Hey Anon (ANON) realiojo laiko kaina yra $ 2.576. Per pastarąsias 24 valandas ANON svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.493 iki aukščiausios $ 2.748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANON kaina yra $ 24.74602845086711, o žemiausia – $ 1.1291481850667386.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANON per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hey Anon (ANON) rinkos informacija
No.702
$ 34.59M
$ 34.59M$ 34.59M
$ 76.76K
$ 76.76K$ 76.76K
$ 54.10M
$ 54.10M$ 54.10M
13.43M
13.43M 13.43M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
63.93%
SOL
Dabartinė Hey Anon rinkos kapitalizacija yra $ 34.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.76K. ANON apyvartoje yra 13.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.10M
Hey Anon (ANON) kainos istorija USD
Stebėkite Hey Anon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.01685
-0.65%
30 dienų
$ +0.313
+13.83%
60 dienų
$ -1.088
-29.70%
90 dienų
$ -2.57
-49.95%
Hey Anon kainos pokytis šiandien
Šiandien ANON užfiksuotas $ -0.01685 (-0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hey Anon 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.313 (+13.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hey Anon 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANON rodiklis pasikeitė $ -1.088 (-29.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hey Anon 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -2.57 (-49.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hey Anon (ANON) pokyčius?
HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.
Hey Anon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hey Anon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ANONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hey Anon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hey Anon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hey Anon kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hey Anon (ANON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hey Anon (ANON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hey Anon prognozes.
Supratimas apie Hey Anon (ANON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hey Anon (ANON)
Ieškote, kaip nusipirkti Hey Anon? Viskas paprasta ir patogu! Hey Anon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.