Mitosis EOL BNB (MIBNB) Баға болжамы (USD)

Mitosis EOL BNB үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта MIBNB қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Mitosis EOL BNB бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Mitosis EOL BNB бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:17:26 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Mitosis EOL BNB 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 987.36 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Mitosis EOL BNB 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1,036.728 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға MIBNB $ 1,088.5644, ал өсу қарқыны 10.25%.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға MIBNB $ 1,142.9926, ал өсу қарқыны 15.76%.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға MIBNB $ 1,200.1422 және өсу қарқыны 21.55%.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға MIBNB $ 1,260.1493 және өсу қарқыны 27.63%.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Mitosis EOL BNB бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2,052.6505 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Mitosis EOL BNB бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3,343.5514 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 987.36
    0.00%
  • 2026
    $ 1,036.728
    5.00%
  • 2027
    $ 1,088.5644
    10.25%
  • 2028
    $ 1,142.9926
    15.76%
  • 2029
    $ 1,200.1422
    21.55%
  • 2030
    $ 1,260.1493
    27.63%
  • 2031
    $ 1,323.1568
    34.01%
  • 2032
    $ 1,389.3146
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1,458.7804
    47.75%
  • 2034
    $ 1,531.7194
    55.13%
  • 2035
    $ 1,608.3053
    62.89%
  • 2036
    $ 1,688.7206
    71.03%
  • 2037
    $ 1,773.1567
    79.59%
  • 2038
    $ 1,861.8145
    88.56%
  • 2039
    $ 1,954.9052
    97.99%
  • 2040
    $ 2,052.6505
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Mitosis EOL BNB бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 987.36
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 987.4952
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 988.3067
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 991.4176
    0.41%
Бүгінгі Mitosis EOL BNB (MIBNB) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі MIBNB үшін болжанған баға: $987.36. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Mitosis EOL BNB (MIBNB) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын MIBNB үшін баға туралы болжам: $987.4952. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Mitosis EOL BNB (MIBNB) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, MIBNB үшін баға туралы болжам $988.3067 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, MIBNB үшін болжалды баға $991.4176 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Mitosis EOL BNB баға статистикасы

--
----

--

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

2.26K
2.26K 2.26K

--
----

--

Соңғы MIBNB бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, MIBNB айналымдағы ұсынысы 2.26K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 2.23M.

Mitosis EOL BNB Тарихи баға

Mitosis EOL BNB нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Mitosis EOL BNB ағымдағы бағасы — 987.36 USD. Mitosis EOL BNB(MIBNB) айналымдағы мөлшері — 2.26K MIBNB. Бұл оған $2,234,860 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -7.73%
    $ -82.7397
    $ 1,070.1
    $ 968.12
  • 7 күн
    -12.62%
    $ -124.6283
    $ 1,141.8010
    $ 976.1921
  • 30 күн
    -13.45%
    $ -132.8432
    $ 1,141.8010
    $ 976.1921
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Mitosis EOL BNB токені $-82.7397 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -7.73% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Mitosis EOL BNB токені саудаланған ең жоғары баға $1,141.8010 және ең төмен баға $976.1921 болды. Ол -12.62% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд MIBNB нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Mitosis EOL BNB токені -13.45% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-132.8432 көрсетеді. Бұл жақын арада MIBNB бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Mitosis EOL BNB бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген MIBNB токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Mitosis EOL BNB бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль MIBNB токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Mitosis EOL BNB бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың MIBNB болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін MIBNB импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Mitosis EOL BNB болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

MIBNB бағасын болжау неліктен маңызды?

MIBNB Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

MIBNB қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, MIBNB жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда MIBNB бағасы қандай болады?
Mitosis EOL BNB (MIBNB) баға болжау құралына сәйкес, болжамды MIBNB бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы MIBNB қанша тұрады?
1 Mitosis EOL BNB (MIBNB) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MIBNB 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды MIBNB бағасы қандай?
Mitosis EOL BNB (MIBNB) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 MIBNB болады.
2028 жылы болжамды MIBNB бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Mitosis EOL BNB (MIBNB) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды MIBNB бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Mitosis EOL BNB (MIBNB) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы MIBNB қанша тұрады?
1 Mitosis EOL BNB (MIBNB) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MIBNB 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған MIBNB баға болжамы қандай?
Mitosis EOL BNB (MIBNB) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 MIBNB болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:17:26 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.