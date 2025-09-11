Daugiau apie ABOND

ApeBond logotipas

ApeBond kaina(ABOND)

ApeBond (ABOND) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:36(UTC+8)

ApeBond (ABOND) kainos informacija (USD)

ApeBond (ABOND) realiojo laiko kaina yra $ 0.0020916. Per pastarąsias 24 valandas ABOND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0015959 iki aukščiausios $ 0.002364 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ABOND kaina yra $ 0.08104676105477272, o žemiausia – $ 0.000855833319246407.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ABOND per pastarąją valandą pasikeitė -0.81%, per 24 valandas – +20.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ApeBond (ABOND) rinkos informacija

Dabartinė ApeBond rinkos kapitalizacija yra $ 719.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.55K. ABOND apyvartoje yra 343.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 455803142.7. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.36M

ApeBond (ABOND) kainos istorija USD

Stebėkite ApeBond kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000360859+20.85%
30 dienų$ -0.0000658-3.05%
60 dienų$ +0.0006119+41.35%
90 dienų$ +0.0005323+34.13%
ApeBond kainos pokytis šiandien

Šiandien ABOND užfiksuotas $ +0.000360859 (+20.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ApeBond 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000658 (-3.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ApeBond 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ABOND rodiklis pasikeitė $ +0.0006119 (+41.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ApeBond 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0005323 (+34.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ApeBond (ABOND) pokyčius?

Peržiūrėkite ApeBond kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ApeBond (ABOND)

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

ApeBond galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ApeBond investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ABONDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ApeBond mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ApeBond, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ApeBond kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ApeBond (ABOND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ApeBond (ABOND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ApeBond prognozes.

Peržiūrėkite ApeBond kainos prognozę dabar!

ApeBond (ABOND) Tokenomika

Supratimas apie ApeBond (ABOND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ABONDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ApeBond (ABOND)

Ieškote, kaip nusipirkti ApeBond? Viskas paprasta ir patogu! ApeBond lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ABOND į vietos valiutas

1 ApeBond(ABOND) į USD
$0.0020916

ApeBond išteklius

Išsamesnei ApeBond analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ApeBond svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ApeBond

Kiek ApeBond(ABOND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ABOND kaina USD valiuta yra 0.0020916USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ABOND į USD kaina?
Dabartinė ABOND kaina USD valiuta yra $ 0.0020916. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ApeBond rinkos kapitalizacija?
ABOND rinkos kapitalizacija yra $ 719.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ABOND apyvartoje?
ABOND apyvartoje yra 343.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ABOND kaina?
ABOND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.08104676105477272USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ABOND kaina?
ABOND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000855833319246407USD.
Kokia yra ABOND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ABOND yra $ 66.55KUSD.
Ar ABOND kaina šiais metais kils?
ABOND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ABOND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

