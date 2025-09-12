Amnis Finance (AMI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Amnis Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AMI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Amnis Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Amnis Finance kainos prognozė
$0.053
$0.053$0.053
+2.25%
USD
Faktinis
Prognozė
Amnis Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Amnis Finance (AMI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Amnis Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.053 prekybos kainą 2025 m.

Amnis Finance (AMI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Amnis Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.05565 prekybos kainą 2026 m.

Amnis Finance (AMI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AMI ateities kaina yra $ 0.058432 su 10.25% augimo norma.

Amnis Finance (AMI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AMI ateities kaina yra $ 0.061354 su 15.76% augimo norma.

Amnis Finance (AMI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AMI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.064421, o augimo norma – 21.55%.

Amnis Finance (AMI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AMI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.067642, o augimo norma – 27.63%.

Amnis Finance (AMI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Amnis Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.110183 prekybos kainą.

Amnis Finance (AMI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Amnis Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.179476 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.053
    0.00%
  • 2026
    $ 0.05565
    5.00%
  • 2027
    $ 0.058432
    10.25%
  • 2028
    $ 0.061354
    15.76%
  • 2029
    $ 0.064421
    21.55%
  • 2030
    $ 0.067642
    27.63%
  • 2031
    $ 0.071025
    34.01%
  • 2032
    $ 0.074576
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.078305
    47.75%
  • 2034
    $ 0.082220
    55.13%
  • 2035
    $ 0.086331
    62.89%
  • 2036
    $ 0.090647
    71.03%
  • 2037
    $ 0.095180
    79.59%
  • 2038
    $ 0.099939
    88.56%
  • 2039
    $ 0.104936
    97.99%
  • 2040
    $ 0.110183
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Amnis Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.053
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.053007
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.053050
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.053217
    0.41%
Amnis Finance (AMI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AMI kaina yra $0.053. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Amnis Finance (AMI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AMI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.053007. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Amnis Finance (AMI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AMI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.053050. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Amnis Finance (AMI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AMI kaina yra $0.053217. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Amnis Finance kainų statistika

$ 0.053
$ 0.053$ 0.053

+2.25%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 58.43K
$ 58.43K$ 58.43K

--

Naujausia AMI kaina yra $ 0.053. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.25%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 58.43K.
Be to, AMI turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Amnis Finance (AMI)

Bandote įsigyti AMI? Dabar galite AMI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Amnis Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AMI dabar

Amnis Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Amnis Finance, dabartinė Amnis Finance kaina yra 0.053USD. Apyvartinė Amnis Finance (AMI) pasiūla yra 0.00 AMI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000779
    $ 0.06996
    $ 0.05177
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.002869
    $ 0.06996
    $ 0.04824
  • 30 dienų
    -0.46%
    $ -0.046570
    $ 0.10224
    $ 0.04824
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Amnis Finance kaina pasikeitė $0.000779, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Amnis Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.06996 ir žemiausia $0.04824. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo AMI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Amnis Finance įvyko -0.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.046570 vertę. Tai rodo, kad AMI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Amnis Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AMI kainų istoriją

Kaip veikia Amnis Finance (AMI) kainų prognozės modulis?

Amnis Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AMI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Amnis Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AMI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Amnis Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AMI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AMI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Amnis Finance potencialą.

Kodėl AMI kainų prognozė yra svarbi?

AMI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.