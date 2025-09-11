Daugiau apie APED

APED (APED) kainos grafikas realiu laiku
APED (APED) kainos informacija (USD)

APED (APED) realiojo laiko kaina yra $ 0.3086. Per pastarąsias 24 valandas APED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3 iki aukščiausios $ 0.3158 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APED kaina yra $ 15.828772100274763, o žemiausia – $ 0.13723383845829235.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APED per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – +1.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

APED (APED) rinkos informacija

ETH

Dabartinė APED rinkos kapitalizacija yra $ 300.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.95K. APED apyvartoje yra 974.49K vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 308.60K

APED (APED) kainos istorija USD

Stebėkite APED kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.005576+1.84%
30 dienų$ -0.1139-26.96%
60 dienų$ -0.0583-15.89%
90 dienų$ -0.0155-4.79%
APED kainos pokytis šiandien

Šiandien APED užfiksuotas $ +0.005576 (+1.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

APED 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1139 (-26.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

APED 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APED rodiklis pasikeitė $ -0.0583 (-15.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

APED 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0155 (-4.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir APED (APED) pokyčius?

Peržiūrėkite APED kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra APED (APED)

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

APED galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų APED investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti APEDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie APED mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti APED, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

APED kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos APED (APED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų APED (APED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes APED prognozes.

Peržiūrėkite APED kainos prognozę dabar!

APED (APED) Tokenomika

Supratimas apie APED (APED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APEDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti APED (APED)

Ieškote, kaip nusipirkti APED? Viskas paprasta ir patogu! APED lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

APED į vietos valiutas

APED išteklius

Išsamesnei APED analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali APED svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie APED

Kiek APED(APED) verta (-as) šiandien?
Dabartinė APED kaina USD valiuta yra 0.3086USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė APED į USD kaina?
Dabartinė APED kaina USD valiuta yra $ 0.3086. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra APED rinkos kapitalizacija?
APED rinkos kapitalizacija yra $ 300.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra APED apyvartoje?
APED apyvartoje yra 974.49KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) APED kaina?
APED pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 15.828772100274763USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) APED kaina?
APED pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.13723383845829235USD.
Kokia yra APED prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis APED yra $ 56.95KUSD.
Ar APED kaina šiais metais kils?
APED šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite APED kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

