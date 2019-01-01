3ULL (3ULL) Tokenomika

3ULL (3ULL) Informacija

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Oficiali svetainė:
https://playa3ull.games
Baltoji knyga:
https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf
Blokų naršyklė:
https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937

3ULL (3ULL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius 3ULL (3ULL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M
Bendra pasiūla:
$ 15.59B
$ 15.59B$ 15.59B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 4.72B
$ 4.72B$ 4.72B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 35.45M
$ 35.45M$ 35.45M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0112001
$ 0.0112001$ 0.0112001
Visų laikų minimumas:
$ 0.000275923973430748
$ 0.000275923973430748$ 0.000275923973430748
Dabartinė kaina:
$ 0.000709
$ 0.000709$ 0.000709

3ULL (3ULL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti 3ULL (3ULL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų 3ULL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek 3ULL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate 3ULL tokenomiką, galite peržiūrėti 3ULL tokeno kainą realiuoju laiku!

3ULL (3ULL) Kainų istorija

3ULL kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

3ULL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda 3ULL? Mūsų 3ULL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.