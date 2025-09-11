Daugiau apie AEVO

Mokytis

Aevo logotipas

Aevo kaina(AEVO)

$0.10346
+2.83%1D
USD
Aevo (AEVO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:14:06(UTC+8)

Aevo (AEVO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.18%

+2.83%

+17.72%

+17.72%

Aevo (AEVO) realiojo laiko kaina yra $ 0.10343. Per pastarąsias 24 valandas AEVO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09769 iki aukščiausios $ 0.10551 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AEVO kaina yra $ 3.864534887652758, o žemiausia – $ 0.0672987303268713.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AEVO per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +2.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aevo (AEVO) rinkos informacija

No.394

91.30%

ETH

Dabartinė Aevo rinkos kapitalizacija yra $ 94.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.99M. AEVO apyvartoje yra 913.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 103.43M

Aevo (AEVO) kainos istorija USD

Stebėkite Aevo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0028473+2.83%
30 dienų$ +0.00714+7.41%
60 dienų$ +0.00039+0.37%
90 dienų$ +0.01747+20.32%
Aevo kainos pokytis šiandien

Šiandien AEVO užfiksuotas $ +0.0028473 (+2.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aevo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00714 (+7.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aevo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AEVO rodiklis pasikeitė $ +0.00039 (+0.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aevo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01747 (+20.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aevo (AEVO) pokyčius?

Peržiūrėkite Aevo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aevo (AEVO)

Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.

Aevo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aevo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AEVOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aevo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aevo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aevo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aevo (AEVO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aevo (AEVO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aevo prognozes.

Peržiūrėkite Aevo kainos prognozę dabar!

Aevo (AEVO) Tokenomika

Supratimas apie Aevo (AEVO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AEVOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aevo (AEVO)

Ieškote, kaip nusipirkti Aevo? Viskas paprasta ir patogu! Aevo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AEVO į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aevo

Kiek Aevo(AEVO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AEVO kaina USD valiuta yra 0.10343USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AEVO į USD kaina?
Dabartinė AEVO kaina USD valiuta yra $ 0.10343. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aevo rinkos kapitalizacija?
AEVO rinkos kapitalizacija yra $ 94.44MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AEVO apyvartoje?
AEVO apyvartoje yra 913.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AEVO kaina?
AEVO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.864534887652758USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AEVO kaina?
AEVO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0672987303268713USD.
Kokia yra AEVO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AEVO yra $ 3.99MUSD.
Ar AEVO kaina šiais metais kils?
AEVO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AEVO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:14:06(UTC+8)

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

