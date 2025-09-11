Delysium (AGI) realiojo laiko kaina yra $ 0.05284. Per pastarąsias 24 valandas AGI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05203 iki aukščiausios $ 0.0562 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGI kaina yra $ 0.6996585296699076, o žemiausia – $ 0.012234014055111651.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGI per pastarąją valandą pasikeitė +0.57%, per 24 valandas – -4.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Delysium (AGI) rinkos informacija
No.436
$ 80.39M
$ 80.39M$ 80.39M
$ 168.92K
$ 168.92K$ 168.92K
$ 158.52M
$ 158.52M$ 158.52M
1.52B
1.52B 1.52B
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
ETH
Dabartinė Delysium rinkos kapitalizacija yra $ 80.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 168.92K. AGI apyvartoje yra 1.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 158.52M
Delysium (AGI) kainos istorija USD
Stebėkite Delysium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002605
-4.70%
30 dienų
$ +0.00093
+1.79%
60 dienų
$ -0.00196
-3.58%
90 dienų
$ +0.00202
+3.97%
Delysium kainos pokytis šiandien
Šiandien AGI užfiksuotas $ -0.002605 (-4.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Delysium 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00093 (+1.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Delysium 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGI rodiklis pasikeitė $ -0.00196 (-3.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Delysium 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00202 (+3.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Delysium (AGI) pokyčius?
The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain.
These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.
Delysium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Delysium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AGIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Delysium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Delysium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Delysium kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Delysium (AGI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Delysium (AGI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Delysium prognozes.
Supratimas apie Delysium (AGI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Delysium (AGI)
Ieškote, kaip nusipirkti Delysium? Viskas paprasta ir patogu! Delysium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.