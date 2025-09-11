Verasity (VRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.001302. Per pastarąsias 24 valandas VRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001277 iki aukščiausios $ 0.001356 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VRA kaina yra $ 0.08682570790917889, o žemiausia – $ 0.000217033891668.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VRA per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Verasity (VRA) rinkos informacija
No.1090
$ 12.53M
$ 176.82K
$ 130.53M
9.62B
100,249,906,818
96,624,357,318
9.60%
ETH
Dabartinė Verasity rinkos kapitalizacija yra $ 12.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 176.82K. VRA apyvartoje yra 9.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 96624357318. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 130.53M
Verasity (VRA) kainos istorija USD
Stebėkite Verasity kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000494
+0.38%
30 dienų
$ -0.000127
-8.89%
60 dienų
$ +0.000098
+8.13%
90 dienų
$ +0.00005
+3.99%
Verasity kainos pokytis šiandien
Šiandien VRA užfiksuotas $ +0.00000494 (+0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Verasity 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000127 (-8.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Verasity 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VRA rodiklis pasikeitė $ +0.000098 (+8.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Verasity 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00005 (+3.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Verasity (VRA) pokyčius?
Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.
Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.
Taip pat galite: - Patikrinti VRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Verasity mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Verasity, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Verasity kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Verasity (VRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Verasity (VRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Verasity prognozes.
Supratimas apie Verasity (VRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Verasity (VRA)
Ieškote, kaip nusipirkti Verasity? Viskas paprasta ir patogu! Verasity lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.