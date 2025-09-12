Alvara Protocol (ALVA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Alvara Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ALVA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Alvara Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Alvara Protocol kainos prognozė
$0.14068
+5.84%
USD
Faktinis
Prognozė
Alvara Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Alvara Protocol (ALVA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Alvara Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.14068 prekybos kainą 2025 m.

Alvara Protocol (ALVA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Alvara Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.147714 prekybos kainą 2026 m.

Alvara Protocol (ALVA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ALVA ateities kaina yra $ 0.155099 su 10.25% augimo norma.

Alvara Protocol (ALVA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ALVA ateities kaina yra $ 0.162854 su 15.76% augimo norma.

Alvara Protocol (ALVA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALVA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.170997, o augimo norma – 21.55%.

Alvara Protocol (ALVA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALVA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.179547, o augimo norma – 27.63%.

Alvara Protocol (ALVA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Alvara Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.292463 prekybos kainą.

Alvara Protocol (ALVA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Alvara Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.476392 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.14068
    0.00%
  • 2026
    $ 0.147714
    5.00%
  • 2027
    $ 0.155099
    10.25%
  • 2028
    $ 0.162854
    15.76%
  • 2029
    $ 0.170997
    21.55%
  • 2030
    $ 0.179547
    27.63%
  • 2031
    $ 0.188524
    34.01%
  • 2032
    $ 0.197950
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.207848
    47.75%
  • 2034
    $ 0.218240
    55.13%
  • 2035
    $ 0.229152
    62.89%
  • 2036
    $ 0.240610
    71.03%
  • 2037
    $ 0.252641
    79.59%
  • 2038
    $ 0.265273
    88.56%
  • 2039
    $ 0.278536
    97.99%
  • 2040
    $ 0.292463
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Alvara Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.14068
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.140699
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.140814
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.141258
    0.41%
Alvara Protocol (ALVA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ALVA kaina yra $0.14068. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Alvara Protocol (ALVA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ALVA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.140699. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Alvara Protocol (ALVA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ALVA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.140814. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Alvara Protocol (ALVA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ALVA kaina yra $0.141258. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Alvara Protocol kainų statistika

$ 0.14068
+5.84%

$ 10.65M
75.68M
$ 399.59K
--

Naujausia ALVA kaina yra $ 0.14068. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.84%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 399.59K.
Be to, ALVA turi 75.68M apyvartą ir $ 10.65M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Alvara Protocol (ALVA)

Bandote įsigyti ALVA? Dabar galite ALVA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Alvara Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ALVA dabar

Alvara Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Alvara Protocol, dabartinė Alvara Protocol kaina yra 0.14068USD. Apyvartinė Alvara Protocol (ALVA) pasiūla yra 0.00 ALVA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10.65M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.007190
    $ 0.14372
    $ 0.13004
  • 7 dienos
    -0.05%
    $ -0.008720
    $ 0.16579
    $ 0.124
  • 30 dienų
    -0.39%
    $ -0.09144
    $ 0.3
    $ 0.124
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Alvara Protocol kaina pasikeitė $0.007190, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Alvara Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.16579 ir žemiausia $0.124. Kainos pokytis buvo -0.05%. Ši naujausia tendencija parodo ALVA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Alvara Protocol įvyko -0.39%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.09144 vertę. Tai rodo, kad ALVA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Alvara Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ALVA kainų istoriją

Kaip veikia Alvara Protocol (ALVA) kainų prognozės modulis?

Alvara Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ALVA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Alvara Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ALVA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Alvara Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ALVA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ALVA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Alvara Protocol potencialą.

Kodėl ALVA kainų prognozė yra svarbi?

ALVA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ALVA dabar?
Pagal jūsų prognozes, ALVA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ALVA kainų prognozė?
Remiantis Alvara Protocol (ALVA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ALVA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ALVA 2026 m.?
1 vieneto Alvara Protocol (ALVA) kaina šiandien yra $0.14068. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ALVA kaina 2027 m.?
Alvara Protocol (ALVA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ALVA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ALVA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alvara Protocol (ALVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ALVA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alvara Protocol (ALVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ALVA 2030 m.?
1 vieneto Alvara Protocol (ALVA) kaina šiandien yra $0.14068. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ALVA kainų prognozė 2040 metams?
Alvara Protocol (ALVA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ALVA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.