Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Project Ailey (ALE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ALE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ALE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ALE tokenomiką, galite peržiūrėti ALE tokeno kainą realiuoju laiku!
Project Ailey (ALE) Kainų istorija
ALE kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
ALE kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ALE? Mūsų ALE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
