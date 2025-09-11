Alvara Protocol (ALVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.13145. Per pastarąsias 24 valandas ALVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1264 iki aukščiausios $ 0.14109 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALVA kaina yra $ 4.777902393038671, o žemiausia – $ 0.04738546373708529.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALVA per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -3.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Alvara Protocol (ALVA) rinkos informacija
No.1170
$ 9.95M
$ 9.95M$ 9.95M
$ 339.73K
$ 339.73K$ 339.73K
$ 26.29M
$ 26.29M$ 26.29M
75.67M
75.67M 75.67M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
198,921,552.54903513
198,921,552.54903513 198,921,552.54903513
37.83%
ETH
Dabartinė Alvara Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 9.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 339.73K. ALVA apyvartoje yra 75.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 198921552.54903513. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.29M
Alvara Protocol (ALVA) kainos istorija USD
Stebėkite Alvara Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0050931
-3.73%
30 dienų
$ -0.11346
-46.33%
60 dienų
$ -0.05127
-28.06%
90 dienų
$ -0.01643
-11.12%
Alvara Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien ALVA užfiksuotas $ -0.0050931 (-3.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Alvara Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.11346 (-46.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Alvara Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALVA rodiklis pasikeitė $ -0.05127 (-28.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Alvara Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01643 (-11.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Alvara Protocol (ALVA) pokyčius?
Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).
Alvara Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Alvara Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ALVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Alvara Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Alvara Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Alvara Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Alvara Protocol (ALVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alvara Protocol (ALVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alvara Protocol prognozes.
Supratimas apie Alvara Protocol (ALVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Alvara Protocol (ALVA)
Ieškote, kaip nusipirkti Alvara Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Alvara Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.