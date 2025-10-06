БиржаDEX+
EVAA туралы толығырақ

EVAA Баға туралы ақпарат

EVAA деген не

EVAA Whitepaper

EVAA Ресми веб-сайт

EVAA Токеномикасы

EVAA Баға болжамы

EVAA Тарих

EVAA Сатып алу нұсқаулығы

EVAA фиатқа айырбастау

EVAA Спот

EVAA USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

EVAA Protocol Логотип

EVAA Protocol бағасы(EVAA)

1 EVAA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$5.127
-18.34%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:14:52 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 5.119
24 сағаттық төмен
$ 6.5
24 сағаттық жоғары

$ 5.119
$ 6.5
$ 13.61297177645488
$ 1.4583095338977914
-3.23%

-18.34%

-57.87%

-57.87%

EVAA Protocol (EVAA) нақты уақыттағы баға $ 5.127. Соңғы 24 сағат ішінде EVAA мен $ 5.119 аралығында сауда жасалып, ал $ 6.5 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. EVAA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 13.61297177645488, ал ең төменгісі — $ 1.4583095338977914.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, EVAA соңғы бір сағатта -3.23% өзгерді, 24 сағат ішінде -18.34%, ал соңғы 7 күнде -57.87% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

EVAA Protocol (EVAA) Нарықтық ақпарат

No.604

$ 33.93M
$ 883.03K
$ 256.35M
6.62M
50,000,000
50,000,000
13.23%

BSC

EVAA Protocol нарықтық капитализациясы $ 33.93M, тәуліктік сауда көлемі $ 883.03K. EVAA айналымдағы мөлшері 6.62M, жалпы мөлшері 50000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 256.35M.

EVAA Protocol (EVAA) Баға тарихы USD

EVAA Protocol Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.15147-18.34%
30 күн$ -0.567-9.96%
60 күн$ +3.127+156.35%
90 күн$ +3.127+156.35%
Бүгінгі EVAA Protocol бағасының өзгеруі

Бүгін EVAA өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -1.15147 (-18.34%) өзгерісін тіркеді.

EVAA Protocol 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.567 (-9.96%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

EVAA Protocol 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда EVAA $ +3.127 (+156.35%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

EVAA Protocol 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +3.127 (+156.35%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

EVAA Protocol (EVAA) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

EVAA Protocol Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

EVAA Protocol (EVAA) деген не

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен EVAA Protocol инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін EVAA стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін EVAA Protocol біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің EVAA Protocol сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

EVAA Protocol Баға болжамы (USD)

EVAA Protocol (EVAA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін EVAA Protocol (EVAA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: EVAA Protocol.

Қазір EVAA Protocol баға болжамын тексеріңіз!

EVAA Protocol (EVAA) токеномикасы

EVAA Protocol (EVAA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. EVAA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады EVAA Protocol (EVAA)

EVAA Protocol қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы EVAA Protocol оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

EVAA - жергілікті валюталарға

1 EVAA Protocol(EVAA)-ден VND-ге
134,917.005
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден AUD-ге
A$7.84431
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден GBP-ге
3.89652
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден EUR-ге
4.40922
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден USD-ге
$5.127
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден MYR-ге
RM21.48213
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден TRY-ге
215.53908
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден JPY-ге
¥789.558
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден ARS-ге
ARS$7,419.64059
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден RUB-ге
414.00525
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден INR-ге
454.96998
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден IDR-ге
Rp85,449.96582
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден PHP-ге
301.36506
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден EGP-ге
￡E.242.25075
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BRL-ге
R$27.42945
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден CAD-ге
C$7.1778
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BDT-ге
625.69908
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден NGN-ге
7,408.92516
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден COP-ге
$19,795.347
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден ZAR-ге
R.88.90218
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден UAH-ге
215.53908
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден TZS-ге
T.Sh.12,597.039
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден VES-ге
Bs1,133.067
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден CLP-ге
$4,819.38
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден PKR-ге
Rs1,449.50544
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден KZT-ге
2,692.75167
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден THB-ге
฿166.42242
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден TWD-ге
NT$158.4243
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден AED-ге
د.إ18.81609
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден CHF-ге
Fr4.1016
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден HKD-ге
HK$39.83679
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден AMD-ге
֏1,961.33385
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден MAD-ге
.د.م47.73237
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден MXN-ге
$94.8495
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден SAR-ге
ريال19.22625
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден ETB-ге
Br782.48274
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден KES-ге
KSh662.10078
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден JOD-ге
د.أ3.635043
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден PLN-ге
18.91863
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден RON-ге
лв22.61007
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден SEK-ге
kr48.65523
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BGN-ге
лв8.66463
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден HUF-ге
Ft1,725.64566
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден CZK-ге
108.28224
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден KWD-ге
د.ك1.573989
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден ILS-ге
16.66275
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BOB-ге
Bs35.53011
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден AZN-ге
8.7159
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден TJS-ге
SM47.27094
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден GEL-ге
13.89417
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден AOA-ге
Kz4,673.61939
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BHD-ге
.د.ب1.927752
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BMD-ге
$5.127
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден DKK-ге
kr33.22296
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден HNL-ге
L134.78883
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден MUR-ге
235.53438
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден NAD-ге
$88.6971
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден NOK-ге
kr51.98778
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден NZD-ге
$8.97225
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден PAB-ге
B/.5.127
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден PGK-ге
K21.58467
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден QAR-ге
ر.ق18.71355
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден RSD-ге
дин.522.08241
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден UZS-ге
soʻm61,035.70452
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден ALL-ге
L430.668
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден ANG-ге
ƒ9.17733
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден AWG-ге
ƒ9.17733
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BBD-ге
$10.254
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BAM-ге
KM8.66463
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BIF-ге
Fr15,119.523
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BND-ге
$6.6651
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BSD-ге
$5.127
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден JMD-ге
$822.78096
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден KHR-ге
20,590.33962
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден KMF-ге
Fr2,184.102
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден LAK-ге
111,456.51951
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден LKR-ге
රු1,560.71007
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден MDL-ге
L86.74884
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден MGA-ге
Ar23,094.5715
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден MOP-ге
P41.016
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден MVR-ге
78.4431
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден MWK-ге
MK8,885.6037
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден MZN-ге
MT327.6153
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден NPR-ге
रु727.62384
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден PYG-ге
36,360.684
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден RWF-ге
Fr7,449.531
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден SBD-ге
$42.19521
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден SCR-ге
71.11149
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден SRD-ге
$197.3895
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден SVC-ге
$44.80998
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден SZL-ге
L88.6971
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден TMT-ге
m17.9445
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден TND-ге
د.ت15.150285
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден TTD-ге
$34.70979
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден UGX-ге
Sh17,862.468
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден XAF-ге
Fr2,917.263
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден XCD-ге
$13.8429
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден XOF-ге
Fr2,917.263
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден XPF-ге
Fr528.081
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BWP-ге
P68.80434
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден BZD-ге
$10.30527
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден CVE-ге
$490.80771
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден DJF-ге
Fr912.606
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден DOP-ге
$330.12753
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден DZD-ге
د.ج670.25271
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден FJD-ге
$11.63829
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден GNF-ге
Fr44,579.265
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден GTQ-ге
Q39.27282
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден GYD-ге
$1,072.36332
1 EVAA Protocol(EVAA)-ден ISK-ге
kr646.002

EVAA Protocol Ресурс

EVAA Protocol тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми EVAA Protocol веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: EVAA Protocol туралы басқа сұрақтар

EVAA Protocol (EVAA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі EVAA бағасы — 5.127 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
EVAA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
EVAA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 5.127. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
EVAA Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
EVAA үшін нарықтық капитализация: $ 33.93M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
EVAA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
EVAA айналымдағы ұсынысы: 6.62M USD.
EVAA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
EVAA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 13.61297177645488 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) EVAA бағасы қандай болды?
EVAA 1.4583095338977914 USD ATL бағасына жетті.
EVAA үшін сауда көлемі қандай?
EVAA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 883.03K USD.
Биыл EVAA өседі ме?
EVAA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін EVAA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:14:52 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

EVAA-ден USD-ге калькуляторы

Сома

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 5.127 USD

EVAA-мен саудалаңыз

EVAA/USDT
$5.127
-18.27%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

