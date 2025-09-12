R0AR TOKEN (1R0R) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite R0AR TOKEN kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek 1R0R augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte R0AR TOKEN kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

R0AR TOKEN kainos prognozė
$0.03544
-0.16%
USD
Faktinis
Prognozė
R0AR TOKEN Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

R0AR TOKEN (1R0R) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, R0AR TOKEN galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03544 prekybos kainą 2025 m.

R0AR TOKEN (1R0R) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, R0AR TOKEN galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.037212 prekybos kainą 2026 m.

R0AR TOKEN (1R0R) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. 1R0R ateities kaina yra $ 0.039072 su 10.25% augimo norma.

R0AR TOKEN (1R0R) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. 1R0R ateities kaina yra $ 0.041026 su 15.76% augimo norma.

R0AR TOKEN (1R0R) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, 1R0R 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.043077, o augimo norma – 21.55%.

R0AR TOKEN (1R0R) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, 1R0R 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.045231, o augimo norma – 27.63%.

R0AR TOKEN (1R0R) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. R0AR TOKEN kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.073677 prekybos kainą.

R0AR TOKEN (1R0R) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. R0AR TOKEN kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.120012 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.03544
    0.00%
  • 2026
    $ 0.037212
    5.00%
  • 2027
    $ 0.039072
    10.25%
  • 2028
    $ 0.041026
    15.76%
  • 2029
    $ 0.043077
    21.55%
  • 2030
    $ 0.045231
    27.63%
  • 2031
    $ 0.047492
    34.01%
  • 2032
    $ 0.049867
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.052361
    47.75%
  • 2034
    $ 0.054979
    55.13%
  • 2035
    $ 0.057728
    62.89%
  • 2036
    $ 0.060614
    71.03%
  • 2037
    $ 0.063645
    79.59%
  • 2038
    $ 0.066827
    88.56%
  • 2039
    $ 0.070168
    97.99%
  • 2040
    $ 0.073677
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės R0AR TOKEN kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.03544
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.035444
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.035473
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.035585
    0.41%
R0AR TOKEN (1R0R) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma 1R0R kaina yra $0.03544. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

R0AR TOKEN (1R0R) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė 1R0R, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.035444. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

R0AR TOKEN (1R0R) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė 1R0R, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.035473. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

R0AR TOKEN (1R0R) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma 1R0R kaina yra $0.035585. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė R0AR TOKEN kainų statistika

$ 0.03544
-0.16%

--
----

--
----

$ 10.52K
--

Naujausia 1R0R kaina yra $ 0.03544. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.16%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 10.52K.
Be to, 1R0R turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti R0AR TOKEN (1R0R)

Bandote įsigyti 1R0R? Dabar galite 1R0R įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti R0AR TOKEN ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti 1R0R dabar

R0AR TOKEN istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje R0AR TOKEN, dabartinė R0AR TOKEN kaina yra 0.03544USD. Apyvartinė R0AR TOKEN (1R0R) pasiūla yra 0.00 1R0R, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.001070
    $ 0.03651
    $ 0.03488
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -0.001680
    $ 0.03766
    $ 0.03459
  • 30 dienų
    0.42%
    $ 0.010429
    $ 0.04521
    $ 0.02303
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas R0AR TOKEN kaina pasikeitė $-0.001070, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas R0AR TOKEN buvo prekiaujama aukščiausia $0.03766 ir žemiausia $0.03459. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo 1R0R potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį R0AR TOKEN įvyko 0.42%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.010429 vertę. Tai rodo, kad 1R0R artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą R0AR TOKEN kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą 1R0R kainų istoriją

Kaip veikia R0AR TOKEN (1R0R) kainų prognozės modulis?

R0AR TOKEN Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas 1R0R kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius R0AR TOKEN ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą 1R0R būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti R0AR TOKEN kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja 1R0R ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina 1R0R pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą R0AR TOKEN potencialą.

Kodėl 1R0R kainų prognozė yra svarbi?

1R0R kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į 1R0R dabar?
Pagal jūsų prognozes, 1R0R pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio 1R0R kainų prognozė?
Remiantis R0AR TOKEN (1R0R) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama 1R0R kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 1R0R 2026 m.?
1 vieneto R0AR TOKEN (1R0R) kaina šiandien yra $0.03544. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, 1R0R padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama 1R0R kaina 2027 m.?
R0AR TOKEN (1R0R) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 1R0R kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė 1R0R kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, R0AR TOKEN (1R0R) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė 1R0R kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, R0AR TOKEN (1R0R) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 1R0R 2030 m.?
1 vieneto R0AR TOKEN (1R0R) kaina šiandien yra $0.03544. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, 1R0R padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia 1R0R kainų prognozė 2040 metams?
R0AR TOKEN (1R0R) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 1R0R kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:20:13(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.