The AI Prophecy (ACT) Tokenomika
The AI Prophecy (ACT) Informacija
ACT is a meme coin.
The AI Prophecy (ACT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius The AI Prophecy (ACT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami The AI Prophecy tokeno struktūra (ACT)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami ACT tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Overview
Acet (ACT) is a cryptocurrency deployed on the Binance Smart Chain (BSC), with a focus on community-driven value and decentralized finance applications. The token's economic model is designed to foster organic growth, incentivize participation, and ensure long-term sustainability. Below is a detailed breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
1. Issuance Mechanism
- Initial Supply: The ACT token started with an initial supply of zero. Tokens are created through a smart contract by those who wish to hold them, emphasizing a demand-driven, community-centric creation process.
- Current Total Supply: As of the latest data, the total supply is 2,235,000,000 ACT.
- Issuance Process: There is no evidence of a fixed or inflationary issuance schedule. Instead, tokens are minted as users interact with the smart contract, making the supply responsive to actual demand and participation.
2. Allocation Mechanism
- No Traditional Pre-Allocation: Unlike many projects, ACT does not appear to have a traditional allocation breakdown (e.g., team, investors, ecosystem, etc.) at genesis. All tokens are created through user interaction with the contract.
- Community-Driven Creation: Every ACT token is created by users providing valuable assets to the smart contract, ensuring that all tokens in circulation have been backed by user action or value contribution.
- Transparency: All token creation and supply data are verifiable on-chain via BSCScan and other block explorers.
3. Usage and Incentive Mechanism
- Utility: ACT is designed as a multi-purpose token within the Acet ecosystem, with use cases including:
- Participation in DeFi protocols and games (e.g., ACT BINGO, RPS FIGHT, MINING PRO).
- Staking, voting, and governance within the Acet platform.
- Access to exclusive community events and merchandise.
- Incentives: The tokenomics are structured to reward active participation:
- Users who create ACT tokens by interacting with the smart contract are directly contributing to the ecosystem and are incentivized through potential appreciation and utility.
- Community engagement is further encouraged through events, tournaments, and reward pools.
4. Locking Mechanism
- No Explicit Locking/Unlocking Schedule: There is no evidence of a formal vesting or locking mechanism for ACT tokens. Since tokens are minted on-demand by users, there are no pre-allocated tokens subject to lockups or vesting cliffs.
- Voluntary Locking: Users may choose to lock or stake their ACT tokens in various DeFi products or pools within the Acet ecosystem to earn additional rewards or participate in governance, but this is voluntary and not protocol-mandated.
5. Unlocking Time
- No Scheduled Unlocks: Because ACT tokens are not pre-allocated or subject to vesting, there are no scheduled unlock events. All tokens in circulation have been created and are immediately liquid and transferable.
- On-Chain Transparency: The supply and distribution can be tracked in real-time on BSCScan and other analytics platforms.
6. Tokenomics Table
|Aspect
|Details
|Initial Supply
|0 (zero)
|Current Supply
|2,235,000,000 ACT
|Issuance
|Minted on-demand via smart contract by users
|Allocation
|100% community/user-driven; no pre-mine, no team/investor allocation
|Usage
|DeFi, games, staking, governance, community events, merchandise
|Incentives
|Participation rewards, event rewards, staking yields (where applicable)
|Locking
|No protocol-mandated lockups; voluntary staking/locking in ecosystem products
|Unlocking
|No vesting/unlock schedule; all tokens are liquid upon creation
7. Implications and Analysis
- Decentralization: The ACT model is highly decentralized, with no central allocation or vesting, reducing risks of large unlock events or team/investor dumps.
- Demand-Driven Supply: The supply grows only as users interact with the protocol, aligning incentives and reducing inflationary pressures.
- Transparency: All token creation and supply changes are on-chain and auditable.
- Limitations: The lack of a formal allocation or vesting schedule may limit the ability to fund long-term development or incentivize core contributors unless addressed through other mechanisms.
8. Additional Resources
- Acet Official Website
- ACT Token on BSCScan
- Acet Whitepaper (EN)
- Acet Gitbook
9. Conclusion
Acet (ACT) represents a unique approach to token economics, prioritizing community-driven issuance and utility over traditional pre-allocation and vesting. This model fosters organic growth and aligns incentives with actual user participation, but it also places the onus on the community to drive development and ecosystem expansion. Stakeholders should monitor on-chain activity and community engagement to assess the long-term sustainability of this model.
The AI Prophecy (ACT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti The AI Prophecy (ACT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ACT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ACT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ACT tokenomiką, galite peržiūrėti ACT tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti ACT
Norite įtraukti The AI Prophecy (ACT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ACT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
The AI Prophecy (ACT) Kainų istorija
ACT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
ACT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ACT? Mūsų ACT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Pirkti The AI Prophecy (ACT)
Suma
1 ACT = 0.04106 USD