Alchemy (ACH) realiojo laiko kaina yra $ 0.01986. Per pastarąsias 24 valandas ACH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01943 iki aukščiausios $ 0.02002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACH kaina yra $ 0.19750365, o žemiausia – $ 0.00133775.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACH per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Alchemy (ACH) rinkos informacija
Dabartinė Alchemy rinkos kapitalizacija yra $ 188.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.09M. ACH apyvartoje yra 9.48B vienetų, o bendras kiekis siekia 9999999999.999989. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 198.60M
Alchemy (ACH) kainos istorija USD
Stebėkite Alchemy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000398
-0.20%
30 dienų
$ -0.00173
-8.02%
60 dienų
$ -0.00142
-6.68%
90 dienų
$ +0.00108
+5.75%
Alchemy kainos pokytis šiandien
Šiandien ACH užfiksuotas $ -0.0000398 (-0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Alchemy 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00173 (-8.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Alchemy 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACH rodiklis pasikeitė $ -0.00142 (-6.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Alchemy 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00108 (+5.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Alchemy (ACH) pokyčius?
Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.
Alchemy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Alchemy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ACHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Alchemy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Alchemy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Alchemy kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Alchemy (ACH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alchemy (ACH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alchemy prognozes.
Supratimas apie Alchemy (ACH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Alchemy (ACH)
Ieškote, kaip nusipirkti Alchemy? Viskas paprasta ir patogu! Alchemy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.