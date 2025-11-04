БиржаDEX+
Wrapped TAC ағымдағы бағасы: 0.0047205 USD. Нақты уақыттағы WTAC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WTAC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Wrapped TAC ағымдағы бағасы: 0.0047205 USD. Нақты уақыттағы WTAC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WTAC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Wrapped TAC Логотип

Wrapped TAC Баға (WTAC)

Листингтен жойылды

1 WTAC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0047205
-8.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Wrapped TAC (WTAC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:52:22 (UTC+8)

Wrapped TAC (WTAC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00443061
24 сағаттық төмен
$ 0.00523932
24 сағаттық жоғары

$ 0.00443061
$ 0.00523932
$ 0.0173277
$ 0.00403269
+1.24%

-8.14%

-9.57%

-9.57%

Wrapped TAC (WTAC) нақты уақыттағы баға $0.0047205. Соңғы 24 сағат ішінде WTAC мен $ 0.00443061 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00523932 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WTAC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0173277, ал ең төменгісі — $ 0.00403269.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WTAC соңғы бір сағатта +1.24% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.14%, ал соңғы 7 күнде -9.57% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped TAC (WTAC) Нарықтық ақпарат

$ 1.13M
--
$ 1.13M
239.51M
239,510,163.4064926
Wrapped TAC нарықтық капитализациясы $ 1.13M, тәуліктік сауда көлемі --. WTAC айналымдағы мөлшері 239.51M, жалпы мөлшері 239510163.4064926. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.13M.

Wrapped TAC (WTAC) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped TAC - USD баға өзгерісі $ -0.000418437569152376 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped TAC - USD баға өзгерісі $ -0.0015405129 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped TAC - USD баға өзгерісі $ -0.0022760990 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped TAC - USD баға өзгерісі $ -0.004287560424596622 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000418437569152376-8.14%
30 күн$ -0.0015405129-32.63%
60 күн$ -0.0022760990-48.21%
90 күн$ -0.004287560424596622-47.59%

Wrapped TAC (WTAC) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped TAC (WTAC) Ресурс

Ресми веб-сайт

Wrapped TAC Баға болжамы (USD)

Wrapped TAC (WTAC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped TAC (WTAC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped TAC.

Қазір Wrapped TAC баға болжамын тексеріңіз!

WTAC - жергілікті валюталарға

Wrapped TAC (WTAC) токеномикасы

Wrapped TAC (WTAC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WTAC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped TAC (WTAC) туралы басқа сұрақтар

Wrapped TAC (WTAC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WTAC бағасы — 0.0047205 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WTAC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WTAC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0047205. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped TAC үшін нарықтық капитализация қандай?
WTAC үшін нарықтық капитализация: $ 1.13M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WTAC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WTAC айналымдағы ұсынысы: 239.51M USD.
WTAC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WTAC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0173277 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WTAC бағасы қандай болды?
WTAC 0.00403269 USD ATL бағасына жетті.
WTAC үшін сауда көлемі қандай?
WTAC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WTAC өседі ме?
WTAC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WTAC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:52:22 (UTC+8)

Wrapped TAC (WTAC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

