The AI Prophecy logotipas

The AI Prophecy kaina(ACT)

1 ACT į USD – tiesioginė kaina:

$0.03814
-1.77%1D
USD
The AI Prophecy (ACT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:15(UTC+8)

The AI Prophecy (ACT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03771
24 val. žemiausia
$ 0.04005
24 val. aukščiausia

$ 0.03771
$ 0.04005
$ 0.9420350523479352
$ 0.000144794046739875
-0.86%

-1.77%

+6.38%

+6.38%

The AI Prophecy (ACT) realiojo laiko kaina yra $ 0.03814. Per pastarąsias 24 valandas ACT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03771 iki aukščiausios $ 0.04005 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACT kaina yra $ 0.9420350523479352, o žemiausia – $ 0.000144794046739875.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACT per pastarąją valandą pasikeitė -0.86%, per 24 valandas – -1.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The AI Prophecy (ACT) rinkos informacija

No.691

$ 36.17M
$ 1.62M
$ 36.17M
948.24M
948,244,658.502297
SOL

Dabartinė The AI Prophecy rinkos kapitalizacija yra $ 36.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.62M. ACT apyvartoje yra 948.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 948244658.502297. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.17M

The AI Prophecy (ACT) kainos istorija USD

Stebėkite The AI Prophecy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006872-1.77%
30 dienų$ -0.0034-8.19%
60 dienų$ -0.00479-11.16%
90 dienų$ -0.00783-17.04%
The AI Prophecy kainos pokytis šiandien

Šiandien ACT užfiksuotas $ -0.0006872 (-1.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

The AI Prophecy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0034 (-8.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

The AI Prophecy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACT rodiklis pasikeitė $ -0.00479 (-11.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

The AI Prophecy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00783 (-17.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The AI Prophecy (ACT) pokyčius?

Peržiūrėkite The AI Prophecy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra The AI Prophecy (ACT)

ACT is a meme coin.

The AI Prophecy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų The AI Prophecy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ACTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie The AI Prophecy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti The AI Prophecy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

The AI Prophecy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The AI Prophecy (ACT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The AI Prophecy (ACT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The AI Prophecy prognozes.

Peržiūrėkite The AI Prophecy kainos prognozę dabar!

The AI Prophecy (ACT) Tokenomika

Supratimas apie The AI Prophecy (ACT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti The AI Prophecy (ACT)

Ieškote, kaip nusipirkti The AI Prophecy? Viskas paprasta ir patogu! The AI Prophecy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ACT į vietos valiutas

1 The AI Prophecy(ACT) į VND
1,003.6541
1 The AI Prophecy(ACT) į AUD
A$0.0575914
1 The AI Prophecy(ACT) į GBP
0.0278422
1 The AI Prophecy(ACT) į EUR
0.032419
1 The AI Prophecy(ACT) į USD
$0.03814
1 The AI Prophecy(ACT) į MYR
RM0.1609508
1 The AI Prophecy(ACT) į TRY
1.5740378
1 The AI Prophecy(ACT) į JPY
¥5.60658
1 The AI Prophecy(ACT) į ARS
ARS$54.33043
1 The AI Prophecy(ACT) į RUB
3.22283
1 The AI Prophecy(ACT) į INR
3.3650922
1 The AI Prophecy(ACT) į IDR
Rp625.2458016
1 The AI Prophecy(ACT) į KRW
53.0458748
1 The AI Prophecy(ACT) į PHP
2.1823708
1 The AI Prophecy(ACT) į EGP
￡E.1.8368224
1 The AI Prophecy(ACT) į BRL
R$0.205956
1 The AI Prophecy(ACT) į CAD
C$0.0526332
1 The AI Prophecy(ACT) į BDT
4.645452
1 The AI Prophecy(ACT) į NGN
57.5261806
1 The AI Prophecy(ACT) į COP
$149.5682984
1 The AI Prophecy(ACT) į ZAR
R.0.66745
1 The AI Prophecy(ACT) į UAH
1.5744192
1 The AI Prophecy(ACT) į VES
Bs5.94984
1 The AI Prophecy(ACT) į CLP
$36.65254
1 The AI Prophecy(ACT) į PKR
Rs10.8321414
1 The AI Prophecy(ACT) į KZT
20.5605112
1 The AI Prophecy(ACT) į THB
฿1.2117078
1 The AI Prophecy(ACT) į TWD
NT$1.157549
1 The AI Prophecy(ACT) į AED
د.إ0.1399738
1 The AI Prophecy(ACT) į CHF
Fr0.0301306
1 The AI Prophecy(ACT) į HKD
HK$0.2967292
1 The AI Prophecy(ACT) į AMD
֏14.5736754
1 The AI Prophecy(ACT) į MAD
.د.م0.3444042
1 The AI Prophecy(ACT) į MXN
$0.709404
1 The AI Prophecy(ACT) į SAR
ريال0.143025
1 The AI Prophecy(ACT) į PLN
0.1388296
1 The AI Prophecy(ACT) į RON
лв0.1651462
1 The AI Prophecy(ACT) į SEK
kr0.356609
1 The AI Prophecy(ACT) į BGN
лв0.0636938
1 The AI Prophecy(ACT) į HUF
Ft12.8199982
1 The AI Prophecy(ACT) į CZK
0.7956004
1 The AI Prophecy(ACT) į KWD
د.ك0.0116327
1 The AI Prophecy(ACT) į ILS
0.1270062
1 The AI Prophecy(ACT) į AOA
Kz34.7672798
1 The AI Prophecy(ACT) į BHD
.د.ب0.01437878
1 The AI Prophecy(ACT) į BMD
$0.03814
1 The AI Prophecy(ACT) į DKK
kr0.2433332
1 The AI Prophecy(ACT) į HNL
L0.9996494
1 The AI Prophecy(ACT) į MUR
1.7376584
1 The AI Prophecy(ACT) į NAD
$0.6705012
1 The AI Prophecy(ACT) į NOK
kr0.3787302
1 The AI Prophecy(ACT) į NZD
$0.0640752
1 The AI Prophecy(ACT) į PAB
B/.0.03814
1 The AI Prophecy(ACT) į PGK
K0.1617136
1 The AI Prophecy(ACT) į QAR
ر.ق0.1388296
1 The AI Prophecy(ACT) į RSD
дин.3.8201024

The AI Prophecy išteklius

Išsamesnei The AI Prophecy analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali The AI Prophecy svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The AI Prophecy

Kiek The AI Prophecy(ACT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ACT kaina USD valiuta yra 0.03814USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ACT į USD kaina?
Dabartinė ACT kaina USD valiuta yra $ 0.03814. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The AI Prophecy rinkos kapitalizacija?
ACT rinkos kapitalizacija yra $ 36.17MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ACT apyvartoje?
ACT apyvartoje yra 948.24MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ACT kaina?
ACT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9420350523479352USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ACT kaina?
ACT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000144794046739875USD.
Kokia yra ACT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ACT yra $ 1.62MUSD.
Ar ACT kaina šiais metais kils?
ACT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ACT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:15(UTC+8)

