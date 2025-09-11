Daugiau apie AERO

Aerodrome Finance logotipas

Aerodrome Finance kaina(AERO)

1 AERO į USD – tiesioginė kaina:

$1.1716
$1.1716$1.1716
-0.08%1D
USD
Aerodrome Finance (AERO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:29(UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.1275
$ 1.1275$ 1.1275
24 val. žemiausia
$ 1.2047
$ 1.2047$ 1.2047
24 val. aukščiausia

$ 1.1275
$ 1.1275$ 1.1275

$ 1.2047
$ 1.2047$ 1.2047

$ 2.330764700582137
$ 2.330764700582137$ 2.330764700582137

$ 0.00642369156521956
$ 0.00642369156521956$ 0.00642369156521956

+0.40%

-0.08%

+3.45%

+3.45%

Aerodrome Finance (AERO) realiojo laiko kaina yra $ 1.1718. Per pastarąsias 24 valandas AERO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.1275 iki aukščiausios $ 1.2047 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AERO kaina yra $ 2.330764700582137, o žemiausia – $ 0.00642369156521956.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AERO per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aerodrome Finance (AERO) rinkos informacija

No.80

$ 1.05B
$ 1.05B$ 1.05B

$ 409.67K
$ 409.67K$ 409.67K

$ 2.04B
$ 2.04B$ 2.04B

898.66M
898.66M 898.66M

--
----

1,742,950,503.2137117
1,742,950,503.2137117 1,742,950,503.2137117

0.02%

BASE

Dabartinė Aerodrome Finance rinkos kapitalizacija yra $ 1.05B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 409.67K. AERO apyvartoje yra 898.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 1742950503.2137117. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.04B

Aerodrome Finance (AERO) kainos istorija USD

Stebėkite Aerodrome Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000938-0.08%
30 dienų$ +0.0533+4.76%
60 dienų$ +0.3933+50.52%
90 dienų$ +0.5405+85.61%
Aerodrome Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien AERO užfiksuotas $ -0.000938 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aerodrome Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0533 (+4.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aerodrome Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AERO rodiklis pasikeitė $ +0.3933 (+50.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aerodrome Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.5405 (+85.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aerodrome Finance (AERO) pokyčius?

Peržiūrėkite Aerodrome Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Aerodrome Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aerodrome Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AEROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aerodrome Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aerodrome Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aerodrome Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aerodrome Finance (AERO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aerodrome Finance (AERO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aerodrome Finance prognozes.

Peržiūrėkite Aerodrome Finance kainos prognozę dabar!

Aerodrome Finance (AERO) Tokenomika

Supratimas apie Aerodrome Finance (AERO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AEROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aerodrome Finance (AERO)

Ieškote, kaip nusipirkti Aerodrome Finance? Viskas paprasta ir patogu! Aerodrome Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AERO į vietos valiutas

1 Aerodrome Finance(AERO) į VND
30,835.917
1 Aerodrome Finance(AERO) į AUD
A$1.769418
1 Aerodrome Finance(AERO) į GBP
0.855414
1 Aerodrome Finance(AERO) į EUR
0.99603
1 Aerodrome Finance(AERO) į USD
$1.1718
1 Aerodrome Finance(AERO) į MYR
RM4.944996
1 Aerodrome Finance(AERO) į TRY
48.360186
1 Aerodrome Finance(AERO) į JPY
¥172.2546
1 Aerodrome Finance(AERO) į ARS
ARS$1,669.2291
1 Aerodrome Finance(AERO) į RUB
99.0171
1 Aerodrome Finance(AERO) į INR
103.387914
1 Aerodrome Finance(AERO) į IDR
Rp19,209.832992
1 Aerodrome Finance(AERO) į KRW
1,629.762876
1 Aerodrome Finance(AERO) į PHP
67.050396
1 Aerodrome Finance(AERO) į EGP
￡E.56.433888
1 Aerodrome Finance(AERO) į BRL
R$6.32772
1 Aerodrome Finance(AERO) į CAD
C$1.617084
1 Aerodrome Finance(AERO) į BDT
142.72524
1 Aerodrome Finance(AERO) į NGN
1,767.414222
1 Aerodrome Finance(AERO) į COP
$4,595.284008
1 Aerodrome Finance(AERO) į ZAR
R.20.5065
1 Aerodrome Finance(AERO) į UAH
48.371904
1 Aerodrome Finance(AERO) į VES
Bs182.8008
1 Aerodrome Finance(AERO) į CLP
$1,126.0998
1 Aerodrome Finance(AERO) į PKR
Rs332.802918
1 Aerodrome Finance(AERO) į KZT
631.693944
1 Aerodrome Finance(AERO) į THB
฿37.228086
1 Aerodrome Finance(AERO) į TWD
NT$35.56413
1 Aerodrome Finance(AERO) į AED
د.إ4.300506
1 Aerodrome Finance(AERO) į CHF
Fr0.925722
1 Aerodrome Finance(AERO) į HKD
HK$9.116604
1 Aerodrome Finance(AERO) į AMD
֏447.756498
1 Aerodrome Finance(AERO) į MAD
.د.م10.581354
1 Aerodrome Finance(AERO) į MXN
$21.79548
1 Aerodrome Finance(AERO) į SAR
ريال4.39425
1 Aerodrome Finance(AERO) į PLN
4.265352
1 Aerodrome Finance(AERO) į RON
лв5.073894
1 Aerodrome Finance(AERO) į SEK
kr10.95633
1 Aerodrome Finance(AERO) į BGN
лв1.956906
1 Aerodrome Finance(AERO) į HUF
Ft393.877134
1 Aerodrome Finance(AERO) į CZK
24.443748
1 Aerodrome Finance(AERO) į KWD
د.ك0.357399
1 Aerodrome Finance(AERO) į ILS
3.902094
1 Aerodrome Finance(AERO) į AOA
Kz1,068.177726
1 Aerodrome Finance(AERO) į BHD
.د.ب0.4417686
1 Aerodrome Finance(AERO) į BMD
$1.1718
1 Aerodrome Finance(AERO) į DKK
kr7.476084
1 Aerodrome Finance(AERO) į HNL
L30.712878
1 Aerodrome Finance(AERO) į MUR
53.387208
1 Aerodrome Finance(AERO) į NAD
$20.600244
1 Aerodrome Finance(AERO) į NOK
kr11.635974
1 Aerodrome Finance(AERO) į NZD
$1.968624
1 Aerodrome Finance(AERO) į PAB
B/.1.1718
1 Aerodrome Finance(AERO) į PGK
K4.968432
1 Aerodrome Finance(AERO) į QAR
ر.ق4.265352
1 Aerodrome Finance(AERO) į RSD
дин.117.367488

Aerodrome Finance išteklius

Išsamesnei Aerodrome Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Aerodrome Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aerodrome Finance

Kiek Aerodrome Finance(AERO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AERO kaina USD valiuta yra 1.1718USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AERO į USD kaina?
Dabartinė AERO kaina USD valiuta yra $ 1.1718. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aerodrome Finance rinkos kapitalizacija?
AERO rinkos kapitalizacija yra $ 1.05BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AERO apyvartoje?
AERO apyvartoje yra 898.66MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AERO kaina?
AERO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.330764700582137USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AERO kaina?
AERO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00642369156521956USD.
Kokia yra AERO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AERO yra $ 409.67KUSD.
Ar AERO kaina šiais metais kils?
AERO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AERO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

