Agenda 47 logotipas

Agenda 47 kaina(A47)

1 A47 į USD – tiesioginė kaina:

$0.02169
$0.02169$0.02169
-5.98%1D
USD
Agenda 47 (A47) kainos grafikas realiu laiku
Agenda 47 (A47) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0141
$ 0.0141$ 0.0141
24 val. žemiausia
$ 0.026795
$ 0.026795$ 0.026795
24 val. aukščiausia

$ 0.0141
$ 0.0141$ 0.0141

$ 0.026795
$ 0.026795$ 0.026795

$ 0.04449119884159218
$ 0.04449119884159218$ 0.04449119884159218

$ 0.000096002291123415
$ 0.000096002291123415$ 0.000096002291123415

+0.53%

-5.97%

+39.27%

+39.27%

Agenda 47 (A47) realiojo laiko kaina yra $ 0.02169. Per pastarąsias 24 valandas A47 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0141 iki aukščiausios $ 0.026795 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia A47 kaina yra $ 0.04449119884159218, o žemiausia – $ 0.000096002291123415.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, A47 per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – -5.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +39.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Agenda 47 (A47) rinkos informacija

No.895

$ 21.69M
$ 21.69M$ 21.69M

$ 292.44K
$ 292.44K$ 292.44K

$ 21.69M
$ 21.69M$ 21.69M

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,395
999,990,395 999,990,395

999,990,395
999,990,395 999,990,395

100.00%

SOL

Dabartinė Agenda 47 rinkos kapitalizacija yra $ 21.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 292.44K. A47 apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999990395. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.69M

Agenda 47 (A47) kainos istorija USD

Stebėkite Agenda 47 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00137956-5.97%
30 dienų$ +0.002181+11.17%
60 dienų$ -0.002272-9.49%
90 dienų$ +0.002798+14.81%
Agenda 47 kainos pokytis šiandien

Šiandien A47 užfiksuotas $ -0.00137956 (-5.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Agenda 47 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002181 (+11.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Agenda 47 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, A47 rodiklis pasikeitė $ -0.002272 (-9.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Agenda 47 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002798 (+14.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Agenda 47 (A47) pokyčius?

Peržiūrėkite Agenda 47 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Agenda 47 (A47)

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Agenda 47 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti A47statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Agenda 47 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Agenda 47, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Agenda 47 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Agenda 47 (A47) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Agenda 47 (A47) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Agenda 47 prognozes.

Peržiūrėkite Agenda 47 kainos prognozę dabar!

Agenda 47 (A47) Tokenomika

Supratimas apie Agenda 47 (A47) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie A47išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Agenda 47 (A47)

Ieškote, kaip nusipirkti Agenda 47? Viskas paprasta ir patogu! Agenda 47 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

A47 į vietos valiutas

1 Agenda 47(A47) į VND
570.77235
1 Agenda 47(A47) į AUD
A$0.0327519
1 Agenda 47(A47) į GBP
0.0158337
1 Agenda 47(A47) į EUR
0.0184365
1 Agenda 47(A47) į USD
$0.02169
1 Agenda 47(A47) į MYR
RM0.0915318
1 Agenda 47(A47) į TRY
0.8955801
1 Agenda 47(A47) į JPY
¥3.18843
1 Agenda 47(A47) į ARS
ARS$30.897405
1 Agenda 47(A47) į RUB
1.8490725
1 Agenda 47(A47) į INR
1.9141425
1 Agenda 47(A47) į IDR
Rp355.5737136
1 Agenda 47(A47) į KRW
30.2087475
1 Agenda 47(A47) į PHP
1.2408849
1 Agenda 47(A47) į EGP
￡E.1.0443735
1 Agenda 47(A47) į BRL
R$0.117126
1 Agenda 47(A47) į CAD
C$0.0299322
1 Agenda 47(A47) į BDT
2.641842
1 Agenda 47(A47) į NGN
32.7148101
1 Agenda 47(A47) į COP
$85.0586364
1 Agenda 47(A47) į ZAR
R.0.379575
1 Agenda 47(A47) į UAH
0.8953632
1 Agenda 47(A47) į VES
Bs3.38364
1 Agenda 47(A47) į CLP
$20.84409
1 Agenda 47(A47) į PKR
Rs6.1601769
1 Agenda 47(A47) į KZT
11.6926452
1 Agenda 47(A47) į THB
฿0.689742
1 Agenda 47(A47) į TWD
NT$0.6574239
1 Agenda 47(A47) į AED
د.إ0.0796023
1 Agenda 47(A47) į CHF
Fr0.0171351
1 Agenda 47(A47) į HKD
HK$0.1687482
1 Agenda 47(A47) į AMD
֏8.2879659
1 Agenda 47(A47) į MAD
.د.م0.1958607
1 Agenda 47(A47) į MXN
$0.4036509
1 Agenda 47(A47) į SAR
ريال0.0813375
1 Agenda 47(A47) į PLN
0.0789516
1 Agenda 47(A47) į RON
лв0.0939177
1 Agenda 47(A47) į SEK
kr0.2028015
1 Agenda 47(A47) į BGN
лв0.0362223
1 Agenda 47(A47) į HUF
Ft7.2956484
1 Agenda 47(A47) į CZK
0.4526703
1 Agenda 47(A47) į KWD
د.ك0.00661545
1 Agenda 47(A47) į ILS
0.0720108
1 Agenda 47(A47) į AOA
Kz19.7719533
1 Agenda 47(A47) į BHD
.د.ب0.00817713
1 Agenda 47(A47) į BMD
$0.02169
1 Agenda 47(A47) į DKK
kr0.1383822
1 Agenda 47(A47) į HNL
L0.5684949
1 Agenda 47(A47) į MUR
0.9881964
1 Agenda 47(A47) į NAD
$0.3813102
1 Agenda 47(A47) į NOK
kr0.2155986
1 Agenda 47(A47) į NZD
$0.0364392
1 Agenda 47(A47) į PAB
B/.0.02169
1 Agenda 47(A47) į PGK
K0.0919656
1 Agenda 47(A47) į QAR
ر.ق0.0789516
1 Agenda 47(A47) į RSD
дин.2.1731211

Agenda 47 išteklius

Išsamesnei Agenda 47 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Agenda 47 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Agenda 47

Kiek Agenda 47(A47) verta (-as) šiandien?
Dabartinė A47 kaina USD valiuta yra 0.02169USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė A47 į USD kaina?
Dabartinė A47 kaina USD valiuta yra $ 0.02169. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Agenda 47 rinkos kapitalizacija?
A47 rinkos kapitalizacija yra $ 21.69MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra A47 apyvartoje?
A47 apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) A47 kaina?
A47 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04449119884159218USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) A47 kaina?
A47 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000096002291123415USD.
Kokia yra A47 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis A47 yra $ 292.44KUSD.
Ar A47 kaina šiais metais kils?
A47 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite A47 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Agenda 47 (A47) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius.

A47-į-USD skaičiuoklė

Suma

A47
A47
USD
USD

1 A47 = 0.02169 USD

Prekiauti A47

A47USDT
$0.02169
$0.02169$0.02169
-6.05%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis