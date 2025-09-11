AiMalls (AIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.932. Per pastarąsias 24 valandas AIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.836 iki aukščiausios $ 1.05 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIT kaina yra $ 30.417308906106708, o žemiausia – $ 0.7373988825170275.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AiMalls (AIT) rinkos informacija
$ 188.16K
$ 5.25K
$ 777.79K
201.89K
834,543
BSC
Dabartinė AiMalls rinkos kapitalizacija yra $ 188.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.25K. AIT apyvartoje yra 201.89K vienetų, o bendras kiekis siekia 834543. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 777.79K
AiMalls (AIT) kainos istorija USD
Stebėkite AiMalls kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.04192
+4.71%
30 dienų
$ -0.213
-18.61%
60 dienų
$ +0.159
+20.56%
90 dienų
$ +0.032
+3.55%
AiMalls kainos pokytis šiandien
Šiandien AIT užfiksuotas $ +0.04192 (+4.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AiMalls 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.213 (-18.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AiMalls 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIT rodiklis pasikeitė $ +0.159 (+20.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AiMalls 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.032 (+3.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AiMalls (AIT) pokyčius?
AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.
AiMalls galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AiMalls investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AITstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AiMalls mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AiMalls, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AiMalls kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AiMalls (AIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AiMalls (AIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AiMalls prognozes.
Supratimas apie AiMalls (AIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AITišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AiMalls (AIT)
Ieškote, kaip nusipirkti AiMalls? Viskas paprasta ir patogu! AiMalls lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.