 prognozes.

Peržiūrėkite API3 kainos prognozę dabar!

API3 (API3) Tokenomika

Supratimas apie API3 (API3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie API3išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti API3 (API3)

Ieškote, kaip nusipirkti API3? Viskas paprasta ir patogu! API3 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

API3 į vietos valiutas

1 API3(API3) į VND
26,430.786
1 API3(API3) į AUD
A$1.516644
1 API3(API3) į GBP
0.733212
1 API3(API3) į EUR
0.85374
1 API3(API3) į USD
$1.0044
1 API3(API3) į MYR
RM4.238568
1 API3(API3) į TRY
41.471676
1 API3(API3) į JPY
¥147.6468
1 API3(API3) į ARS
ARS$1,430.7678
1 API3(API3) į RUB
85.6251
1 API3(API3) į INR
88.6383
1 API3(API3) į IDR
Rp16,465.571136
1 API3(API3) į KRW
1,398.8781
1 API3(API3) į PHP
57.461724
1 API3(API3) į EGP
￡E.48.36186
1 API3(API3) į BRL
R$5.42376
1 API3(API3) į CAD
C$1.386072
1 API3(API3) į BDT
122.33592
1 API3(API3) į NGN
1,514.926476
1 API3(API3) į COP
$3,938.814864
1 API3(API3) į ZAR
R.17.577
1 API3(API3) į UAH
41.461632
1 API3(API3) į VES
Bs156.6864
1 API3(API3) į CLP
$965.2284
1 API3(API3) į PKR
Rs285.259644
1 API3(API3) į KZT
541.451952
1 API3(API3) į THB
฿31.93992
1 API3(API3) į TWD
NT$30.443364
1 API3(API3) į AED
د.إ3.686148
1 API3(API3) į CHF
Fr0.793476
1 API3(API3) į HKD
HK$7.814232
1 API3(API3) į AMD
֏383.791284
1 API3(API3) į MAD
.د.م9.069732
1 API3(API3) į MXN
$18.691884
1 API3(API3) į SAR
ريال3.7665
1 API3(API3) į PLN
3.656016
1 API3(API3) į RON
лв4.349052
1 API3(API3) į SEK
kr9.39114
1 API3(API3) į BGN
лв1.677348
1 API3(API3) į HUF
Ft337.839984
1 API3(API3) į CZK
20.961828
1 API3(API3) į KWD
د.ك0.306342
1 API3(API3) į ILS
3.334608
1 API3(API3) į AOA
Kz915.580908
1 API3(API3) į BHD
.د.ب0.3786588
1 API3(API3) į BMD
$1.0044
1 API3(API3) į DKK
kr6.408072
1 API3(API3) į HNL
L26.325324
1 API3(API3) į MUR
45.760464
1 API3(API3) į NAD
$17.657352
1 API3(API3) į NOK
kr9.983736
1 API3(API3) į NZD
$1.687392
1 API3(API3) į PAB
B/.1.0044
1 API3(API3) į PGK
K4.258656
1 API3(API3) į QAR
ر.ق3.656016
1 API3(API3) į RSD
дин.100.630836

API3 išteklius

Išsamesnei API3 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali API3 svetainė
Blokuoti naršyklę

Kiek API3(API3) verta (-as) šiandien?
Dabartinė API3 kaina USD valiuta yra 1.0044USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė API3 į USD kaina?
Dabartinė API3 kaina USD valiuta yra $ 1.0044. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra API3 rinkos kapitalizacija?
API3 rinkos kapitalizacija yra $ 86.80MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra API3 apyvartoje?
API3 apyvartoje yra 86.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) API3 kaina?
API3 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 10.30624803USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) API3 kaina?
API3 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.49636310987915105USD.
Kokia yra API3 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis API3 yra $ 1.52MUSD.
Ar API3 kaina šiais metais kils?
API3 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite API3 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:02:21(UTC+8)

API3 (API3) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$1.0038
$1.0038
