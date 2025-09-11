3ULL (3ULL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007104. Per pastarąsias 24 valandas 3ULL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0006681 iki aukščiausios $ 0.0007677 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 3ULL kaina yra $ 0.010498957183248165, o žemiausia – $ 0.000275923973430748.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 3ULL per pastarąją valandą pasikeitė +0.92%, per 24 valandas – -4.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
3ULL (3ULL) rinkos informacija
$ 3.36M
$ 83.65K
$ 35.52M
4.72B
50,000,000,000
15,591,294,988.832016
Dabartinė 3ULL rinkos kapitalizacija yra $ 3.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 83.65K. 3ULL apyvartoje yra 4.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 15591294988.832016. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.52M
3ULL (3ULL) kainos istorija USD
Stebėkite 3ULL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003676
-4.92%
30 dienų
$ +0.000033
+4.87%
60 dienų
$ +0.0002125
+42.67%
90 dienų
$ +0.0003205
+82.20%
3ULL kainos pokytis šiandien
Šiandien 3ULL užfiksuotas $ -0.00003676 (-4.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
3ULL 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000033 (+4.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
3ULL 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 3ULL rodiklis pasikeitė $ +0.0002125 (+42.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
3ULL 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0003205 (+82.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 3ULL (3ULL) pokyčius?
PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.
3ULL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 3ULL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 3ULL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
3ULL kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos 3ULL (3ULL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 3ULL (3ULL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 3ULL prognozes.
Supratimas apie 3ULL (3ULL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 3ULLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti 3ULL (3ULL)
Ieškote, kaip nusipirkti 3ULL? Viskas paprasta ir patogu! 3ULL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.