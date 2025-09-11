Daugiau apie 1R0R

R0AR TOKEN kaina(1R0R)

$0.03624
-1.70%1D
R0AR TOKEN (1R0R) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:12:30(UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.18%

-1.70%

-5.39%

-5.39%

R0AR TOKEN (1R0R) realiojo laiko kaina yra $ 0.03619. Per pastarąsias 24 valandas 1R0R svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03605 iki aukščiausios $ 0.03751 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 1R0R kaina yra $ 0.05359728874422925, o žemiausia – $ 0.003689277531738991.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 1R0R per pastarąją valandą pasikeitė -1.18%, per 24 valandas – -1.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

R0AR TOKEN (1R0R) rinkos informacija

ETH

Dabartinė R0AR TOKEN rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.14K. 1R0R apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000010. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 361.90M

R0AR TOKEN (1R0R) kainos istorija USD

Stebėkite R0AR TOKEN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006267-1.70%
30 dienų$ +0.01245+52.44%
60 dienų$ +0.01806+99.61%
90 dienų$ +0.02619+261.90%
R0AR TOKEN kainos pokytis šiandien

Šiandien 1R0R užfiksuotas $ -0.0006267 (-1.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

R0AR TOKEN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01245 (+52.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

R0AR TOKEN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 1R0R rodiklis pasikeitė $ +0.01806 (+99.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

R0AR TOKEN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02619 (+261.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir R0AR TOKEN (1R0R) pokyčius?

Peržiūrėkite R0AR TOKEN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų R0AR TOKEN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti 1R0Rstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie R0AR TOKEN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti R0AR TOKEN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

R0AR TOKEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos R0AR TOKEN (1R0R) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų R0AR TOKEN (1R0R) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes R0AR TOKEN prognozes.

Peržiūrėkite R0AR TOKEN kainos prognozę dabar!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomika

Supratimas apie R0AR TOKEN (1R0R) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 1R0Rišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti R0AR TOKEN (1R0R)

Ieškote, kaip nusipirkti R0AR TOKEN? Viskas paprasta ir patogu! R0AR TOKEN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

1R0R į vietos valiutas

1 R0AR TOKEN(1R0R) į VND
1 R0AR TOKEN(1R0R) į AUD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į GBP
1 R0AR TOKEN(1R0R) į EUR
1 R0AR TOKEN(1R0R) į USD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į MYR
1 R0AR TOKEN(1R0R) į TRY
1 R0AR TOKEN(1R0R) į JPY
1 R0AR TOKEN(1R0R) į ARS
1 R0AR TOKEN(1R0R) į RUB
1 R0AR TOKEN(1R0R) į INR
1 R0AR TOKEN(1R0R) į IDR
1 R0AR TOKEN(1R0R) į KRW
1 R0AR TOKEN(1R0R) į PHP
1 R0AR TOKEN(1R0R) į EGP
1 R0AR TOKEN(1R0R) į BRL
1 R0AR TOKEN(1R0R) į CAD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į BDT
1 R0AR TOKEN(1R0R) į NGN
1 R0AR TOKEN(1R0R) į COP
1 R0AR TOKEN(1R0R) į ZAR
1 R0AR TOKEN(1R0R) į UAH
1 R0AR TOKEN(1R0R) į VES
1 R0AR TOKEN(1R0R) į CLP
1 R0AR TOKEN(1R0R) į PKR
1 R0AR TOKEN(1R0R) į KZT
1 R0AR TOKEN(1R0R) į THB
1 R0AR TOKEN(1R0R) į TWD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į AED
1 R0AR TOKEN(1R0R) į CHF
1 R0AR TOKEN(1R0R) į HKD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į AMD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į MAD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į MXN
1 R0AR TOKEN(1R0R) į SAR
1 R0AR TOKEN(1R0R) į PLN
1 R0AR TOKEN(1R0R) į RON
1 R0AR TOKEN(1R0R) į SEK
1 R0AR TOKEN(1R0R) į BGN
1 R0AR TOKEN(1R0R) į HUF
1 R0AR TOKEN(1R0R) į CZK
1 R0AR TOKEN(1R0R) į KWD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į ILS
1 R0AR TOKEN(1R0R) į AOA
1 R0AR TOKEN(1R0R) į BHD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į BMD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į DKK
1 R0AR TOKEN(1R0R) į HNL
1 R0AR TOKEN(1R0R) į MUR
1 R0AR TOKEN(1R0R) į NAD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į NOK
1 R0AR TOKEN(1R0R) į NZD
1 R0AR TOKEN(1R0R) į PAB
1 R0AR TOKEN(1R0R) į PGK
1 R0AR TOKEN(1R0R) į QAR
1 R0AR TOKEN(1R0R) į RSD
R0AR TOKEN išteklius

Išsamesnei R0AR TOKEN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie R0AR TOKEN

Kiek R0AR TOKEN(1R0R) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 1R0R kaina USD valiuta yra 0.03619USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 1R0R į USD kaina?
Dabartinė 1R0R kaina USD valiuta yra $ 0.03619. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra R0AR TOKEN rinkos kapitalizacija?
1R0R rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 1R0R apyvartoje?
1R0R apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 1R0R kaina?
1R0R pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05359728874422925USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 1R0R kaina?
1R0R pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003689277531738991USD.
Kokia yra 1R0R prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 1R0R yra $ 11.14KUSD.
Ar 1R0R kaina šiais metais kils?
1R0R šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 1R0R kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
R0AR TOKEN (1R0R) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

