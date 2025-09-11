Daugiau apie AIT

AiMalls logotipas

AiMalls kaina(AIT)

1 AIT į USD – tiesioginė kaina:

$0.932
$0.932
+4.71%1D
USD
AiMalls (AIT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:01:02(UTC+8)

AiMalls (AIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.836
$ 0.836
24 val. žemiausia
$ 1.05
$ 1.05
24 val. aukščiausia

$ 0.836
$ 0.836

$ 1.05
$ 1.05

$ 30.417308906106708
$ 30.417308906106708

$ 0.7373988825170275
$ 0.7373988825170275

0.00%

+4.71%

-5.86%

-5.86%

AiMalls (AIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.932. Per pastarąsias 24 valandas AIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.836 iki aukščiausios $ 1.05 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIT kaina yra $ 30.417308906106708, o žemiausia – $ 0.7373988825170275.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AiMalls (AIT) rinkos informacija

No.2813

$ 188.16K
$ 188.16K

$ 5.25K
$ 5.25K

$ 777.79K
$ 777.79K

201.89K
201.89K

834,543
834,543

BSC

Dabartinė AiMalls rinkos kapitalizacija yra $ 188.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.25K. AIT apyvartoje yra 201.89K vienetų, o bendras kiekis siekia 834543. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 777.79K

AiMalls (AIT) kainos istorija USD

Stebėkite AiMalls kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.04192+4.71%
30 dienų$ -0.213-18.61%
60 dienų$ +0.159+20.56%
90 dienų$ +0.032+3.55%
AiMalls kainos pokytis šiandien

Šiandien AIT užfiksuotas $ +0.04192 (+4.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AiMalls 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.213 (-18.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AiMalls 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIT rodiklis pasikeitė $ +0.159 (+20.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AiMalls 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.032 (+3.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AiMalls (AIT) pokyčius?

Peržiūrėkite AiMalls kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AiMalls (AIT)

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

AiMalls galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AiMalls investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AITstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AiMalls mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AiMalls, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AiMalls kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AiMalls (AIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AiMalls (AIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AiMalls prognozes.

Peržiūrėkite AiMalls kainos prognozę dabar!

AiMalls (AIT) Tokenomika

Supratimas apie AiMalls (AIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AiMalls (AIT)

Ieškote, kaip nusipirkti AiMalls? Viskas paprasta ir patogu! AiMalls lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AIT į vietos valiutas

1 AiMalls(AIT) į VND
24,525.58
1 AiMalls(AIT) į AUD
A$1.40732
1 AiMalls(AIT) į GBP
0.68036
1 AiMalls(AIT) į EUR
0.7922
1 AiMalls(AIT) į USD
$0.932
1 AiMalls(AIT) į MYR
RM3.93304
1 AiMalls(AIT) į TRY
38.48228
1 AiMalls(AIT) į JPY
¥137.004
1 AiMalls(AIT) į ARS
ARS$1,327.634
1 AiMalls(AIT) į RUB
79.453
1 AiMalls(AIT) į INR
82.249
1 AiMalls(AIT) į IDR
Rp15,278.68608
1 AiMalls(AIT) į KRW
1,298.043
1 AiMalls(AIT) į PHP
53.31972
1 AiMalls(AIT) į EGP
￡E.44.8758
1 AiMalls(AIT) į BRL
R$5.0328
1 AiMalls(AIT) į CAD
C$1.28616
1 AiMalls(AIT) į BDT
113.5176
1 AiMalls(AIT) į NGN
1,405.72628
1 AiMalls(AIT) į COP
$3,654.89392
1 AiMalls(AIT) į ZAR
R.16.31
1 AiMalls(AIT) į UAH
38.47296
1 AiMalls(AIT) į VES
Bs145.392
1 AiMalls(AIT) į CLP
$895.652
1 AiMalls(AIT) į PKR
Rs264.69732
1 AiMalls(AIT) į KZT
502.42256
1 AiMalls(AIT) į THB
฿29.6376
1 AiMalls(AIT) į TWD
NT$28.24892
1 AiMalls(AIT) į AED
د.إ3.42044
1 AiMalls(AIT) į CHF
Fr0.73628
1 AiMalls(AIT) į HKD
HK$7.25096
1 AiMalls(AIT) į AMD
֏356.12652
1 AiMalls(AIT) į MAD
.د.م8.41596
1 AiMalls(AIT) į MXN
$17.34452
1 AiMalls(AIT) į SAR
ريال3.495
1 AiMalls(AIT) į PLN
3.39248
1 AiMalls(AIT) į RON
лв4.03556
1 AiMalls(AIT) į SEK
kr8.7142
1 AiMalls(AIT) į BGN
лв1.55644
1 AiMalls(AIT) į HUF
Ft313.48752
1 AiMalls(AIT) į CZK
19.45084
1 AiMalls(AIT) į KWD
د.ك0.28426
1 AiMalls(AIT) į ILS
3.09424
1 AiMalls(AIT) į AOA
Kz849.58324
1 AiMalls(AIT) į BHD
.د.ب0.351364
1 AiMalls(AIT) į BMD
$0.932
1 AiMalls(AIT) į DKK
kr5.94616
1 AiMalls(AIT) į HNL
L24.42772
1 AiMalls(AIT) į MUR
42.46192
1 AiMalls(AIT) į NAD
$16.38456
1 AiMalls(AIT) į NOK
kr9.26408
1 AiMalls(AIT) į NZD
$1.56576
1 AiMalls(AIT) į PAB
B/.0.932
1 AiMalls(AIT) į PGK
K3.95168
1 AiMalls(AIT) į QAR
ر.ق3.39248
1 AiMalls(AIT) į RSD
дин.93.37708

AiMalls išteklius

Išsamesnei AiMalls analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AiMalls svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AiMalls

Kiek AiMalls(AIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIT kaina USD valiuta yra 0.932USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIT į USD kaina?
Dabartinė AIT kaina USD valiuta yra $ 0.932. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AiMalls rinkos kapitalizacija?
AIT rinkos kapitalizacija yra $ 188.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIT apyvartoje?
AIT apyvartoje yra 201.89KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIT kaina?
AIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 30.417308906106708USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIT kaina?
AIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.7373988825170275USD.
Kokia yra AIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIT yra $ 5.25KUSD.
Ar AIT kaina šiais metais kils?
AIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AiMalls (AIT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

$0.932
$0.932
