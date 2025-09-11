Aevo (AEVO) realiojo laiko kaina yra $ 0.10343. Per pastarąsias 24 valandas AEVO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09769 iki aukščiausios $ 0.10551 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AEVO kaina yra $ 3.864534887652758, o žemiausia – $ 0.0672987303268713.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AEVO per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +2.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Aevo (AEVO) rinkos informacija
No.394
$ 94.44M
$ 94.44M$ 94.44M
$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M
$ 103.43M
$ 103.43M$ 103.43M
913.06M
913.06M 913.06M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
91.30%
ETH
Dabartinė Aevo rinkos kapitalizacija yra $ 94.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.99M. AEVO apyvartoje yra 913.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 103.43M
Aevo (AEVO) kainos istorija USD
Stebėkite Aevo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0028473
+2.83%
30 dienų
$ +0.00714
+7.41%
60 dienų
$ +0.00039
+0.37%
90 dienų
$ +0.01747
+20.32%
Aevo kainos pokytis šiandien
Šiandien AEVO užfiksuotas $ +0.0028473 (+2.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Aevo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00714 (+7.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Aevo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AEVO rodiklis pasikeitė $ +0.00039 (+0.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Aevo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01747 (+20.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aevo (AEVO) pokyčius?
Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.
Aevo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aevo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aevo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Aevo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Aevo (AEVO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aevo (AEVO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aevo prognozes.
Supratimas apie Aevo (AEVO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AEVOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Aevo (AEVO)
Ieškote, kaip nusipirkti Aevo? Viskas paprasta ir patogu! Aevo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.