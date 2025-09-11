Daugiau apie VRA

Verasity logotipas

Verasity kaina(VRA)

1 VRA į USD – tiesioginė kaina:

Verasity (VRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:23:01(UTC+8)

Verasity (VRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.23%

+0.38%

-1.29%

-1.29%

Verasity (VRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.001302. Per pastarąsias 24 valandas VRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001277 iki aukščiausios $ 0.001356 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VRA kaina yra $ 0.08682570790917889, o žemiausia – $ 0.000217033891668.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VRA per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Verasity (VRA) rinkos informacija

No.1090

9.60%

ETH

Dabartinė Verasity rinkos kapitalizacija yra $ 12.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 176.82K. VRA apyvartoje yra 9.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 96624357318. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 130.53M

Verasity (VRA) kainos istorija USD

Stebėkite Verasity kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000494+0.38%
30 dienų$ -0.000127-8.89%
60 dienų$ +0.000098+8.13%
90 dienų$ +0.00005+3.99%
Verasity kainos pokytis šiandien

Šiandien VRA užfiksuotas $ +0.00000494 (+0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Verasity 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000127 (-8.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Verasity 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VRA rodiklis pasikeitė $ +0.000098 (+8.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Verasity 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00005 (+3.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Verasity (VRA) pokyčius?

Peržiūrėkite Verasity kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Verasity (VRA)

Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

Verasity galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Verasity investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Verasity mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Verasity, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Verasity kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Verasity (VRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Verasity (VRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Verasity prognozes.

Peržiūrėkite Verasity kainos prognozę dabar!

Verasity (VRA) Tokenomika

Supratimas apie Verasity (VRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Verasity (VRA)

Ieškote, kaip nusipirkti Verasity? Viskas paprasta ir patogu! Verasity lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VRA į vietos valiutas

1 Verasity(VRA) į VND
34.26213
1 Verasity(VRA) į AUD
A$0.00196602
1 Verasity(VRA) į GBP
0.00095046
1 Verasity(VRA) į EUR
0.0011067
1 Verasity(VRA) į USD
$0.001302
1 Verasity(VRA) į MYR
RM0.00549444
1 Verasity(VRA) į TRY
0.05374656
1 Verasity(VRA) į JPY
¥0.191394
1 Verasity(VRA) į ARS
ARS$1.854699
1 Verasity(VRA) į RUB
0.110019
1 Verasity(VRA) į INR
0.11475828
1 Verasity(VRA) į IDR
Rp21.34425888
1 Verasity(VRA) į KRW
1.80832176
1 Verasity(VRA) į PHP
0.07439628
1 Verasity(VRA) į EGP
￡E.0.06267828
1 Verasity(VRA) į BRL
R$0.0070308
1 Verasity(VRA) į CAD
C$0.00179676
1 Verasity(VRA) į BDT
0.1585836
1 Verasity(VRA) į NGN
1.96379358
1 Verasity(VRA) į COP
$5.10587112
1 Verasity(VRA) į ZAR
R.0.02277198
1 Verasity(VRA) į UAH
0.05374656
1 Verasity(VRA) į VES
Bs0.203112
1 Verasity(VRA) į CLP
$1.251222
1 Verasity(VRA) į PKR
Rs0.36978102
1 Verasity(VRA) į KZT
0.70188216
1 Verasity(VRA) į THB
฿0.04137756
1 Verasity(VRA) į TWD
NT$0.0395157
1 Verasity(VRA) į AED
د.إ0.00477834
1 Verasity(VRA) į CHF
Fr0.00102858
1 Verasity(VRA) į HKD
HK$0.01012956
1 Verasity(VRA) į AMD
֏0.49750722
1 Verasity(VRA) į MAD
.د.م0.01175706
1 Verasity(VRA) į MXN
$0.02420418
1 Verasity(VRA) į SAR
ريال0.0048825
1 Verasity(VRA) į PLN
0.00473928
1 Verasity(VRA) į RON
лв0.00563766
1 Verasity(VRA) į SEK
kr0.0121737
1 Verasity(VRA) į BGN
лв0.00217434
1 Verasity(VRA) į HUF
Ft0.43764126
1 Verasity(VRA) į CZK
0.02715972
1 Verasity(VRA) į KWD
د.ك0.00039711
1 Verasity(VRA) į ILS
0.00432264
1 Verasity(VRA) į AOA
Kz1.19121282
1 Verasity(VRA) į BHD
.د.ب0.000490854
1 Verasity(VRA) į BMD
$0.001302
1 Verasity(VRA) į DKK
kr0.00830676
1 Verasity(VRA) į HNL
L0.03412542
1 Verasity(VRA) į MUR
0.059241
1 Verasity(VRA) į NAD
$0.02288916
1 Verasity(VRA) į NOK
kr0.01292886
1 Verasity(VRA) į NZD
$0.00218736
1 Verasity(VRA) į PAB
B/.0.001302
1 Verasity(VRA) į PGK
K0.00552048
1 Verasity(VRA) į QAR
ر.ق0.00473928
1 Verasity(VRA) į RSD
дин.0.13040832

Verasity išteklius

Išsamesnei Verasity analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Verasity svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Verasity

Kiek Verasity(VRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VRA kaina USD valiuta yra 0.001302USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VRA į USD kaina?
Dabartinė VRA kaina USD valiuta yra $ 0.001302. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Verasity rinkos kapitalizacija?
VRA rinkos kapitalizacija yra $ 12.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VRA apyvartoje?
VRA apyvartoje yra 9.62BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VRA kaina?
VRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.08682570790917889USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VRA kaina?
VRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000217033891668USD.
Kokia yra VRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VRA yra $ 176.82KUSD.
Ar VRA kaina šiais metais kils?
VRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:23:01(UTC+8)

Verasity (VRA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

