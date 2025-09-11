The AI Prophecy (ACT) realiojo laiko kaina yra $ 0.03814. Per pastarąsias 24 valandas ACT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03771 iki aukščiausios $ 0.04005 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACT kaina yra $ 0.9420350523479352, o žemiausia – $ 0.000144794046739875.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACT per pastarąją valandą pasikeitė -0.86%, per 24 valandas – -1.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
The AI Prophecy (ACT) rinkos informacija
No.691
$ 36.17M
$ 1.62M
$ 36.17M
948.24M
948,244,658.502297
SOL
Dabartinė The AI Prophecy rinkos kapitalizacija yra $ 36.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.62M. ACT apyvartoje yra 948.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 948244658.502297. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.17M
The AI Prophecy (ACT) kainos istorija USD
Stebėkite The AI Prophecy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006872
-1.77%
30 dienų
$ -0.0034
-8.19%
60 dienų
$ -0.00479
-11.16%
90 dienų
$ -0.00783
-17.04%
The AI Prophecy kainos pokytis šiandien
Šiandien ACT užfiksuotas $ -0.0006872 (-1.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
The AI Prophecy 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0034 (-8.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
The AI Prophecy 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACT rodiklis pasikeitė $ -0.00479 (-11.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
The AI Prophecy 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00783 (-17.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The AI Prophecy (ACT) pokyčius?
The AI Prophecy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų The AI Prophecy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ACTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie The AI Prophecy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti The AI Prophecy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
The AI Prophecy kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos The AI Prophecy (ACT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The AI Prophecy (ACT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The AI Prophecy prognozes.
Supratimas apie The AI Prophecy (ACT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti The AI Prophecy (ACT)
Ieškote, kaip nusipirkti The AI Prophecy? Viskas paprasta ir patogu! The AI Prophecy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
