Alaya AI (AGT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Alaya AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AGT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Alaya AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Alaya AI kainos prognozė
$0.006439
$0.006439
+5.93%
USD
Faktinis
Prognozė
Alaya AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Alaya AI (AGT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Alaya AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006439 prekybos kainą 2025 m.

Alaya AI (AGT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Alaya AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006760 prekybos kainą 2026 m.

Alaya AI (AGT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AGT ateities kaina yra $ 0.007098 su 10.25% augimo norma.

Alaya AI (AGT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AGT ateities kaina yra $ 0.007453 su 15.76% augimo norma.

Alaya AI (AGT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AGT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.007826, o augimo norma – 21.55%.

Alaya AI (AGT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AGT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008217, o augimo norma – 27.63%.

Alaya AI (AGT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Alaya AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.013386 prekybos kainą.

Alaya AI (AGT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Alaya AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.021804 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006439
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006760
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007098
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007453
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007826
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008217
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008628
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009060
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.009513
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009989
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010488
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011012
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011563
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012141
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012748
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013386
    107.89%
Trumpalaikės Alaya AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.006439
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.006439
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006445
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.006465
    0.41%
Alaya AI (AGT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AGT kaina yra $0.006439. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Alaya AI (AGT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AGT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006439. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Alaya AI (AGT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AGT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006445. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Alaya AI (AGT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AGT kaina yra $0.006465. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Alaya AI kainų statistika

$ 0.006439
$ 0.006439

+5.93%

$ 11.00M
$ 11.00M

1.71B
1.71B

$ 228.37K
$ 228.37K

--

Naujausia AGT kaina yra $ 0.006439. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.93%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 228.37K.
Be to, AGT turi 1.71B apyvartą ir $ 11.00M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Alaya AI (AGT)

Bandote įsigyti AGT? Dabar galite AGT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Alaya AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AGT dabar

Alaya AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Alaya AI, dabartinė Alaya AI kaina yra 0.006427USD. Apyvartinė Alaya AI (AGT) pasiūla yra 0.00 AGT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $11.00M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.000316
    $ 0.00661
    $ 0.0055
  • 7 dienos
    0.34%
    $ 0.001641
    $ 0.0088
    $ 0.004451
  • 30 dienų
    0.05%
    $ 0.000333
    $ 0.0088
    $ 0.00403
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Alaya AI kaina pasikeitė $0.000316, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Alaya AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.0088 ir žemiausia $0.004451. Kainos pokytis buvo 0.34%. Ši naujausia tendencija parodo AGT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Alaya AI įvyko 0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000333 vertę. Tai rodo, kad AGT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Alaya AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AGT kainų istoriją

Kaip veikia Alaya AI (AGT) kainų prognozės modulis?

Alaya AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AGT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Alaya AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AGT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Alaya AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AGT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AGT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Alaya AI potencialą.

Kodėl AGT kainų prognozė yra svarbi?

AGT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AGT dabar?
Pagal jūsų prognozes, AGT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AGT kainų prognozė?
Remiantis Alaya AI (AGT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AGT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AGT 2026 m.?
1 vieneto Alaya AI (AGT) kaina šiandien yra $0.006439. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AGT kaina 2027 m.?
Alaya AI (AGT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AGT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AGT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alaya AI (AGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AGT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alaya AI (AGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AGT 2030 m.?
1 vieneto Alaya AI (AGT) kaina šiandien yra $0.006439. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AGT kainų prognozė 2040 metams?
Alaya AI (AGT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AGT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:22:13(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.