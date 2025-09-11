APED (APED) realiojo laiko kaina yra $ 0.3086. Per pastarąsias 24 valandas APED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3 iki aukščiausios $ 0.3158 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APED kaina yra $ 15.828772100274763, o žemiausia – $ 0.13723383845829235.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APED per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – +1.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
APED (APED) rinkos informacija
No.2690
$ 300.73K
$ 300.73K$ 300.73K
$ 56.95K
$ 56.95K$ 56.95K
$ 308.60K
$ 308.60K$ 308.60K
974.49K
974.49K 974.49K
1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
97.44%
ETH
Dabartinė APED rinkos kapitalizacija yra $ 300.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.95K. APED apyvartoje yra 974.49K vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 308.60K
APED (APED) kainos istorija USD
Stebėkite APED kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.005576
+1.84%
30 dienų
$ -0.1139
-26.96%
60 dienų
$ -0.0583
-15.89%
90 dienų
$ -0.0155
-4.79%
APED kainos pokytis šiandien
Šiandien APED užfiksuotas $ +0.005576 (+1.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
APED 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1139 (-26.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
APED 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APED rodiklis pasikeitė $ -0.0583 (-15.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
APED 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0155 (-4.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir APED (APED) pokyčius?
$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.
APED galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų APED investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti APED, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
APED kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos APED (APED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų APED (APED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes APED prognozes.
Supratimas apie APED (APED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APEDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti APED (APED)
Ieškote, kaip nusipirkti APED? Viskas paprasta ir patogu! APED lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.