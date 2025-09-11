ApeBond (ABOND) realiojo laiko kaina yra $ 0.0020916. Per pastarąsias 24 valandas ABOND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0015959 iki aukščiausios $ 0.002364 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ABOND kaina yra $ 0.08104676105477272, o žemiausia – $ 0.000855833319246407.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ABOND per pastarąją valandą pasikeitė -0.81%, per 24 valandas – +20.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ApeBond (ABOND) rinkos informacija
No.2301
$ 719.02K
$ 66.55K
$ 1.36M
343.76M
650,000,000
455,803,142.7
52.88%
BSC
Dabartinė ApeBond rinkos kapitalizacija yra $ 719.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.55K. ABOND apyvartoje yra 343.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 455803142.7. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.36M
ApeBond (ABOND) kainos istorija USD
Stebėkite ApeBond kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000360859
+20.85%
30 dienų
$ -0.0000658
-3.05%
60 dienų
$ +0.0006119
+41.35%
90 dienų
$ +0.0005323
+34.13%
ApeBond kainos pokytis šiandien
Šiandien ABOND užfiksuotas $ +0.000360859 (+20.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ApeBond 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000658 (-3.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ApeBond 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ABOND rodiklis pasikeitė $ +0.0006119 (+41.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ApeBond 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0005323 (+34.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ApeBond (ABOND) pokyčius?
ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.
ApeBond galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ApeBond investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ApeBond, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ApeBond kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ApeBond (ABOND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ApeBond (ABOND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ApeBond prognozes.
Supratimas apie ApeBond (ABOND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ABONDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ApeBond (ABOND)
Ieškote, kaip nusipirkti ApeBond? Viskas paprasta ir patogu! ApeBond lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
