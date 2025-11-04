БиржаDEX+
Wrapped BESC ағымдағы бағасы: 2.81 USD. Нақты уақыттағы WBESC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WBESC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WBESC туралы толығырақ

WBESC Баға туралы ақпарат

WBESC деген не

WBESC Ресми веб-сайт

WBESC Токеномикасы

WBESC Баға болжамы

Wrapped BESC Логотип

Wrapped BESC Баға (WBESC)

Листингтен жойылды

1 WBESC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Wrapped BESC (WBESC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:51:10 (UTC+8)

Wrapped BESC (WBESC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
Wrapped BESC (WBESC) нақты уақыттағы баға $2.81. Соңғы 24 сағат ішінде WBESC мен $ 2.68 аралығында сауда жасалып, ал $ 3.14 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WBESC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 5.37, ал ең төменгісі — $ 2.68.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WBESC соңғы бір сағатта +1.43% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.25%, ал соңғы 7 күнде -21.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped BESC (WBESC) Нарықтық ақпарат

Wrapped BESC нарықтық капитализациясы $ 2.37M, тәуліктік сауда көлемі --. WBESC айналымдағы мөлшері 845.90K, жалпы мөлшері 845902.1112824486. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.37M.

Wrapped BESC (WBESC) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped BESC - USD баға өзгерісі $ -0.320924281567211 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped BESC - USD баға өзгерісі $ -0.8241508010 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped BESC - USD баға өзгерісі $ -0.9467828540 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped BESC - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.320924281567211-10.25%
30 күн$ -0.8241508010-29.32%
60 күн$ -0.9467828540-33.69%
90 күн$ 0--

Wrapped BESC (WBESC) деген не

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped BESC (WBESC) Ресурс

Ресми веб-сайт

Wrapped BESC Баға болжамы (USD)

Wrapped BESC (WBESC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped BESC (WBESC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped BESC.

Қазір Wrapped BESC баға болжамын тексеріңіз!

WBESC - жергілікті валюталарға

Wrapped BESC (WBESC) токеномикасы

Wrapped BESC (WBESC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WBESC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped BESC (WBESC) туралы басқа сұрақтар

Wrapped BESC (WBESC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WBESC бағасы — 2.81 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WBESC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WBESC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 2.81. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped BESC үшін нарықтық капитализация қандай?
WBESC үшін нарықтық капитализация: $ 2.37M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WBESC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WBESC айналымдағы ұсынысы: 845.90K USD.
WBESC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WBESC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 5.37 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WBESC бағасы қандай болды?
WBESC 2.68 USD ATL бағасына жетті.
WBESC үшін сауда көлемі қандай?
WBESC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WBESC өседі ме?
WBESC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WBESC баға болжамын қарап көріңіз.
Wrapped BESC (WBESC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

