Project Ailey logotipas

Project Ailey kaina(ALE)

1 ALE į USD – tiesioginė kaina:

$0.5194
$0.5194
+0.03%1D
USD
Project Ailey (ALE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:49:55(UTC+8)

Project Ailey (ALE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5155
$ 0.5155
24 val. žemiausia
$ 0.5201
$ 0.5201
24 val. aukščiausia

$ 0.5155
$ 0.5155

$ 0.5201
$ 0.5201

$ 0.5871473345118612
$ 0.5871473345118612

$ 0.10889296506695555
$ 0.10889296506695555

+0.01%

+0.03%

+0.79%

+0.79%

Project Ailey (ALE) realiojo laiko kaina yra $ 0.5194. Per pastarąsias 24 valandas ALE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5155 iki aukščiausios $ 0.5201 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALE kaina yra $ 0.5871473345118612, o žemiausia – $ 0.10889296506695555.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALE per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Project Ailey (ALE) rinkos informacija

No.239

$ 204.08M
$ 204.08M

$ 209.47K
$ 209.47K

$ 519.40M
$ 519.40M

392.92M
392.92M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

39.29%

BSC

Dabartinė Project Ailey rinkos kapitalizacija yra $ 204.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 209.47K. ALE apyvartoje yra 392.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 519.40M

Project Ailey (ALE) kainos istorija USD

Stebėkite Project Ailey kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000156+0.03%
30 dienų$ -0.0014-0.27%
60 dienų$ -0.021-3.89%
90 dienų$ -0.0398-7.12%
Project Ailey kainos pokytis šiandien

Šiandien ALE užfiksuotas $ +0.000156 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Project Ailey 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0014 (-0.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Project Ailey 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALE rodiklis pasikeitė $ -0.021 (-3.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Project Ailey 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0398 (-7.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Project Ailey (ALE) pokyčius?

Peržiūrėkite Project Ailey kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Project Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Project Ailey galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Project Ailey investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ALEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Project Ailey mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Project Ailey, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Project Ailey kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Project Ailey (ALE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Project Ailey (ALE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Project Ailey prognozes.

Peržiūrėkite Project Ailey kainos prognozę dabar!

Project Ailey (ALE) Tokenomika

Supratimas apie Project Ailey (ALE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Project Ailey (ALE)

Ieškote, kaip nusipirkti Project Ailey? Viskas paprasta ir patogu! Project Ailey lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ALE į vietos valiutas

1 Project Ailey(ALE) į VND
13,668.011
1 Project Ailey(ALE) į AUD
A$0.784294
1 Project Ailey(ALE) į GBP
0.379162
1 Project Ailey(ALE) į EUR
0.44149
1 Project Ailey(ALE) į USD
$0.5194
1 Project Ailey(ALE) į MYR
RM2.191868
1 Project Ailey(ALE) į TRY
21.435638
1 Project Ailey(ALE) į JPY
¥76.3518
1 Project Ailey(ALE) į ARS
ARS$739.8853
1 Project Ailey(ALE) į RUB
43.8893
1 Project Ailey(ALE) į INR
45.826662
1 Project Ailey(ALE) į IDR
Rp8,514.752736
1 Project Ailey(ALE) į KRW
722.391908
1 Project Ailey(ALE) į PHP
29.720068
1 Project Ailey(ALE) į EGP
￡E.25.014304
1 Project Ailey(ALE) į BRL
R$2.80476
1 Project Ailey(ALE) į CAD
C$0.716772
1 Project Ailey(ALE) į BDT
63.26292
1 Project Ailey(ALE) į NGN
783.405826
1 Project Ailey(ALE) į COP
$2,036.858264
1 Project Ailey(ALE) į ZAR
R.9.0895
1 Project Ailey(ALE) į UAH
21.440832
1 Project Ailey(ALE) į VES
Bs81.0264
1 Project Ailey(ALE) į CLP
$499.1434
1 Project Ailey(ALE) į PKR
Rs147.514794
1 Project Ailey(ALE) į KZT
279.998152
1 Project Ailey(ALE) į THB
฿16.501338
1 Project Ailey(ALE) į TWD
NT$15.76379
1 Project Ailey(ALE) į AED
د.إ1.906198
1 Project Ailey(ALE) į CHF
Fr0.410326
1 Project Ailey(ALE) į HKD
HK$4.040932
1 Project Ailey(ALE) į AMD
֏198.467934
1 Project Ailey(ALE) į MAD
.د.م4.690182
1 Project Ailey(ALE) į MXN
$9.66084
1 Project Ailey(ALE) į SAR
ريال1.94775
1 Project Ailey(ALE) į PLN
1.890616
1 Project Ailey(ALE) į RON
лв2.249002
1 Project Ailey(ALE) į SEK
kr4.85639
1 Project Ailey(ALE) į BGN
лв0.867398
1 Project Ailey(ALE) į HUF
Ft174.585922
1 Project Ailey(ALE) į CZK
10.834684
1 Project Ailey(ALE) į KWD
د.ك0.158417
1 Project Ailey(ALE) į ILS
1.729602
1 Project Ailey(ALE) į AOA
Kz473.469458
1 Project Ailey(ALE) į BHD
.د.ب0.1958138
1 Project Ailey(ALE) į BMD
$0.5194
1 Project Ailey(ALE) į DKK
kr3.313772
1 Project Ailey(ALE) į HNL
L13.613474
1 Project Ailey(ALE) į MUR
23.663864
1 Project Ailey(ALE) į NAD
$9.131052
1 Project Ailey(ALE) į NOK
kr5.157642
1 Project Ailey(ALE) į NZD
$0.872592
1 Project Ailey(ALE) į PAB
B/.0.5194
1 Project Ailey(ALE) į PGK
K2.202256
1 Project Ailey(ALE) į QAR
ر.ق1.890616
1 Project Ailey(ALE) į RSD
дин.52.023104

Project Ailey išteklius

Išsamesnei Project Ailey analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Project Ailey svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Project Ailey

Kiek Project Ailey(ALE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALE kaina USD valiuta yra 0.5194USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALE į USD kaina?
Dabartinė ALE kaina USD valiuta yra $ 0.5194. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Project Ailey rinkos kapitalizacija?
ALE rinkos kapitalizacija yra $ 204.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALE apyvartoje?
ALE apyvartoje yra 392.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALE kaina?
ALE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5871473345118612USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALE kaina?
ALE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.10889296506695555USD.
Kokia yra ALE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALE yra $ 209.47KUSD.
Ar ALE kaina šiais metais kils?
ALE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:49:55(UTC+8)

Project Ailey (ALE) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.5194
$0.5194
