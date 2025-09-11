Daugiau apie ACH

1 ACH į USD – tiesioginė kaina:

$0.01987
$0.01987$0.01987
-0.20%1D
USD
Alchemy (ACH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:47:45(UTC+8)

Alchemy (ACH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01943
$ 0.01943$ 0.01943
24 val. žemiausia
$ 0.02002
$ 0.02002$ 0.02002
24 val. aukščiausia

$ 0.01943
$ 0.01943$ 0.01943

$ 0.02002
$ 0.02002$ 0.02002

$ 0.19750365
$ 0.19750365$ 0.19750365

$ 0.00133775
$ 0.00133775$ 0.00133775

-0.31%

-0.20%

+2.52%

+2.52%

Alchemy (ACH) realiojo laiko kaina yra $ 0.01986. Per pastarąsias 24 valandas ACH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01943 iki aukščiausios $ 0.02002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACH kaina yra $ 0.19750365, o žemiausia – $ 0.00133775.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACH per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Alchemy (ACH) rinkos informacija

No.247

$ 188.20M
$ 188.20M$ 188.20M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 198.60M
$ 198.60M$ 198.60M

9.48B
9.48B 9.48B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,999,999.999989
9,999,999,999.999989 9,999,999,999.999989

94.76%

2020-09-07 00:00:00

ETH

Dabartinė Alchemy rinkos kapitalizacija yra $ 188.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.09M. ACH apyvartoje yra 9.48B vienetų, o bendras kiekis siekia 9999999999.999989. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 198.60M

Alchemy (ACH) kainos istorija USD

Stebėkite Alchemy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000398-0.20%
30 dienų$ -0.00173-8.02%
60 dienų$ -0.00142-6.68%
90 dienų$ +0.00108+5.75%
Alchemy kainos pokytis šiandien

Šiandien ACH užfiksuotas $ -0.0000398 (-0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Alchemy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00173 (-8.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Alchemy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACH rodiklis pasikeitė $ -0.00142 (-6.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Alchemy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00108 (+5.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Alchemy (ACH) pokyčius?

Peržiūrėkite Alchemy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Alchemy (ACH)

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Alchemy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Alchemy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ACHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Alchemy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Alchemy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Alchemy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Alchemy (ACH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alchemy (ACH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alchemy prognozes.

Peržiūrėkite Alchemy kainos prognozę dabar!

Alchemy (ACH) Tokenomika

Supratimas apie Alchemy (ACH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Alchemy (ACH)

Ieškote, kaip nusipirkti Alchemy? Viskas paprasta ir patogu! Alchemy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ACH į vietos valiutas

1 Alchemy(ACH) į VND
522.6159
1 Alchemy(ACH) į AUD
A$0.0299886
1 Alchemy(ACH) į GBP
0.0144978
1 Alchemy(ACH) į EUR
0.016881
1 Alchemy(ACH) į USD
$0.01986
1 Alchemy(ACH) į MYR
RM0.0838092
1 Alchemy(ACH) į TRY
0.8196222
1 Alchemy(ACH) į JPY
¥2.91942
1 Alchemy(ACH) į ARS
ARS$28.29057
1 Alchemy(ACH) į RUB
1.67817
1 Alchemy(ACH) į INR
1.7522478
1 Alchemy(ACH) į IDR
Rp325.5737184
1 Alchemy(ACH) į KRW
27.6216852
1 Alchemy(ACH) į PHP
1.1363892
1 Alchemy(ACH) į EGP
￡E.0.9564576
1 Alchemy(ACH) į BRL
R$0.107244
1 Alchemy(ACH) į CAD
C$0.0274068
1 Alchemy(ACH) į BDT
2.418948
1 Alchemy(ACH) į NGN
29.9546394
1 Alchemy(ACH) į COP
$77.8821816
1 Alchemy(ACH) į ZAR
R.0.34755
1 Alchemy(ACH) į UAH
0.8198208
1 Alchemy(ACH) į VES
Bs3.09816
1 Alchemy(ACH) į CLP
$19.08546
1 Alchemy(ACH) į PKR
Rs5.6404386
1 Alchemy(ACH) į KZT
10.7061288
1 Alchemy(ACH) į THB
฿0.6309522
1 Alchemy(ACH) į TWD
NT$0.602751
1 Alchemy(ACH) į AED
د.إ0.0728862
1 Alchemy(ACH) į CHF
Fr0.0156894
1 Alchemy(ACH) į HKD
HK$0.1545108
1 Alchemy(ACH) į AMD
֏7.5887046
1 Alchemy(ACH) į MAD
.د.م0.1793358
1 Alchemy(ACH) į MXN
$0.369396
1 Alchemy(ACH) į SAR
ريال0.074475
1 Alchemy(ACH) į PLN
0.0722904
1 Alchemy(ACH) į RON
лв0.0859938
1 Alchemy(ACH) į SEK
kr0.185691
1 Alchemy(ACH) į BGN
лв0.0331662
1 Alchemy(ACH) į HUF
Ft6.6755418
1 Alchemy(ACH) į CZK
0.4142796
1 Alchemy(ACH) į KWD
د.ك0.0060573
1 Alchemy(ACH) į ILS
0.0661338
1 Alchemy(ACH) į AOA
Kz18.1037802
1 Alchemy(ACH) į BHD
.د.ب0.00748722
1 Alchemy(ACH) į BMD
$0.01986
1 Alchemy(ACH) į DKK
kr0.1267068
1 Alchemy(ACH) į HNL
L0.5205306
1 Alchemy(ACH) į MUR
0.9048216
1 Alchemy(ACH) į NAD
$0.3491388
1 Alchemy(ACH) į NOK
kr0.1972098
1 Alchemy(ACH) į NZD
$0.0333648
1 Alchemy(ACH) į PAB
B/.0.01986
1 Alchemy(ACH) į PGK
K0.0842064
1 Alchemy(ACH) į QAR
ر.ق0.0722904
1 Alchemy(ACH) į RSD
дин.1.9891776

Alchemy išteklius

Išsamesnei Alchemy analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Alchemy svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Alchemy

Kiek Alchemy(ACH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ACH kaina USD valiuta yra 0.01986USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ACH į USD kaina?
Dabartinė ACH kaina USD valiuta yra $ 0.01986. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Alchemy rinkos kapitalizacija?
ACH rinkos kapitalizacija yra $ 188.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ACH apyvartoje?
ACH apyvartoje yra 9.48BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ACH kaina?
ACH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.19750365USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ACH kaina?
ACH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00133775USD.
Kokia yra ACH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ACH yra $ 1.09MUSD.
Ar ACH kaina šiais metais kils?
ACH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ACH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Alchemy (ACH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ACH-į-USD skaičiuoklė

Suma

ACH
ACH
USD
USD

1 ACH = 0.01986 USD

Prekiauti ACH

ACHUSDT
$0.01987
$0.01987$0.01987
-0.25%
ACHUSDC
$0.0199
$0.0199$0.0199
-0.15%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis