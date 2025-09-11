Project Ailey (ALE) realiojo laiko kaina yra $ 0.5194. Per pastarąsias 24 valandas ALE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5155 iki aukščiausios $ 0.5201 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALE kaina yra $ 0.5871473345118612, o žemiausia – $ 0.10889296506695555.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALE per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Project Ailey (ALE) rinkos informacija
No.239
$ 204.08M
$ 209.47K
$ 519.40M
392.92M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.29%
BSC
Dabartinė Project Ailey rinkos kapitalizacija yra $ 204.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 209.47K. ALE apyvartoje yra 392.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 519.40M
Project Ailey (ALE) kainos istorija USD
Stebėkite Project Ailey kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000156
+0.03%
30 dienų
$ -0.0014
-0.27%
60 dienų
$ -0.021
-3.89%
90 dienų
$ -0.0398
-7.12%
Project Ailey kainos pokytis šiandien
Šiandien ALE užfiksuotas $ +0.000156 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Project Ailey 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0014 (-0.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Project Ailey 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALE rodiklis pasikeitė $ -0.021 (-3.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Project Ailey 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0398 (-7.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Project Ailey (ALE) pokyčius?
Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.
Project Ailey kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Project Ailey (ALE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Project Ailey (ALE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Project Ailey prognozes.
Supratimas apie Project Ailey (ALE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.