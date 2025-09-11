Agenda 47 (A47) realiojo laiko kaina yra $ 0.02169. Per pastarąsias 24 valandas A47 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0141 iki aukščiausios $ 0.026795 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia A47 kaina yra $ 0.04449119884159218, o žemiausia – $ 0.000096002291123415.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, A47 per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – -5.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +39.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Agenda 47 (A47) rinkos informacija
No.895
$ 21.69M
$ 292.44K
$ 21.69M
999.99M
999,990,395
999,990,395
100.00%
SOL
Dabartinė Agenda 47 rinkos kapitalizacija yra $ 21.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 292.44K. A47 apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999990395. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.69M
Agenda 47 (A47) kainos istorija USD
Stebėkite Agenda 47 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00137956
-5.97%
30 dienų
$ +0.002181
+11.17%
60 dienų
$ -0.002272
-9.49%
90 dienų
$ +0.002798
+14.81%
Agenda 47 kainos pokytis šiandien
Šiandien A47 užfiksuotas $ -0.00137956 (-5.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Agenda 47 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002181 (+11.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Agenda 47 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, A47 rodiklis pasikeitė $ -0.002272 (-9.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Agenda 47 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002798 (+14.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.
Agenda 47 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Agenda 47 (A47) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Agenda 47 (A47) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Agenda 47 prognozes.
Supratimas apie Agenda 47 (A47) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie A47išsamią tokeno tokenomiką dabar!
