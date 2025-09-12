APED (APED) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite APED kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek APED augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte APED kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

APED kainos prognozė
$0.3084
$0.3084$0.3084
+2.25%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:27:15(UTC+8)

APED Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

APED (APED) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, APED galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3084 prekybos kainą 2025 m.

APED (APED) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, APED galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.32382 prekybos kainą 2026 m.

APED (APED) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. APED ateities kaina yra $ 0.340011 su 10.25% augimo norma.

APED (APED) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. APED ateities kaina yra $ 0.357011 su 15.76% augimo norma.

APED (APED) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, APED 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.374862, o augimo norma – 21.55%.

APED (APED) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, APED 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.393605, o augimo norma – 27.63%.

APED (APED) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. APED kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.641141 prekybos kainą.

APED (APED) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. APED kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.0443 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.3084
    0.00%
  • 2026
    $ 0.32382
    5.00%
  • 2027
    $ 0.340011
    10.25%
  • 2028
    $ 0.357011
    15.76%
  • 2029
    $ 0.374862
    21.55%
  • 2030
    $ 0.393605
    27.63%
  • 2031
    $ 0.413285
    34.01%
  • 2032
    $ 0.433949
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.455647
    47.75%
  • 2034
    $ 0.478429
    55.13%
  • 2035
    $ 0.502351
    62.89%
  • 2036
    $ 0.527468
    71.03%
  • 2037
    $ 0.553842
    79.59%
  • 2038
    $ 0.581534
    88.56%
  • 2039
    $ 0.610610
    97.99%
  • 2040
    $ 0.641141
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės APED kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.3084
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.308442
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.308695
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.309667
    0.41%
APED (APED) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma APED kaina yra $0.3084. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

APED (APED) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė APED, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.308442. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

APED (APED) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė APED, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.308695. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

APED (APED) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma APED kaina yra $0.309667. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė APED kainų statistika

$ 0.3084
$ 0.3084$ 0.3084

+2.25%

$ 300.53K
$ 300.53K$ 300.53K

974.49K
974.49K 974.49K

$ 53.40K
$ 53.40K$ 53.40K

--

Naujausia APED kaina yra $ 0.3084. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.25%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 53.40K.
Be to, APED turi 974.49K apyvartą ir $ 300.53K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti APED (APED)

Bandote įsigyti APED? Dabar galite APED įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti APED ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti APED dabar

APED istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje APED, dabartinė APED kaina yra 0.3084USD. Apyvartinė APED (APED) pasiūla yra 0.00 APED, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $300.53K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000300
    $ 0.3246
    $ 0.3
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0.000700
    $ 0.4
    $ 0.2851
  • 30 dienų
    -0.32%
    $ -0.1452
    $ 0.5026
    $ 0.2757
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas APED kaina pasikeitė $0.000300, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas APED buvo prekiaujama aukščiausia $0.4 ir žemiausia $0.2851. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo APED potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį APED įvyko -0.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.1452 vertę. Tai rodo, kad APED artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą APED kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą APED kainų istoriją

Kaip veikia APED (APED) kainų prognozės modulis?

APED Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas APED kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius APED ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą APED būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti APED kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja APED ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina APED pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą APED potencialą.

Kodėl APED kainų prognozė yra svarbi?

APED kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į APED dabar?
Pagal jūsų prognozes, APED pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio APED kainų prognozė?
Remiantis APED (APED) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama APED kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 APED 2026 m.?
1 vieneto APED (APED) kaina šiandien yra $0.3084. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, APED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama APED kaina 2027 m.?
APED (APED) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 APED kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė APED kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, APED (APED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė APED kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, APED (APED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 APED 2030 m.?
1 vieneto APED (APED) kaina šiandien yra $0.3084. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, APED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia APED kainų prognozė 2040 metams?
APED (APED) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 APED kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:27:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.