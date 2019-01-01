Alaya AI (AGT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAlaya AI (AGT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Alaya AI (AGT) Informacija

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Oficiali svetainė:
https://www.aialaya.io/#/
Baltoji knyga:
https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274

Alaya AI (AGT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Alaya AI (AGT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 12.57M
$ 12.57M
Bendra pasiūla:
$ 5.00B
$ 5.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.71B
$ 1.71B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 36.74M
$ 36.74M
Visų laikų rekordas:
$ 0.038701
$ 0.038701
Visų laikų minimumas:
$ 0.004112865886010598
$ 0.004112865886010598
Dabartinė kaina:
$ 0.007347
$ 0.007347

Alaya AI (AGT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Alaya AI (AGT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AGT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AGT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AGT tokenomiką, galite peržiūrėti AGT tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.