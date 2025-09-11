API3 (API3) realiojo laiko kaina yra $ 1.0044. Per pastarąsias 24 valandas API3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9731 iki aukščiausios $ 1.0086 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia API3 kaina yra $ 10.30624803, o žemiausia – $ 0.49636310987915105.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, API3 per pastarąją valandą pasikeitė +0.60%, per 24 valandas – +0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
API3 (API3) rinkos informacija
Dabartinė API3 rinkos kapitalizacija yra $ 86.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.52M. API3 apyvartoje yra 86.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 151805220.07611978. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 152.47M
API3 (API3) kainos istorija USD
Stebėkite API3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
API3 kainos pokytis šiandien
Šiandien API3 užfiksuotas $ +0.007077 (+0.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
API3 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2753 (+37.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
API3 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, API3 rodiklis pasikeitė $ +0.287 (+40.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
API3 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.3494 (+53.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir API3 (API3) pokyčius?
Users can create powerful decentralized applications with API3’s
decentrally governed and quantifiably secure data feeds.
API3 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų API3 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti API3, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaip pirkti API3 (API3)
Ieškote, kaip nusipirkti API3? Viskas paprasta ir patogu! API3 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
