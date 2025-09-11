AI Network (AINETWORK) realiojo laiko kaina yra $ 0.008411. Per pastarąsias 24 valandas AINETWORK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008262 iki aukščiausios $ 0.00858 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AINETWORK kaina yra $ 0.7370651155252147, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AINETWORK per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AI Network (AINETWORK) rinkos informacija
Dabartinė AI Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 97.27K. AINETWORK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 700000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.89M
AI Network (AINETWORK) kainos istorija USD
Stebėkite AI Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000083
-0.98%
60 dienų
$ -0.000379
-4.32%
90 dienų
$ +0.000132
+1.59%
AI Network kainos pokytis šiandien
Šiandien AINETWORK užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AI Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000083 (-0.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AI Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AINETWORK rodiklis pasikeitė $ -0.000379 (-4.32% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AI Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000132 (+1.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AI Network (AINETWORK) pokyčius?
AI Network seeks to become the "Internet for AI" in the Web3 era, offering a platform where individuals can seamlessly create and engage with artificial intelligence, fostering collaboration and enhancing the human experience.
AI Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AI Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AI Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AI Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AI Network (AINETWORK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI Network (AINETWORK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI Network prognozes.
Supratimas apie AI Network (AINETWORK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AINETWORKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AI Network (AINETWORK)
Ieškote, kaip nusipirkti AI Network? Viskas paprasta ir patogu! AI Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.