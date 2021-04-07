API3

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

VardasAPI3

ReitingasNo.459

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)33.99%

Cirkuliuojantis kiekis86,421,978

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla152,095,791.9115643

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas10.30624803,2021-04-07

Mažiausia kaina0.49636310987915105,2025-03-11

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasUsers can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Paieška
Mėgstamiausi
API3/USDT
API3
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (API3)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Informacija
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Rinkos sandoriai
Spot
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
API3/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (API3)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Informacija
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
Loading...