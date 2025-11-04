Wrapped TAC (WTAC) Баға болжамы (USD)

Wrapped TAC үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WTAC қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Wrapped TAC бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Wrapped TAC бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Wrapped TAC 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Wrapped TAC (WTAC) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped TAC 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.004969 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped TAC (WTAC) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped TAC 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.005217 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped TAC (WTAC) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WTAC $ 0.005478, ал өсу қарқыны 10.25%.

Wrapped TAC (WTAC) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WTAC $ 0.005752, ал өсу қарқыны 15.76%.

Wrapped TAC (WTAC) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WTAC $ 0.006040 және өсу қарқыны 21.55%.

Wrapped TAC (WTAC) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WTAC $ 0.006342 және өсу қарқыны 27.63%.

Wrapped TAC (WTAC) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Wrapped TAC бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.010331 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped TAC (WTAC) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Wrapped TAC бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.016828 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Wrapped TAC бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.004969
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.004970
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.004974
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.004989
    0.41%
Бүгінгі Wrapped TAC (WTAC) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WTAC үшін болжанған баға: $0.004969. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Wrapped TAC (WTAC) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WTAC үшін баға туралы болжам: $0.004970. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Wrapped TAC (WTAC) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WTAC үшін баға туралы болжам $0.004974 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Wrapped TAC (WTAC) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WTAC үшін болжалды баға $0.004989 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Wrapped TAC баға статистикасы

--
----

--

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

239.34M
239.34M 239.34M

--
----

--

Соңғы WTAC бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, WTAC айналымдағы ұсынысы 239.34M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 1.19M.

Wrapped TAC Тарихи баға

Wrapped TAC нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Wrapped TAC ағымдағы бағасы — 0.004969 USD. Wrapped TAC(WTAC) айналымдағы мөлшері — 239.34M WTAC. Бұл оған $1,189,390 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.59%
    $ 0
    $ 0.004970
    $ 0.004430
  • 7 күн
    -0.12%
    $ -0.000006
    $ 0.006992
    $ 0.004152
  • 30 күн
    -27.81%
    $ -0.001382
    $ 0.006992
    $ 0.004152
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Wrapped TAC токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.59% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Wrapped TAC токені саудаланған ең жоғары баға $0.006992 және ең төмен баға $0.004152 болды. Ол -0.12% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WTAC нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Wrapped TAC токені -27.81% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.001382 көрсетеді. Бұл жақын арада WTAC бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Wrapped TAC (WTAC) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Wrapped TAC бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WTAC токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Wrapped TAC бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WTAC токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Wrapped TAC бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WTAC болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WTAC импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Wrapped TAC болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WTAC бағасын болжау неліктен маңызды?

WTAC Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WTAC қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WTAC жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WTAC бағасы қандай болады?
Wrapped TAC (WTAC) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WTAC бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WTAC қанша тұрады?
1 Wrapped TAC (WTAC) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WTAC 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WTAC бағасы қандай?
Wrapped TAC (WTAC) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WTAC болады.
2028 жылы болжамды WTAC бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped TAC (WTAC) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WTAC бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped TAC (WTAC) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WTAC қанша тұрады?
1 Wrapped TAC (WTAC) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WTAC 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WTAC баға болжамы қандай?
Wrapped TAC (WTAC) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WTAC болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.