Mitosis EOL BNB ағымдағы бағасы: 998.12 USD. Нақты уақыттағы MIBNB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MIBNB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MIBNB туралы толығырақ

MIBNB Баға туралы ақпарат

MIBNB деген не

MIBNB Ресми веб-сайт

MIBNB Токеномикасы

MIBNB Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Mitosis EOL BNB Логотип

Mitosis EOL BNB Баға (MIBNB)

Листингтен жойылды

1 MIBNB-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$995.55
$995.55
-7.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:22:53 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 968.12
$ 968.12
24 сағаттық төмен
$ 1,080.29
$ 1,080.29
24 сағаттық жоғары

$ 968.12
$ 968.12

$ 1,080.29
$ 1,080.29

$ 1,341.21
$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92

+1.14%

-6.89%

-11.91%

-11.91%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) нақты уақыттағы баға $998.12. Соңғы 24 сағат ішінде MIBNB мен $ 968.12 аралығында сауда жасалып, ал $ 1,080.29 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MIBNB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1,341.21, ал ең төменгісі — $ 824.92.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MIBNB соңғы бір сағатта +1.14% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.89%, ал соңғы 7 күнде -11.91% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Нарықтық ақпарат

$ 2.25M
$ 2.25M

--
--

$ 2.25M
$ 2.25M

2.26K
2.26K

2,264.343628590915
2,264.343628590915

Mitosis EOL BNB нарықтық капитализациясы $ 2.25M, тәуліктік сауда көлемі --. MIBNB айналымдағы мөлшері 2.26K, жалпы мөлшері 2264.343628590915. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.25M.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Баға тарихы USD

Бүгін, Mitosis EOL BNB - USD баға өзгерісі $ -73.9327943381438 болды.
Соңғы 30 күнде Mitosis EOL BNB - USD баға өзгерісі $ -122.1286656440 болды.
Соңғы 60 күнде Mitosis EOL BNB - USD баға өзгерісі $ +187.6108273040 болды.
Соңғы 90 күнде Mitosis EOL BNB - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -73.9327943381438-6.89%
30 күн$ -122.1286656440-12.23%
60 күн$ +187.6108273040+18.80%
90 күн$ 0--

Mitosis EOL BNB (MIBNB) деген не

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Ресурс

Ресми веб-сайт

Mitosis EOL BNB Баға болжамы (USD)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Mitosis EOL BNB (MIBNB) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Mitosis EOL BNB.

Қазір Mitosis EOL BNB баға болжамын тексеріңіз!

MIBNB - жергілікті валюталарға

Mitosis EOL BNB (MIBNB) токеномикасы

Mitosis EOL BNB (MIBNB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MIBNB токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Mitosis EOL BNB (MIBNB) туралы басқа сұрақтар

Mitosis EOL BNB (MIBNB) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MIBNB бағасы — 998.12 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MIBNB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MIBNB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 998.12. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Mitosis EOL BNB үшін нарықтық капитализация қандай?
MIBNB үшін нарықтық капитализация: $ 2.25M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MIBNB үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MIBNB айналымдағы ұсынысы: 2.26K USD.
MIBNB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MIBNB барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1,341.21 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MIBNB бағасы қандай болды?
MIBNB 824.92 USD ATL бағасына жетті.
MIBNB үшін сауда көлемі қандай?
MIBNB үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MIBNB өседі ме?
MIBNB биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MIBNB баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:22:53 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,508.00

$3,661.90

$170.70

$1.0001

$0.9778

$107,508.00

$3,661.90

$170.70

$2.3871

$1,007.55

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0784

$0.3986

$0.05730

$0.0000008791

$0.000050

$0.0000000000001807

$0.0328

