Aimonica Brands (AIMONICA) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00146
24 val. žemiausia
$ 0.001574
24 val. aukščiausia
$ 0.00146
$ 0.001574
$ 0.09339553558776777
$ 0.000070549664769109
-0.73%
-0.85%
-4.70%
-4.70%
Aimonica Brands (AIMONICA) realiojo laiko kaina yra $ 0.001501. Per pastarąsias 24 valandas AIMONICA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00146 iki aukščiausios $ 0.001574 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIMONICA kaina yra $ 0.09339553558776777, o žemiausia – $ 0.000070549664769109.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIMONICA per pastarąją valandą pasikeitė -0.73%, per 24 valandas – -0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Aimonica Brands (AIMONICA) rinkos informacija
No.2000
$ 1.50M
$ 49.90K
$ 1.50M
999.99M
1,000,000,000
999,989,552
99.99%
SOL
Dabartinė Aimonica Brands rinkos kapitalizacija yra $ 1.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 49.90K. AIMONICA apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999989552. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.50M
Aimonica Brands (AIMONICA) kainos istorija USD
Stebėkite Aimonica Brands kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001287
-0.85%
30 dienų
$ -0.000502
-25.07%
60 dienų
$ -0.000888
-37.18%
90 dienų
$ -0.001329
-46.97%
Aimonica Brands kainos pokytis šiandien
Šiandien AIMONICA užfiksuotas $ -0.00001287 (-0.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Aimonica Brands 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000502 (-25.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Aimonica Brands 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIMONICA rodiklis pasikeitė $ -0.000888 (-37.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Aimonica Brands 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001329 (-46.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aimonica Brands (AIMONICA) pokyčius?
Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.
Aimonica Brands kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Aimonica Brands (AIMONICA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aimonica Brands (AIMONICA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aimonica Brands prognozes.
Supratimas apie Aimonica Brands (AIMONICA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIMONICAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Aimonica Brands (AIMONICA)
