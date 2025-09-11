Daugiau apie ANON

Hey Anon kaina(ANON)

1 ANON į USD – tiesioginė kaina:

$2.576
-0.65%1D
USD
Hey Anon (ANON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:18:22(UTC+8)

Hey Anon (ANON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.493
24 val. žemiausia
$ 2.748
24 val. aukščiausia

$ 2.493
$ 2.748
$ 24.74602845086711
$ 1.1291481850667386
-0.28%

-0.65%

-12.83%

-12.83%

Hey Anon (ANON) realiojo laiko kaina yra $ 2.576. Per pastarąsias 24 valandas ANON svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.493 iki aukščiausios $ 2.748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANON kaina yra $ 24.74602845086711, o žemiausia – $ 1.1291481850667386.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANON per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hey Anon (ANON) rinkos informacija

No.702

$ 34.59M
$ 76.76K
$ 54.10M
13.43M
21,000,000
21,000,000
63.93%

SOL

Dabartinė Hey Anon rinkos kapitalizacija yra $ 34.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.76K. ANON apyvartoje yra 13.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.10M

Hey Anon (ANON) kainos istorija USD

Stebėkite Hey Anon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.01685-0.65%
30 dienų$ +0.313+13.83%
60 dienų$ -1.088-29.70%
90 dienų$ -2.57-49.95%
Hey Anon kainos pokytis šiandien

Šiandien ANON užfiksuotas $ -0.01685 (-0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hey Anon 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.313 (+13.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hey Anon 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANON rodiklis pasikeitė $ -1.088 (-29.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hey Anon 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -2.57 (-49.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hey Anon (ANON) pokyčius?

Peržiūrėkite Hey Anon kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hey Anon (ANON)

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Hey Anon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hey Anon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ANONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hey Anon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hey Anon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hey Anon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hey Anon (ANON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hey Anon (ANON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hey Anon prognozes.

Peržiūrėkite Hey Anon kainos prognozę dabar!

Hey Anon (ANON) Tokenomika

Supratimas apie Hey Anon (ANON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hey Anon (ANON)

Ieškote, kaip nusipirkti Hey Anon? Viskas paprasta ir patogu! Hey Anon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ANON į vietos valiutas

Hey Anon išteklius

Išsamesnei Hey Anon analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Hey Anon svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hey Anon

Kiek Hey Anon(ANON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ANON kaina USD valiuta yra 2.576USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ANON į USD kaina?
Dabartinė ANON kaina USD valiuta yra $ 2.576. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hey Anon rinkos kapitalizacija?
ANON rinkos kapitalizacija yra $ 34.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ANON apyvartoje?
ANON apyvartoje yra 13.43MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ANON kaina?
ANON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 24.74602845086711USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ANON kaina?
ANON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.1291481850667386USD.
Kokia yra ANON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ANON yra $ 76.76KUSD.
Ar ANON kaina šiais metais kils?
ANON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ANON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Hey Anon (ANON) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

