Amnis Finance logotipas

Amnis Finance kaina(AMI)

1 AMI į USD – tiesioginė kaina:

$0.05262
+1.38%1D
USD
Amnis Finance (AMI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:01:51(UTC+8)

Amnis Finance (AMI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05076
24 val. žemiausia
$ 0.0528
24 val. aukščiausia

$ 0.05076
$ 0.0528
$ 0.1417319144654527
$ 0.03606617548471026
+0.45%

+1.38%

+3.46%

+3.46%

Amnis Finance (AMI) realiojo laiko kaina yra $ 0.05262. Per pastarąsias 24 valandas AMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05076 iki aukščiausios $ 0.0528 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AMI kaina yra $ 0.1417319144654527, o žemiausia – $ 0.03606617548471026.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AMI per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +1.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Amnis Finance (AMI) rinkos informacija

No.4536

$ 0.00
$ 56.73K
$ 52.62M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

APTOS

Dabartinė Amnis Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.73K. AMI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.62M

Amnis Finance (AMI) kainos istorija USD

Stebėkite Amnis Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0007163+1.38%
30 dienų$ -0.04411-45.61%
60 dienų$ -0.05465-50.95%
90 dienų$ -0.02501-32.22%
Amnis Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien AMI užfiksuotas $ +0.0007163 (+1.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Amnis Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04411 (-45.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Amnis Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AMI rodiklis pasikeitė $ -0.05465 (-50.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Amnis Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02501 (-32.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Amnis Finance (AMI) pokyčius?

Peržiūrėkite Amnis Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Amnis Finance (AMI)

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Amnis Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Amnis Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AMIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Amnis Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Amnis Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Amnis Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Amnis Finance (AMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Amnis Finance (AMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Amnis Finance prognozes.

Peržiūrėkite Amnis Finance kainos prognozę dabar!

Amnis Finance (AMI) Tokenomika

Supratimas apie Amnis Finance (AMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Amnis Finance (AMI)

Ieškote, kaip nusipirkti Amnis Finance? Viskas paprasta ir patogu! Amnis Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AMI į vietos valiutas

1 Amnis Finance(AMI) į VND
1,384.6953
1 Amnis Finance(AMI) į AUD
A$0.0794562
1 Amnis Finance(AMI) į GBP
0.0384126
1 Amnis Finance(AMI) į EUR
0.044727
1 Amnis Finance(AMI) į USD
$0.05262
1 Amnis Finance(AMI) į MYR
RM0.2220564
1 Amnis Finance(AMI) į TRY
2.1726798
1 Amnis Finance(AMI) į JPY
¥7.73514
1 Amnis Finance(AMI) į ARS
ARS$74.95719
1 Amnis Finance(AMI) į RUB
4.485855
1 Amnis Finance(AMI) į INR
4.643715
1 Amnis Finance(AMI) į IDR
Rp862.6228128
1 Amnis Finance(AMI) į KRW
73.286505
1 Amnis Finance(AMI) į PHP
3.0103902
1 Amnis Finance(AMI) į EGP
￡E.2.533653
1 Amnis Finance(AMI) į BRL
R$0.284148
1 Amnis Finance(AMI) į CAD
C$0.0726156
1 Amnis Finance(AMI) į BDT
6.409116
1 Amnis Finance(AMI) į NGN
79.3662198
1 Amnis Finance(AMI) į COP
$206.3524872
1 Amnis Finance(AMI) į ZAR
R.0.92085
1 Amnis Finance(AMI) į UAH
2.1721536
1 Amnis Finance(AMI) į VES
Bs8.20872
1 Amnis Finance(AMI) į CLP
$50.56782
1 Amnis Finance(AMI) į PKR
Rs14.9446062
1 Amnis Finance(AMI) į KZT
28.3663896
1 Amnis Finance(AMI) į THB
฿1.673316
1 Amnis Finance(AMI) į TWD
NT$1.5949122
1 Amnis Finance(AMI) į AED
د.إ0.1931154
1 Amnis Finance(AMI) į CHF
Fr0.0415698
1 Amnis Finance(AMI) į HKD
HK$0.4093836
1 Amnis Finance(AMI) į AMD
֏20.1066282
1 Amnis Finance(AMI) į MAD
.د.م0.4751586
1 Amnis Finance(AMI) į MXN
$0.9792582
1 Amnis Finance(AMI) į SAR
ريال0.197325
1 Amnis Finance(AMI) į PLN
0.1915368
1 Amnis Finance(AMI) į RON
лв0.2278446
1 Amnis Finance(AMI) į SEK
kr0.491997
1 Amnis Finance(AMI) į BGN
лв0.0878754
1 Amnis Finance(AMI) į HUF
Ft17.6992632
1 Amnis Finance(AMI) į CZK
1.0981794
1 Amnis Finance(AMI) į KWD
د.ك0.0160491
1 Amnis Finance(AMI) į ILS
0.1746984
1 Amnis Finance(AMI) į AOA
Kz47.9668134
1 Amnis Finance(AMI) į BHD
.د.ب0.01983774
1 Amnis Finance(AMI) į BMD
$0.05262
1 Amnis Finance(AMI) į DKK
kr0.3357156
1 Amnis Finance(AMI) į HNL
L1.3791702
1 Amnis Finance(AMI) į MUR
2.3973672
1 Amnis Finance(AMI) į NAD
$0.9250596
1 Amnis Finance(AMI) į NOK
kr0.5230428
1 Amnis Finance(AMI) į NZD
$0.0884016
1 Amnis Finance(AMI) į PAB
B/.0.05262
1 Amnis Finance(AMI) į PGK
K0.2231088
1 Amnis Finance(AMI) į QAR
ر.ق0.1915368
1 Amnis Finance(AMI) į RSD
дин.5.2719978

Amnis Finance išteklius

Išsamesnei Amnis Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Amnis Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Amnis Finance

Kiek Amnis Finance(AMI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AMI kaina USD valiuta yra 0.05262USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AMI į USD kaina?
Dabartinė AMI kaina USD valiuta yra $ 0.05262. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Amnis Finance rinkos kapitalizacija?
AMI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AMI apyvartoje?
AMI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AMI kaina?
AMI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1417319144654527USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AMI kaina?
AMI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03606617548471026USD.
Kokia yra AMI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AMI yra $ 56.73KUSD.
Ar AMI kaina šiais metais kils?
AMI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AMI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:01:51(UTC+8)

Amnis Finance (AMI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

