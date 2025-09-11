Aerodrome Finance (AERO) realiojo laiko kaina yra $ 1.1718. Per pastarąsias 24 valandas AERO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.1275 iki aukščiausios $ 1.2047 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AERO kaina yra $ 2.330764700582137, o žemiausia – $ 0.00642369156521956.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AERO per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Aerodrome Finance (AERO) rinkos informacija
Dabartinė Aerodrome Finance rinkos kapitalizacija yra $ 1.05B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 409.67K. AERO apyvartoje yra 898.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 1742950503.2137117. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.04B
Aerodrome Finance (AERO) kainos istorija USD
Stebėkite Aerodrome Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000938
-0.08%
30 dienų
$ +0.0533
+4.76%
60 dienų
$ +0.3933
+50.52%
90 dienų
$ +0.5405
+85.61%
Aerodrome Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien AERO užfiksuotas $ -0.000938 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Aerodrome Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0533 (+4.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Aerodrome Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AERO rodiklis pasikeitė $ +0.3933 (+50.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Aerodrome Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.5405 (+85.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aerodrome Finance (AERO) pokyčius?
Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.
Aerodrome Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aerodrome Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AEROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aerodrome Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aerodrome Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Aerodrome Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Aerodrome Finance (AERO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aerodrome Finance (AERO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aerodrome Finance prognozes.
Supratimas apie Aerodrome Finance (AERO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AEROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Aerodrome Finance (AERO)
Ieškote, kaip nusipirkti Aerodrome Finance? Viskas paprasta ir patogu! Aerodrome Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
