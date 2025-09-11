Daugiau apie ALVA

Alvara Protocol logotipas

Alvara Protocol kaina(ALVA)

1 ALVA į USD – tiesioginė kaina:

$0.13145
$0.13145$0.13145
-3.73%1D
USD
Alvara Protocol (ALVA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:50:34(UTC+8)

Alvara Protocol (ALVA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1264
$ 0.1264$ 0.1264
24 val. žemiausia
$ 0.14109
$ 0.14109$ 0.14109
24 val. aukščiausia

$ 0.1264
$ 0.1264$ 0.1264

$ 0.14109
$ 0.14109$ 0.14109

$ 4.777902393038671
$ 4.777902393038671$ 4.777902393038671

$ 0.04738546373708529
$ 0.04738546373708529$ 0.04738546373708529

-0.40%

-3.73%

-9.52%

-9.52%

Alvara Protocol (ALVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.13145. Per pastarąsias 24 valandas ALVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1264 iki aukščiausios $ 0.14109 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALVA kaina yra $ 4.777902393038671, o žemiausia – $ 0.04738546373708529.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALVA per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -3.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Alvara Protocol (ALVA) rinkos informacija

No.1170

$ 9.95M
$ 9.95M$ 9.95M

$ 339.73K
$ 339.73K$ 339.73K

$ 26.29M
$ 26.29M$ 26.29M

75.67M
75.67M 75.67M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

198,921,552.54903513
198,921,552.54903513 198,921,552.54903513

37.83%

ETH

Dabartinė Alvara Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 9.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 339.73K. ALVA apyvartoje yra 75.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 198921552.54903513. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.29M

Alvara Protocol (ALVA) kainos istorija USD

Stebėkite Alvara Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0050931-3.73%
30 dienų$ -0.11346-46.33%
60 dienų$ -0.05127-28.06%
90 dienų$ -0.01643-11.12%
Alvara Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien ALVA užfiksuotas $ -0.0050931 (-3.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Alvara Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.11346 (-46.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Alvara Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALVA rodiklis pasikeitė $ -0.05127 (-28.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Alvara Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01643 (-11.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Alvara Protocol (ALVA) pokyčius?

Peržiūrėkite Alvara Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Alvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Alvara Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Alvara Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ALVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Alvara Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Alvara Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Alvara Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Alvara Protocol (ALVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alvara Protocol (ALVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alvara Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Alvara Protocol kainos prognozę dabar!

Alvara Protocol (ALVA) Tokenomika

Supratimas apie Alvara Protocol (ALVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Alvara Protocol (ALVA)

Ieškote, kaip nusipirkti Alvara Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Alvara Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ALVA į vietos valiutas

Alvara Protocol išteklius

Išsamesnei Alvara Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Alvara Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Alvara Protocol

Kiek Alvara Protocol(ALVA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALVA kaina USD valiuta yra 0.13145USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALVA į USD kaina?
Dabartinė ALVA kaina USD valiuta yra $ 0.13145. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Alvara Protocol rinkos kapitalizacija?
ALVA rinkos kapitalizacija yra $ 9.95MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALVA apyvartoje?
ALVA apyvartoje yra 75.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALVA kaina?
ALVA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.777902393038671USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALVA kaina?
ALVA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04738546373708529USD.
Kokia yra ALVA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALVA yra $ 339.73KUSD.
Ar ALVA kaina šiais metais kils?
ALVA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALVA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:50:34(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

