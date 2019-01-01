My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomika

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMy Neighbor Alice (ALICE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
My Neighbor Alice (ALICE) Informacija

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

Oficiali svetainė:
https://www.myneighboralice.com/
Baltoji knyga:
https://whitepaper.myneighboralice.com/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius My Neighbor Alice (ALICE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 40.52M
$ 40.52M
Bendra pasiūla:
$ 99.80M
$ 99.80M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 99.80M
$ 99.80M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 40.52M
$ 40.52M
Visų laikų rekordas:
$ 28.641
$ 28.641
Visų laikų minimumas:
$ 0.3139154720406003
$ 0.3139154720406003
Dabartinė kaina:
$ 0.406
$ 0.406

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti My Neighbor Alice (ALICE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ALICE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ALICE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ALICE tokenomiką, galite peržiūrėti ALICE tokeno kainą realiuoju laiku!

My Neighbor Alice (ALICE) Kainų istorija

ALICE kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.