Agenda 47 (A47) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Agenda 47 kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek A47 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Agenda 47 kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Agenda 47 kainos prognozė
$0.025277
$0.025277
-0.63%
USD
Faktinis
Prognozė
Agenda 47 Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Agenda 47 (A47) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Agenda 47 galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025277 prekybos kainą 2025 m.

Agenda 47 (A47) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Agenda 47 galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.026540 prekybos kainą 2026 m.

Agenda 47 (A47) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. A47 ateities kaina yra $ 0.027867 su 10.25% augimo norma.

Agenda 47 (A47) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. A47 ateities kaina yra $ 0.029261 su 15.76% augimo norma.

Agenda 47 (A47) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, A47 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.030724, o augimo norma – 21.55%.

Agenda 47 (A47) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, A47 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.032260, o augimo norma – 27.63%.

Agenda 47 (A47) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Agenda 47 kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.052549 prekybos kainą.

Agenda 47 (A47) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Agenda 47 kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.085596 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.025277
    0.00%
  • 2026
    $ 0.026540
    5.00%
  • 2027
    $ 0.027867
    10.25%
  • 2028
    $ 0.029261
    15.76%
  • 2029
    $ 0.030724
    21.55%
  • 2030
    $ 0.032260
    27.63%
  • 2031
    $ 0.033873
    34.01%
  • 2032
    $ 0.035567
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.037345
    47.75%
  • 2034
    $ 0.039212
    55.13%
  • 2035
    $ 0.041173
    62.89%
  • 2036
    $ 0.043232
    71.03%
  • 2037
    $ 0.045393
    79.59%
  • 2038
    $ 0.047663
    88.56%
  • 2039
    $ 0.050046
    97.99%
  • 2040
    $ 0.052549
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Agenda 47 kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.025277
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.025280
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.025301
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.025380
    0.41%
Agenda 47 (A47) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma A47 kaina yra $0.025277. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Agenda 47 (A47) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė A47, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.025280. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Agenda 47 (A47) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė A47, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.025301. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Agenda 47 (A47) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma A47 kaina yra $0.025380. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Agenda 47 kainų statistika

$ 0.025277
$ 0.025277

-0.63%

$ 25.19M
$ 25.19M

999.99M
999.99M

$ 249.69K
$ 249.69K

--

Naujausia A47 kaina yra $ 0.025277. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.63%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 249.69K.
Be to, A47 turi 999.99M apyvartą ir $ 25.19M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Agenda 47 (A47)

Bandote įsigyti A47? Dabar galite A47 įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Agenda 47 ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti A47 dabar

Agenda 47 istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Agenda 47, dabartinė Agenda 47 kaina yra 0.025193USD. Apyvartinė Agenda 47 (A47) pasiūla yra 0.00 A47, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $25.19M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.08%
    $ -0.002485
    $ 0.033
    $ 0.023602
  • 7 dienos
    0.66%
    $ 0.010047
    $ 0.033
    $ 0.012647
  • 30 dienų
    0.36%
    $ 0.006603
    $ 0.033
    $ 0.01046
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Agenda 47 kaina pasikeitė $-0.002485, atspindinti -0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Agenda 47 buvo prekiaujama aukščiausia $0.033 ir žemiausia $0.012647. Kainos pokytis buvo 0.66%. Ši naujausia tendencija parodo A47 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Agenda 47 įvyko 0.36%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.006603 vertę. Tai rodo, kad A47 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Agenda 47 kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą A47 kainų istoriją

Kaip veikia Agenda 47 (A47) kainų prognozės modulis?

Agenda 47 Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas A47 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Agenda 47 ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą A47 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Agenda 47 kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja A47 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina A47 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Agenda 47 potencialą.

Kodėl A47 kainų prognozė yra svarbi?

A47 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į A47 dabar?
Pagal jūsų prognozes, A47 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio A47 kainų prognozė?
Remiantis Agenda 47 (A47) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama A47 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 A47 2026 m.?
1 vieneto Agenda 47 (A47) kaina šiandien yra $0.025277. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, A47 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama A47 kaina 2027 m.?
Agenda 47 (A47) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 A47 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė A47 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agenda 47 (A47) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė A47 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agenda 47 (A47) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 A47 2030 m.?
1 vieneto Agenda 47 (A47) kaina šiandien yra $0.025277. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, A47 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia A47 kainų prognozė 2040 metams?
Agenda 47 (A47) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 A47 kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.